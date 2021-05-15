Сексология - одна из развивающихся и малоизученных областей знаний, где получение информации связано не только с техническими сложностями, но и с особенностями психики людей, признается Валентина Снеговая, петербургский психолог-сексолог.
- Ни об одной сфере жизни человек не врёт так много, как о сексе, - отмечает эксперт. По ее словам, для масштабных исследований о влиянии короновирусной инфекции на половое функционирование ещё прошло недостаточно времени, но уже сейчас кардиологи и урологи могут рассказать о некоторых особенностях половой жизни мужчин после болезни.
- Дело в том, что мужская потенция зависит от функционирования сосудов, а вирус негативно на них влияет, - говорит Валентина Снеговая. Так что последствием перенесенного ковида у мужчин может быть и проблема с потенцией. Причем, насколько быстро ее можно восстановить, будет зависеть в том числе и от возраста мужчины, наличия лишнего веса, вредных привычек.
- Помимо нарушения кровенаполнения некоторые мужчины подмечают, что очень тяжело переносить физическую нагрузку ещё на стадии возбуждения, - говорит психолог-сексолог. - Так что заботливым женам я бы порекомендовала взять на себя активную часть прелюдии, а тяжело перенесшему болезнь мужчине позволить быть пассивным первые недели-месяцы и восстанавливаться в естественном ритме. Половая функция человека - это ещё и нервная система, требующая тренировки, на неё отрицательно влияет отсутствие секса и изоляция. Так что если хотите войти в половую форму - как можно скорее начинайте регулярную практику и не пренебрегайте интимной жизнью".
Психолог-сексолог отмечает, что очень важен для мужского здоровья верный психологический настрой и эмоциональный фон. Эмоции дают необходимую для полноценной потенции энергию, но они должны быть исключительно позитивными.
- Негативные эмоции быстрее любого вируса убьют влечение - как у женщины, так и у мужчины, - говорит Валентина Снеговая. - Поэтому важно отношение партнёров друг к другу, атмосфера доверия и принятия. Напоминаю, кульминация возбуждения, момент наслаждения - это про эмоцию "счастье". Находясь в горе, ненависти, обиде или тревоге, крайне сложно мгновенно оказаться в таком состоянии. Так что отсутствие интимных отношений у пары, как правило, следствие, а не причина эмоциональных проблем мужчины и женщины. При этом и сам ковид, и проблемы со здоровьем после него, вполне могут быть триггером, опускающим в негативные эмоции.
Ранее американские эксперты выяснили, что у перенесших ковид мужчин могут возникнуть проблемы с потенцией. Согласно результатам исследования, инфекция способна долго оставаться в мягких тканях и оказывать негативное влияние на кровеносные сосуды. Проблемы могут начаться не сразу, а, например, спустя 6-8 месяцев после полного выздоровления.
© ДокторПитер
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