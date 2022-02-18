Лето уже не за горами, так что совсем скоро стартует время подготовки к пляжному сезону. Необязательно сидеть на радикальных диетах и отказывать себе в любимой еде для того, чтобы увидеть долгожданный результат на весах. Достаточно соблюдать несколько простых правил, эффективность которых доказали ученые и диетологи.
Пейте воду
Совет вроде бы банальный и избитый, но давайте будем честными — об этом мы очень часто забываем.
Вода ускоряет обмен веществ. Кроме того, она позволяет утолить жажду и не имеет пищевой ценности — в отличие от кофе или сладких газировок. Наконец,
Существуют рекомендации, которые у всех на слуху: мужчинам надо пить по 2,5 литра воды в день, женщинам — по 2. На самом деле норма воды для каждого индивидуальна.
Как понять, что вы пьете недостаточно воды:
чрезмерная жажда;
головокружение;
нетипичная усталость;
ощущение сухости во рту, на губах и в глазах;
темно-желтая моча;
мочеиспускание реже четырех раз в день.
Ешьте яблоки
В отличие от многих других полезных фруктов, яблоки можно найти в магазинах круглый год. Кроме того, яблоки отлично подойдут тем, кто хочет похудеть.
Американские ученые провели эксперимент: в 2009 году они разделили добровольцев на две группы. Одним перед обедом предлагали съесть яблоко, а другим нет. В результате выяснилось, что первая группа утоляла голод быстрее, чем вторая. Этому есть научное объяснение. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться.
Кроме того, яблоки сами по себе низкокалорийны — всего 47 ккал на 100 граммов фрукта. Впрочем, есть их все равно нужно в разумных количествах.
Замените снеки сырыми овощами и фруктами
Если вам так хочется похрустеть чем-нибудь, сидя у телевизора, лучше замените вредные и калорийные чипсы на сырые овощи.
Дело в том, что сырые овощи — незаменимый источник клетчатки. А недостаток клетчатки в организме ведет к постоянному чувству голода, проблемам с пищеварением и набору веса.
Где больше всего клетчатки
Груши;
Яблоки;
Бананы;
Апельсины;
Шпинат;
Картофель;
Тыква.
Не забывайте есть белок
Белок — одно из самых сытных питательных веществ. Если вы съедите один овощной салат, вряд ли чувство сытости сохраниться надолго. А вот если добавить к нему, например, куриную грудку, эффект будет длиться дольше.
Кстати, необязательно есть животный белок. Если вы не любите мясо или решили отказаться от него по тем или иным причинам, присмотритесь к тофу, орехам и бобам. В них много белков и клетчатки, что позволяет наесться. Кроме того,
Пейте зеленый чай
Лучший напиток для худеющих (после обычной воды) — зеленый чай. Дело в том, что
Как правильно пить зеленый чай
выбирать качественный крупнолистовой чай;
заваривать чай на один раз и пить свежим;
не добавлять в напиток ароматизаторы и подсластители;
пить чай не во время еды, а через час после приема пищи;
выпивать не более 3-4 кружек чая в день
Используйте приправы и специи
Для того чтобы даже диетические блюда стали более интересными на вкус, используйте приправы. Специи ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира.
Например, перец чили поможет избавиться от висцерального жира, имбирь
Питайтесь разнообразно
В попытке добиться быстрого результата некоторые идут на крайности — например, сидят на нездоровых монодиетах. Однако специалисты говорят о бессмысленности таких способов похудения.
Нашему организму нужны питательные вещества и витамины. Это можно обеспечить только в том случае, если рацион будет разнообразным. Если человек сидит на диете, его рацион крайне скудный, и организм не получает огромное количество необходимых веществ. Как итог — проблемы со здоровьем. Похудеть таким образом, может, и получится, но вес обязательно вернется и приведет с собой еще и ломкие ногти, тусклые волосы и кожу, полный упадок сил.
Не забывайте о пробиотиках
Вряд ли у вас получится сбросить вес, если пищеварение не будет работать как надо. Здоровый микробиом кишечника — залог здоровья в целом и удачного похудения. Исследователи
Продукты, богатые пробиотиками:
Йогурт;
Кефир;
Квашеная капуста;
Кимчи;
Соленые огурцы;
Сыр.
Откажитесь от алкоголя
Любой алкоголь довольно калориен и при этом не приносит чувства насыщения. Да и в целом спиртное едва ли вяжется со здоровым образом жизни.
Отказ от спиртных напитков улучшит метаболизм и работу пищеварения. В итоге ускорятся и процессы жиросжигания. В результате ваш вес начнет приходить в норму даже при условии, что есть вы будете в тех же количествах, что и раньше.
Побольше ходите пешком
Не у каждого из нас есть время и возможность посещать спортзал. Зато у каждого получится добавить в свою жизнь хоть немного физической активности и начать почаще ходить пешком.
Ходьба — это своеобразная кардиотренировка. Прогулки не только полезны для сердечно-сосудистой системы, но и ускоряют обмен веществ.
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