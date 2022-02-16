Существуют так называемые «окна физиологических возможностей». Это возраст, когда лучше всего тренировать определенные физические качества ребенка. Вот, судите сами:

Гибкость — 3-7 лет;

Устойчивость — 6-12 лет;

Ловкость — 8-13 лет;

Прыгучесть — 8-13 лет;

Динамическая сила — 8-14 лет;

Выносливость — 14-18 лет.

Почему фигуристок, как и гимнасток начинают тренировать с 3-5 лет? Потому что к 13-15 годам они, по сути, выходят на пик своих физических возможностей в сочетании с максимальной эстетикой. Именно в подростковом возрасте у них есть уже и ловкость, и гибкость, они набрали достаточно силы и выносливости. И хотя для тройных и четверных прыжков нужна сила, но не такая, как в прыжках в длину, например — все-таки фигуристы прыгают не в высоту и не на дальность. Для них важна эстетическая составляющая, как это воспринимается зрителем. Поэтому возраст около 15 лет — золотой период для фигуристок, гимнасток.

Дальше, после 18 лет, они уже не смогут делать того, что делали в юности. Влияют анатомические особенности, происходящие изменения в соединительной, хрящевой ткани, связках — скелет обретает взрослую прочность. Для поддержания даже имевшихся показателей им надо будет прикладывать гораздо больше усилий, чем в юности. В фигурном катании крайне редко, когда одна спортсменка выступает подряд два олимпийских цикла — 8 лет. Возможно, и прекрасную Камилу мы можем уже не увидеть на следующей Олимпиаде.

В целом же, если спортсмен хотя бы раз в жизни выступает на Олимпиаде, это уже считается сверхдостижением.

В мужском фигурном катании все немного иначе — побеждают все же не подростки, а юниоры и мужчины. Это связано с особенностями гендерной физиологии. В мужском организме все обменные процессы, включая гормональные, завязаны на мышечную ткань — так работает тестостерон. А у женщин половые гормоны (эстроген) завязаны на жировую ткань, а не на мышечную. Поэтому при взрослении у женщин сложно влиять на тип конституции даже изнурительными тренировками и диетами. Какие-то параметры можно держать в форме, но опять же без мочегонных или слабительных средств трудно обойтись. Хотя в той же художественной гимнастике они относятся к запрещенным препаратам.

Спортивное сердце

Еще один важный момент для юных спортсменов — это состояние сердечно-сосудистой системы. К сожалению, довольно часто стали появляться сообщения об использовании препаратов для поддержки сердечной деятельности, среди которых есть и «триметазидин» — в его употреблении обвиняют Камилу Валиеву.Спортивное сердце