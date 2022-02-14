- Пока медицина не изобрела небезызвестную виагру и прочие средства улучшения потенции, в народной медицине для схожих целей использовались определенные продукты. Их действие никогда не было научно доказано. Именно поэтому сегодня возникает справедливое сомнение, не являются ли афродизиаки эффектом плацебо, пустышкой, раскрученной маркетологами. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает, что афродизиаки — скорее, часть истории человечества, фольклор, чем медицинское явление. В медицинской базе данных PubMed термин афродизиак встречается более чем в 300 статьях, но в основном они касаются исследований биодобавок и результатов экспериментов на животных.

На самом деле продуктов, которые моментально вызывают сексуальное желание у мужчин и женщин, не существует. Наш организм — слишком сложный механизм для такого простого воздействия. Ученые не смогли доказать этого ни по одному пищевому продукту, за исключением алкоголя. Несколько небольших исследований показали, что употребление спиртного вызывает возбуждение, а вот сексуальную функцию, наоборот, может снижать. Поэтому выпить бокал красного вина перед сексом может быть неплохой идеей, но не более.

Между тем, еда может действовать не химическим, а психологическим путем. С сексом больше ассоциируются продукты, имеющие мягкую, густую и кремовую текстуру, а также экзотические и острые продукты. Это стоит учитывать при приготовлении романтического ужина. В качестве личного афродизиака подойдут любые блюда, которые человек ел до или во время какого-то особо удачного сексуального опыта.

Вновь нахлынувшие воспоминания способны значительно усилить желание.

Но надо понимать, что у всех людей разная половая конституция. В широком смысле под ней подразумевается количественная характеристика устойчивой способности человека к половой жизни, а именно — к совершению определенного числа завершенных половых актов за заданный промежуток времени. Мы называем это темперамент или либидо, но суть одна. Половая конституция напрямую связана с генетическими факторами и особенностями раннего, по большей части внутриутробного развития. Так что воспитание, образование и тем более еда тут ни при чем. Если у конкретного человека слабая половая конституция, никакая еда с афродизиаками не поможет ее повысить.