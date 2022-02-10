- Триметадизин, как и мельдоний, относится к группе препаратов метаболического ряда. Они действуют по-разному, но эффект у них похожий — улучшение метаболизма, в том числе питания мышц и клеток мозга. В клинической медицине триметадизин используется в кардиологии. Что он может дать спортсмену? Это возможность повысить спортивную работоспособность, выносливость. Метаболические препараты — препараты длительного действия. С точки зрения спортивной медицины, он может влиять у спортсмена на возможность «переварить» тренировочные нагрузки. Но, по сути, он не соревновательный. Его применение можно как-то объяснить в тех видах спорта, где на результат влияют секунды, метры и так далее. Или в игровых видах, где один может напряженно играть весь матч, а другой — только половину. Но применительно к фигурному катанию назвать его допингом нельзя — он никак не влияет на результат. В этом виде спорта идет техническо-эстетическая оценка, там нет измерения скорости или силы. Понятно, что для четверного прыжка тоже нужна сила, но на силу этот препарат как раз не влияет.

В то же время, как отмечает Михаил Дидур, в спорте действует презумпция виновности — при том, что запрещенный препарат может попасть в организм спортсмена как и где угодно.

- Разговор о том, что список запрещенных препаратов избыточно расширен, идет уже десятки лет идет. Нерешенным на сегодня остается и вопрос несанкционированного попадания в организм спортсмена запрещенного вещества. Теоретически это вещество может попасть в организм как угодно — через воду, пищу, постельное белье в гостинице и так далее.

Когда я слышу, что у кого-то найдены следы чего-то запрещенного, понимаю — эти следы могли быть хоть на ложке в ресторане.

Но в отличие от того же уголовного кодекса, в спорте действует презумпция виновности — нашли, значит, виновен. Можешь что угодно объяснять — неважно. Заступил за линию — виновен. Нашли в организме — виновен. Не пришел вовремя на допинг-тест — виновен. Точка. И эти правила действуют с 2003 года, — поясняет эксперт.