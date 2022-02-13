Мукормикоз, или черный грибок, врачи зафиксировали у пациентов, переболевших штаммом коронавируса «омикрон» в Нижегородской области. Это осложнение ранее находили и у тех, кто перенес другие вариации COVID-19.
Как было объявлено в эфире
Заведующий отделением нижегородской больницы № 35 Григорий Белозеров отмечает, что пациенты с этим диагнозом стали появляться с началом пандемии коронавируса.
Медики продолжают изучать недуг, но им уже известно, как его лечить. По словам Белозерова, пациенты сначала принимают противогрибковые лекарства, затем отправляются на операцию. После хирургического вмешательства продолжается медикаментозная терапия.
Что такое мукормикоз
Мукормикоз — грибковая инфекция, вызываемая грибками Mucorales. Черный грибок нередко поражает переболевших коронавирусом диабетиков, но есть и другие факторы риска:
Слабый иммунитет
Пожилой возраст
Тяжелая форма COVID-19
Заболевание характеризуется тем, что внутри и вокруг кровеносных сосудов растет «паутина», представляющая собой длинную ветвящуюся нитевидную структуру грибка. В результате болезнь поражает челюстно-лицевые пазухи, головной мозг, глаза, кости, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки, сердце, печень, селезенку — в общем, страдает весь организм. Из-за того, что грибок проникает в сосуды, у пациента образуются тромбы.
Мукормикоз — очень опасное заболевание: у больных появляются некротические поражения на слизистой оболочке носа или на небе, их лица обезображивается. Кроме того, пациенты с черным грибком теряют речь и зрение.
Порой для спасения больного приходится удалить ему глаза — для того, чтобы инфекция не проникла в мозг. Об этом рассказывают врачи из Индии, где на фоне вспышки коронавируса в больницу с мукромикозом обратились тысячи пациентов.
Так, один из местных жителей после коронавируса стал жаловаться на головную боль. Мужчина долго ходил по врачам, пока один из них диагностировал мукормикоз. В итоге врачам пришлось удалить правый глаз и носовые пазухи.
Дело может дойти до паралича половины тела. Если недуг вовремя не диагностировать и не начать лечение, велика вероятность смертельного исхода.
Симптомы мукормикоза:
Локальные боли
Лихорадка
Выпячивание глазного яблока
Паралич мышц глаза
Слепота
Гнойные выделения из носа
Некроз слизистых оболочек
Судороги
Гемиплегия
Афазия
Кстати
Симптомы «омикрона» нередко можно увидеть на коже. У больных появляется сыпь, следы «ложного» обморожения и крапивница. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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