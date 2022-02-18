похудение
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Лето уже не за горами, так что совсем скоро стартует время подготовки к пляжному сезону. Необязательно сидеть на радикальных диетах и отказывать себе в любимой еде для того, чтобы увидеть долгожданный результат на весах. Достаточно соблюдать несколько простых правил, эффективность которых доказали ученые и диетологи.

Пейте воду

Совет вроде бы банальный и избитый, но давайте будем честными — об этом мы очень часто забываем.

Вода ускоряет обмен веществ. Кроме того, она позволяет утолить жажду и не имеет пищевой ценности — в отличие от кофе или сладких газировок. Наконец, ученые выяснили: стакан воды, выпитый перед едой, может помочь вам съесть меньше.

Существуют рекомендации, которые у всех на слуху: мужчинам надо пить по 2,5 литра воды в день, женщинам — по 2. На самом деле норма воды для каждого индивидуальна.

Как понять, что вы пьете недостаточно воды:

  • чрезмерная жажда;

  • головокружение;

  • нетипичная усталость;

  • ощущение сухости во рту, на губах и в глазах;

  • темно-желтая моча;

  • мочеиспускание реже четырех раз в день.

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Ешьте яблоки

В отличие от многих других полезных фруктов, яблоки можно найти в магазинах круглый год. Кроме того, яблоки отлично подойдут тем, кто хочет похудеть.

Американские ученые провели эксперимент: в 2009 году они разделили добровольцев на две группы. Одним перед обедом предлагали съесть яблоко, а другим нет. В результате выяснилось, что первая группа утоляла голод быстрее, чем вторая. Этому есть научное объяснение. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться.

Кроме того, яблоки сами по себе низкокалорийны — всего 47 ккал на 100 граммов фрукта. Впрочем, есть их все равно нужно в разумных количествах.

Замените снеки сырыми овощами и фруктами

Если вам так хочется похрустеть чем-нибудь, сидя у телевизора, лучше замените вредные и калорийные чипсы на сырые овощи.

Дело в том, что сырые овощи — незаменимый источник клетчатки. А недостаток клетчатки в организме ведет к постоянному чувству голода, проблемам с пищеварением и набору веса.

Где больше всего клетчатки

  • Груши;

  • Яблоки;

  • Бананы;

  • Апельсины;

  • Шпинат;

  • Картофель;

  • Тыква.

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Не забывайте есть белок

Белок — одно из самых сытных питательных веществ. Если вы съедите один овощной салат, вряд ли чувство сытости сохраниться надолго. А вот если добавить к нему, например, куриную грудку, эффект будет длиться дольше.

Кстати, необязательно есть животный белок. Если вы не любите мясо или решили отказаться от него по тем или иным причинам, присмотритесь к тофу, орехам и бобам. В них много белков и клетчатки, что позволяет наесться. Кроме того, есть исследования, которые подтверждают, что эти продукты еще и подавляют аппетит.

Пейте зеленый чай

Лучший напиток для худеющих (после обычной воды) — зеленый чай. Дело в том, что он улучшает обмен веществ и помогает снизить жировую массу. Однако ради пользы не стоит пить этот чай литрами, а при некоторых заболеваниях и состояниях в особенности. В зеленом чае много кофеина, он мешает усваиваться фолиевой кислоте. Из-за кофеина этот напиток не рекомендуют при глаукоме и гипертонии.

Как правильно пить зеленый чай

  • выбирать качественный крупнолистовой чай;

  • заваривать чай на один раз и пить свежим;

  • не добавлять в напиток ароматизаторы и подсластители;

  • пить чай не во время еды, а через час после приема пищи;

  • выпивать не более 3-4 кружек чая в день

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Используйте приправы и специи

Для того чтобы даже диетические блюда стали более интересными на вкус, используйте приправы. Специи ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира.

Например, перец чили поможет избавиться от висцерального жира, имбирь помогает разогнать метаболизм, а куркума - ускорить похудение.

Питайтесь разнообразно

В попытке добиться быстрого результата некоторые идут на крайности — например, сидят на нездоровых монодиетах. Однако специалисты говорят о бессмысленности таких способов похудения.

Нашему организму нужны питательные вещества и витамины. Это можно обеспечить только в том случае, если рацион будет разнообразным. Если человек сидит на диете, его рацион крайне скудный, и организм не получает огромное количество необходимых веществ. Как итог — проблемы со здоровьем. Похудеть таким образом, может, и получится, но вес обязательно вернется и приведет с собой еще и ломкие ногти, тусклые волосы и кожу, полный упадок сил.

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Не забывайте о пробиотиках

Вряд ли у вас получится сбросить вес, если пищеварение не будет работать как надо. Здоровый микробиом кишечника — залог здоровья в целом и удачного похудения. Исследователи обнаружили, что пробиотики могут значительно повлиять на потерю веса.

Продукты, богатые пробиотиками:

  • Йогурт;

  • Кефир;

  • Квашеная капуста;

  • Кимчи;

  • Соленые огурцы;

  • Сыр.

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Откажитесь от алкоголя

Любой алкоголь довольно калориен и при этом не приносит чувства насыщения. Да и в целом спиртное едва ли вяжется со здоровым образом жизни.

Отказ от спиртных напитков улучшит метаболизм и работу пищеварения. В итоге ускорятся и процессы жиросжигания. В результате ваш вес начнет приходить в норму даже при условии, что есть вы будете в тех же количествах, что и раньше.

Побольше ходите пешком

Не у каждого из нас есть время и возможность посещать спортзал. Зато у каждого получится добавить в свою жизнь хоть немного физической активности и начать почаще ходить пешком.

Ходьба — это своеобразная кардиотренировка. Прогулки не только полезны для сердечно-сосудистой системы, но и ускоряют обмен веществ.

По данным Американской кардиологической ассоциации, взрослые должны уделять кардио-тренировкам 150 минут в неделю (порядка 20 минут в день).

Дарья Балясникова