Лето уже не за горами, так что совсем скоро стартует время подготовки к пляжному сезону. Необязательно сидеть на радикальных диетах и отказывать себе в любимой еде для того, чтобы увидеть долгожданный результат на весах. Достаточно соблюдать несколько простых правил, эффективность которых доказали ученые и диетологи.

Пейте воду

Совет вроде бы банальный и избитый, но давайте будем честными — об этом мы очень часто забываем.

Вода ускоряет обмен веществ. Кроме того, она позволяет утолить жажду и не имеет пищевой ценности — в отличие от кофе или сладких газировок. Наконец, ученые выяснили : стакан воды, выпитый перед едой, может помочь вам съесть меньше.

Существуют рекомендации, которые у всех на слуху: мужчинам надо пить по 2,5 литра воды в день, женщинам — по 2. На самом деле норма воды для каждого индивидуальна.