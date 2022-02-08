Исследователи Сеченовского университета в течение полугода собирали и изучали данные о гормональном статусе пациентов с коронавирусом, проходивших лечение на базе университетского ковидного госпиталя. О научной работе ученых говорится на сайте медвуза.
Участниками исследования стали 44 мужчины с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольца, вошедшие в контрольную группу. Ученые не обнаружили по результатам УЗИ каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах болеющих мужчин. Однако гормональный статус заметно ухудшался, в том числе сильно падали показатели тестостерона.
По словам главного исследователя, профессора Дмитрия Еникеева, удар по гормональной системе ковид наносит именно на пике заболевания. Как оказалось, ухудшение было временным. Спустя три месяца после выздоровления серьезных различий между контрольной группой и переболевшими COVID-19 спермограмма не показала.
«Чтобы проверить, как вирус отражается на мужском здоровье, объединились несколько подразделений нашего университета. На этапе проектирования дизайна протокола подключились и европейские коллеги. Теперь мы можем уверенно сказать — репродуктивная функция возвращается», —
Статью с результатами исследования ученые направили в журнал Andrology Американского общества андрологов и Европейской академии андрологии.
Что говорят другие исследователи
Еще одно исследование, опубликованное ранее в American Journal Epidemiology, показало: перенесенный COVID-19 и заражение коронавирусом может снижать мужскую фертильность на 18%. По предположениям зарубежных ученых, негативное влияние COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин длится около двух месяцев. При этом вакцинация от коронавируса не оказывала отрицательного влияния на возможность зачать ребенка. У мужчин, получивших вакцину Pfizer или Moderna против COVID-19, не наблюдалось снижения количества или качества спермы. Как перенесенный COVID-19 и прививки влияют на женский цикл, читайте здесь.
А врач-уролог клиники «Мать и Дитя» в Петербурге, кандидат медицинских наук Владимир Фесенко рассказывал «Доктору Питеру», что перенесенный ковид может уменьшать мужской половой орган. Уролог так объяснял, почему это происходит. Коронавирус поражает эндотелиальную выстилку сосудов. Из-за этого уменьшается кровоснабжение артерий, наступает гипоксия пещеристой ткани полового члена. Она замещается соединительной тканью и, соответственно, орган уменьшается в размерах. Однако, по словам врача, замещение пещеристой ткани соединительной — процесс обратимый, если вовремя обратиться к врачу. Кроме того, у переболевших может пострадать еще и функция достигать и удерживать эрекцию.
Как понять, что тестостерона недостаточно
Зарубежные эксперты называли 11 признаков, которые могут указывать на низкий уровень главного мужского гормона:
снижение полового влечения;
эректильная дисфункция (особенно по утрам);
низкое количество сперматозоидов;
увеличение груди;
потеря волос на теле;
потеря мышечной массы;
потеря силы;
увеличение веса;
депрессия и капризность;
частое мочеиспускание;
дефицит энергии.
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