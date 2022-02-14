Романтика и эротическая корзина
Своим названием афродизиаки обязаны богине любви и красоты Афродите. И в интернете можно найти много информации о чудо-продуктах, съев которые якобы можно повысить либидо, усилить влечение и всячески привлекать противоположный пол. Вот только сексологи в существовании продуктов-афродизиаков сильно сомневаются.
Анна Тур
Психология
Психолог, сексолог
- Пока медицина не изобрела небезызвестную виагру и прочие средства улучшения потенции, в народной медицине для схожих целей использовались определенные продукты. Их действие никогда не было научно доказано. Именно поэтому сегодня возникает справедливое сомнение, не являются ли афродизиаки эффектом плацебо, пустышкой, раскрученной маркетологами. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает, что афродизиаки — скорее, часть истории человечества, фольклор, чем медицинское явление. В медицинской базе данных PubMed термин афродизиак встречается более чем в 300 статьях, но в основном они касаются исследований биодобавок и результатов экспериментов на животных.
На самом деле продуктов, которые моментально вызывают сексуальное желание у мужчин и женщин, не существует. Наш организм — слишком сложный механизм для такого простого воздействия. Ученые не смогли доказать этого ни по одному пищевому продукту, за исключением алкоголя. Несколько небольших исследований показали, что употребление спиртного вызывает возбуждение, а вот сексуальную функцию, наоборот, может снижать. Поэтому выпить бокал красного вина перед сексом может быть неплохой идеей, но не более.
Между тем, еда может действовать не химическим, а психологическим путем. С сексом больше ассоциируются продукты, имеющие мягкую, густую и кремовую текстуру, а также экзотические и острые продукты. Это стоит учитывать при приготовлении романтического ужина. В качестве личного афродизиака подойдут любые блюда, которые человек ел до или во время какого-то особо удачного сексуального опыта.
Вновь нахлынувшие воспоминания способны значительно усилить желание.
Но надо понимать, что у всех людей разная половая конституция. В широком смысле под ней подразумевается количественная характеристика устойчивой способности человека к половой жизни, а именно — к совершению определенного числа завершенных половых актов за заданный промежуток времени. Мы называем это темперамент или либидо, но суть одна. Половая конституция напрямую связана с генетическими факторами и особенностями раннего, по большей части внутриутробного развития. Так что воспитание, образование и тем более еда тут ни при чем. Если у конкретного человека слабая половая конституция, никакая еда с афродизиаками не поможет ее повысить.
Марина Волынец
Психология
Клинический психолог, сексолог, гештальт-терапевт, член Российской ассоциации сексологов
- В продаже есть большое количество различных кремов, дезодорантов, духов и продуктов, которые якобы возбуждают сексуальное желание у человека. Если вы этим надушитесь — будете привлекать противоположный пол, добавите в свой рацион — станете страстным любовником. Но, увы и ах, это так не работает. Дело в том, что человека постоянно сравнивают с животными, но у них разные реакции и поведение. В природе у животных, например, у собак есть период половой восприимчивости — эструса или течки, на которую реагирует кобели. Их реакция неуправляемая, они срываются и бегут за самкой — так заложено природой. Человек же животное осознанное, он реагирует, прежде всего, глазами, а не носом.
Продуктов-афродизиаков для человека не существует. Миф о феромонах и афродизиаках настолько живуч потому, что людей всегда привлекали идеи, которые обещали быстрый результат без особых усилий. Но до сих пор ни одно научное исследование со времен ученых сексологов Мастерса и Джонсона не доказало какую-либо связь афродизиаков, феромонов и человека.
Большая часть так называемых продуктов-афродизиаков «работают» по принципу плацебо. Съешьте клубнику или морепродукты и почувствуете сексуальное желание. Но здесь дело не в клубнике и содержащихся в ней каких-то чудодейственных веществах, а, скорее, в том антураже, который мы создаем в романтический вечер. Еда может создавать атмосферу, а вы — готовиться к встрече с партнером, психологически настраивать себя на то, что сейчас повысится либидо.
На самом деле на нас очень сильно влияют ассоциации — наш мозг запоминает предыдущий опыт, связанный с возбуждением.
Сексуальное желание, возбуждение — это тоже работа нашего мозга. Попробуйте создать для себя «эротическую корзину», в которую будете собирать те образы и представления, которые у вас усиливают сексуальное желание.
