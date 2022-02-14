Микроэлемент, который снижает давление, убирает морщины и сглаживает менопаузу
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75 процентов людей не хватает магния — так гласит статистика. При том, что этот микроэлемент в большом количестве содержится в грече, перловке и других довольно доступных продуктах. Но усваивается из обычной пищи только около 30 процентов содержащегося там магния, проблема в несовершенстве и нарушениях в работе пищеварительной системы.

Михаил Кутушов

медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

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- При этом магний — элемент, который участвует более чем в 300 преобразованиях в организме, — предупреждает академик РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Магний нужен для:

  • поддержки иммунитета;

  • тонуса сосудов;

  • профилактики артериальной гипертензии и нормализации давления.

- Магний — это еще и элемент красоты, он придает коже здоровый оттенок, предупреждает появление преждевременных морщин, делает волосы сильными и предотвращает их выпадение, — говорит Михаил Кутушов.

Есть у магния функция антистресса, так как он способен снизить содержание кортизола в крови, отрегулировать сон. Если перенести прием элемента на вечер, то сон наступит быстрее и будет спокойнее. Также от магния зависит регулярность менструального цикла, нормальное течение беременности.

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Может микроэлемент сгладить и протекание менопаузы. Мужчинам магний также необходим, так как он участвует в синтезе тестостерона.

- При стрессе и сахарном диабете магний расходуется быстрее и активнее, — предупреждает врач. — Магния нужно больше при панкреатите, гепатите, аритмии, злоупотреблении алкоголем и в пожилом возрасте.

При этом, по анализу крови недостаток магния выявить очень сложно, можно сказать, невозможно.

- В крови циркулирует всего 1 процент магния, поэтому дефицит надо оценивать клинически, — говорит Кутушов.

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Основные проявления нехватки магния

  1. Раздражительность и рассеянность;

  2. бессонница и усталость, кошмарные сны;

  3. судороги в мышцах ног, покалывания;

  4. слабость, головокружение;

  5. нарушение ритма сердца;

  6. спастические боли в животе с последующей диареей;

  7. метеочувствительность.

Где содержится магний

  • гречка;

  • орехи;

  • шпинат;

  • морская капуста;

  • семечки тыквы;

  • перловка.

Алена Безменова