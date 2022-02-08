Исследователи Сеченовского университета в течение полугода собирали и изучали данные о гормональном статусе пациентов с коронавирусом, проходивших лечение на базе университетского ковидного госпиталя. О научной работе ученых говорится на сайте медвуза.

Участниками исследования стали 44 мужчины с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольца, вошедшие в контрольную группу. Ученые не обнаружили по результатам УЗИ каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах болеющих мужчин. Однако гормональный статус заметно ухудшался, в том числе сильно падали показатели тестостерона.

По словам главного исследователя, профессора Дмитрия Еникеева, удар по гормональной системе ковид наносит именно на пике заболевания. Как оказалось, ухудшение было временным. Спустя три месяца после выздоровления серьезных различий между контрольной группой и переболевшими COVID-19 спермограмма не показала.

«Чтобы проверить, как вирус отражается на мужском здоровье, объединились несколько подразделений нашего университета. На этапе проектирования дизайна протокола подключились и европейские коллеги. Теперь мы можем уверенно сказать — репродуктивная функция возвращается», — рассказал Дмитрий Еникеев.

Статью с результатами исследования ученые направили в журнал Andrology Американского общества андрологов и Европейской академии андрологии.