Мало кто худеет «по правилам» — с сопровождением медицинского специалиста (эндокринолога, диетолога). Большинство пытаются «примерять» на себя популярные диеты, которые «сработали» на знакомых, или вычитанные на форумах в соцсетях. Есть и те, кто уверен, что достаточно просто «закрыть рот», немного пострадать от голода — и легко сбросить килограммы. Но это не совсем так.
Но не все способы похудения одинаково успешны и полезны для разных людей. Вес может не уходить по самым разным причинам — развившейся инсулинорезистентности, сопутствующих заболеваний, о которых вы даже не подозреваете и даже из-за неправильной посуды, недостатка сна, воды и слишком большой физической активности.
Диетолог назвала признаки, по которым вы поймете, что ваш метод похудения в корне неверный и сбросить килограммы будет или невозможно, или опасно для здоровья.
Как ни странно, первый признак — это снижение веса, если оно слишком быстрое. Поверьте, убавляющиеся цифры на весах будут вас радовать недолго.
Вы слишком часто стали думать о еде, чуть ли не мечтать, о ней. О другой еде! Не той, которую сейчас едите. Это признак, что близко срыв. Еда должна нравиться!
Вы просто уменьшили свою обычную порцию и поэтому сейчас вам голодно и печально.
Появились или обострились боли или дискомфорт в животе.
Вы недовольны состоянием своей кожи. Она стала сухая, потеряла упругость.
Ногти ломаются. Волосы тусклые, выпадают или секутся. Это означает, что организм испытывает серьезный стресс из-за недостатка важных питательных веществ.
У вас нет сил и энергии. Утро наступило — и вас это перестало радовать, потому что надо опять «бороться» со своей едой и с собой. А жить когда?
Напомним, о лишнем весе можно говорить, если ИМТ (индекс массы тела) — от 25 до 30, ожирение фиксируется при показателях от 30 и выше. Вычислить ИМТ можно по простой формуле: вес человека, например, 60 кг, нужно разделить на рост человека, например, 1,7 м, возведенный в квадрат. В нашем примере ИМТ равен 20,8, что является абсолютной нормой.
Ранее «Доктор Питер» писал, что канадские ученые выяснили, что лишний вес делает человека глупее. Лишний жир в организме — фактор риска болезней сердца и диабета, но не только.
Избыточный вес делает человека менее сообразительным и негативно влияет на умственные способности. Правда, не на все.
Так, у людей с лишним весом избыточный жир может замедлять скорость обработки информации — то есть полным людям требуется больше времени для восприятия образов, звуков, объектов в движении, а также для реакции на них.
Комментарии3