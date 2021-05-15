Сексология - одна из развивающихся и малоизученных областей знаний, где получение информации связано не только с техническими сложностями, но и с особенностями психики людей, признается Валентина Снеговая, петербургский психолог-сексолог.

- Ни об одной сфере жизни человек не врёт так много, как о сексе, - отмечает эксперт. По ее словам, для масштабных исследований о влиянии короновирусной инфекции на половое функционирование ещё прошло недостаточно времени, но уже сейчас кардиологи и урологи могут рассказать о некоторых особенностях половой жизни мужчин после болезни.

- Дело в том, что мужская потенция зависит от функционирования сосудов, а вирус негативно на них влияет, - говорит Валентина Снеговая. Так что последствием перенесенного ковида у мужчин может быть и проблема с потенцией. Причем, насколько быстро ее можно восстановить, будет зависеть в том числе и от возраста мужчины, наличия лишнего веса, вредных привычек.

- Помимо нарушения кровенаполнения некоторые мужчины подмечают, что очень тяжело переносить физическую нагрузку ещё на стадии возбуждения, - говорит психолог-сексолог. - Так что заботливым женам я бы порекомендовала взять на себя активную часть прелюдии, а тяжело перенесшему болезнь мужчине позволить быть пассивным первые недели-месяцы и восстанавливаться в естественном ритме. Половая функция человека - это ещё и нервная система, требующая тренировки, на неё отрицательно влияет отсутствие секса и изоляция. Так что если хотите войти в половую форму - как можно скорее начинайте регулярную практику и не пренебрегайте интимной жизнью".