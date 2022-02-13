Мало кто худеет «по правилам» — с сопровождением медицинского специалиста (эндокринолога, диетолога). Большинство пытаются «примерять» на себя популярные диеты, которые «сработали» на знакомых, или вычитанные на форумах в соцсетях. Есть и те, кто уверен, что достаточно просто «закрыть рот», немного пострадать от голода — и легко сбросить килограммы. Но это не совсем так.

Но не все способы похудения одинаково успешны и полезны для разных людей. Вес может не уходить по самым разным причинам — развившейся инсулинорезистентности, сопутствующих заболеваний, о которых вы даже не подозреваете и даже из-за неправильной посуды, недостатка сна, воды и слишком большой физической активности.

Диетолог назвала признаки, по которым вы поймете, что ваш метод похудения в корне неверный и сбросить килограммы будет или невозможно, или опасно для здоровья.