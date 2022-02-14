«Счастливые часов не наблюдают» — знаменитая фраза из произведения Александра Грибоедова «Горе от ума». Пожалуй, так можно сказать про всех, кто влюблен. Пара старается как можно больше времени проводить вместе, но сколько бы они не находились рядом, всегда кажется, что мало.

Влюбленные видят мир вокруг немного иначе: даже самые скучные дела становятся не такими раздражающими, на работе тоже все ладится, кажется, что можно горы свернуть. По телу разливается непонятное тепло, а в животе появляются те самые «бабочки». Такое ощущение вполне объяснимо — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже от воспоминаний.

«С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатывается не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний», — пояснила РИА Новостям ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

Наши чувства к партнеру формирует ряд гормонов:

тестостерон;

эстрогены;

окситоцин;

эндорфины;

дофамин;

адреналин;

серотонин;

вазопрессин.

И у каждого из вышеперечисленных гормонов есть своя функция. Так, тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцины самые «нежные»: они заставляют хотеть обниматься, целоваться, доверять и восхищаться.