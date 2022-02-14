- При этом магний — элемент, который участвует более чем в 300 преобразованиях в организме, — предупреждает академик РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Магний нужен для:

поддержки иммунитета;

тонуса сосудов;

профилактики артериальной гипертензии и нормализации давления.

- Магний — это еще и элемент красоты, он придает коже здоровый оттенок, предупреждает появление преждевременных морщин , делает волосы сильными и предотвращает их выпадение, — говорит Михаил Кутушов.