Повышаем потенцию через кровоток
По словам Анны Тур, все-таки некоторые продукты способны некоторым образом влиять на потенцию людей, у которых есть проблемы с кровообращением. Они могут расширять кровеносные сосуды и улучшать приток крови к половым органам.
Аминокислота L-аргинин превращается в организме в оксид азота, увеличивающий кровообращение. Эта аминокислота содержится в тыкве, грецких орехах, говядине.
Продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, в частности, лосось и авокадо тоже улучшают кровообращение.
Вещество кверцетин обладает противовоспалительными свойствами, которые также могут улучшить кровообращение. Кверцетин есть в яблоках, ягодах, винограде, красном вине, чесноке и темном шоколаде.
- Эффект от этих продуктов могут заметить лишь мужчины с нарушением кровообращения и либидо. Те, у кого таких проблем нет, не увидят никаких изменений, — добавляет сексолог. — Давайте будем реалистами: съев ломтик шоколада или пару устриц, вы вряд ли увидите быстрый заметный эффект. Если же вы хотите поддержать или улучшить свое сексуальное здоровье, поможет здоровое питание. Оно выполняет роль афродизиака, поскольку улучшает кровообращение, гормональное состояние, повышает настроение. У людей, которые ведут активный образ жизни, придерживаются здорового питания и избегают стрессов, сексуальная жизнь лучше и ярче. Также стоит помнить, что комплименты, внимание и ласка могут быть эффективнее любых афродизиаков.
«Несексуальные» продукты
Если повышающих либидо продуктов, по мнению сексологов, нет, зато есть такие, которые способны снижать сексуальную активность. По словам Анны Тур, они прямо или косвенно могут влиять на уровень гормонов.
Продукты с большим содержанием простых углеводов. Избыток углеводов в рационе приводит к увеличению веса. Как следствие, у мужчин повышается уровень женского гормона эстрогена и одновременно сокращается выработка мужского — тестостерона. Влияют углеводы и на женскую гормональную систему.
Алкоголь снижает чувствительность и замедляет время реакции, а чрезмерное употребление спиртного также может повлиять на уровень гормонов.
Газированные напитки. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Central European Journal of Urology, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который используется в газировке, увеличивает риск эректильной дисфункции — он способен повысить уровень холестерина и повредить сосуды в пенисе.
Колбасы, сосиски, бекон.
Фастфуд.
А что говорят диетологи
Чаще всего потерю сексуального желания связывают с проблемами в отношениях, стрессом или болезнью. Однако диетологи уверены: либидо можно вернуть, скорректировав диету. Специалисты по питанию
Как рассказала консультант Lifesum и диетолог Кристина Джакс, здоровая диета очень важна в вопросах повышения сексуального влечения. Дело в том, что определенные продукты могут повысить либидо за счет повышения уровня тестостерона и эстрогена и улучшения кровотока. Кроме того, правильное питание понижает риски столкнуться с эректильной дисфункцией. Наконец, если человек хорошо себя чувствует, шансы на то, что он захочет заняться сексом, гораздо выше.
Диетологи назвали 5 продуктов для повышения сексуального влечения:
Свекла и свекольный сок
Свекла содержит в составе много бора, который способствует повышению уровня эстрогена у женщин и тестостерона — у мужчин. Кроме того, свекла создает оксид азота, который повышает кровоток, позволяя улучшить эрекцию и сделать оргазм более ярким.
Грибы
В грибах много антиоксидантов эрготионеина и глутатиона. Согласно исследованиям, они потенциально могут улучшать настроение и уменьшать видимые признаки старения. Кроме того, в грибах много витаминов группы В, в том числе В2 и В9. Они помогают вырабатывать красные кровяные тельца для транспортировки кислорода по всему организму, в том числе и к половым органам.
Зеленый чай
В этом напитке есть антиоксидант катехин, который улучшает приток крови к половым органам. Кроме того, чай способен нейтрализовать свободные радикалы, которые повреждают сосуды, — это тоже улучшает кровообращение. Как итог — сексуальное желание возрастает. Для лучшего эффекта врачи советуют пить 2-3 чашки зеленого чая в день.
Фисташки
В фисташках много белков, клетчатки и полезных жиров — так что это отличный вариант полезного перекуса. Кроме того, ученые выяснили: поедание 100 грамм фисташек ежедневно в течение трех недель увеличивают приток крови к мужскому половому органу, что улучшает эрекцию.
Гранаты
Гранаты — настоящий кладезь антиоксидантов, которые помогают повысить уровень тестостерона и улучшить кровоток.
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