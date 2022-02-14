75 процентов людей не хватает магния — так гласит статистика. При том, что этот микроэлемент в большом количестве содержится в грече, перловке и других довольно доступных продуктах. Но усваивается из обычной пищи только около 30 процентов содержащегося там магния, проблема в несовершенстве и нарушениях в работе пищеварительной системы.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытийwww.instagram.com/prosymbionts/
- При этом магний — элемент, который участвует более чем в 300 преобразованиях в организме, — предупреждает академик РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Магний нужен для:
поддержки иммунитета;
тонуса сосудов;
профилактики артериальной гипертензии и нормализации давления.
- Магний — это еще и элемент красоты, он придает коже здоровый оттенок, предупреждает появление преждевременных морщин, делает волосы сильными и предотвращает их выпадение, — говорит Михаил Кутушов.
Есть у магния функция антистресса, так как он способен снизить содержание кортизола в крови, отрегулировать сон. Если перенести прием элемента на вечер, то сон наступит быстрее и будет спокойнее. Также от магния зависит регулярность менструального цикла, нормальное течение беременности.
Может микроэлемент сгладить и протекание менопаузы. Мужчинам магний также необходим, так как он участвует в синтезе тестостерона.
- При стрессе и сахарном диабете магний расходуется быстрее и активнее, — предупреждает врач. — Магния нужно больше при панкреатите, гепатите, аритмии, злоупотреблении алкоголем и в пожилом возрасте.
При этом, по анализу крови недостаток магния выявить очень сложно, можно сказать, невозможно.
- В крови циркулирует всего 1 процент магния, поэтому дефицит надо оценивать клинически, — говорит Кутушов.
Основные проявления нехватки магния
Раздражительность и рассеянность;
бессонница и усталость, кошмарные сны;
судороги в мышцах ног, покалывания;
слабость, головокружение;
нарушение ритма сердца;
спастические боли в животе с последующей диареей;
метеочувствительность.
Где содержится магний
гречка;
орехи;
шпинат;
морская капуста;
семечки тыквы;
перловка.
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