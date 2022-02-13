Что такое мукормикоз

Мукормикоз — грибковая инфекция, вызываемая грибками Mucorales. Черный грибок нередко поражает переболевших коронавирусом диабетиков, но есть и другие факторы риска:

Слабый иммунитет

Пожилой возраст

Тяжелая форма COVID-19

Заболевание характеризуется тем, что внутри и вокруг кровеносных сосудов растет «паутина», представляющая собой длинную ветвящуюся нитевидную структуру грибка. В результате болезнь поражает челюстно-лицевые пазухи, головной мозг, глаза, кости, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки, сердце, печень, селезенку — в общем, страдает весь организм. Из-за того, что грибок проникает в сосуды, у пациента образуются тромбы.

Мукормикоз — очень опасное заболевание: у больных появляются некротические поражения на слизистой оболочке носа или на небе, их лица обезображивается. Кроме того, пациенты с черным грибком теряют речь и зрение.

Порой для спасения больного приходится удалить ему глаза — для того, чтобы инфекция не проникла в мозг. Об этом рассказывают врачи из Индии, где на фоне вспышки коронавируса в больницу с мукромикозом обратились тысячи пациентов.

Так, один из местных жителей после коронавируса стал жаловаться на головную боль. Мужчина долго ходил по врачам, пока один из них диагностировал мукормикоз. В итоге врачам пришлось удалить правый глаз и носовые пазухи.

Дело может дойти до паралича половины тела. Если недуг вовремя не диагностировать и не начать лечение, велика вероятность смертельного исхода.

Симптомы мукормикоза: