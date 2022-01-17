Фото №1 - Плаксивость и приливы: уролог перечислил симптомы мужского «климакса»
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В жизни мужчин от уровня тестостерона много чего зависит. Прежде всего, именно этот гормон отвечает за формирование у них вторичных половых признаков, включая волосы на лице и груди, мужского тембра голоса, мышечную массу и силу. Он также стимулирует выработку сперматозоидов — сперматогенез. По словам уролога, хирурга Павла Гаврилова, яички начинают вырабатывать сперматозоиды из эпителия, который спит до того момента, пока уровень тестостерона не превысит 12 нмоль/л: если уровень будет ниже, то сперматозоидов не будет. От этого гормона зависит либидо и сексуальная активность мужчины. А, кроме того, он защищает мужчин от стресса, помогая в профилактике инфарктов и инсультов.

С возрастом снижается, но по-разному

Как рассказал Павел Гаврилов, уровень тестостерона у мужчина достигает пика к 16-25 годам. Такой разброс объясняется генетикой и особенностями физической активности.

Павел Гаврилов

Павел Гаврилов

урология

Врач-уролог-андролог, хирург, онколог медцентра «Клиника Пасман»

- Важно понимать, что есть уровень общего и свободного тестостерона, а также активность рецепторов к тестостерону. У некоторых мужчин уровень тестостерона может быть одинаковым (например, 20 нмоль/л), при этом уровень свободного — разным. А как раз он самый важный и за все отвечает. У андрологов есть специальный график для его расчета, для чего требуется знать уровень гормон связывающих половых гормонов (ГСПГ) — чем их больше, тем меньше свободного тестостерона, — объясняет доктор.

Для справки

Норма тестостерона в крови у юношей 13-18 лет составляет 0,98 — 38,5 нмоль/л. У мужчин старше 50 лет — 6,68-25,7 нмоль/л.

С 35-40 лет уровень тестостерона начинает постепенно снижаться, но опять же не у всех мужчин одинаково — зависит от его исходного уровня.

- Если изначально у мужчины уровень тестостерона был 34 нмоль/л, к 70 годам он снизится до 14-16. И это неплохой показатель. А если исходно было всего 20 нмоль/л, то к этому же возрасту он уменьшится до 6-7, — говорит уролог Гаврилов.

По словам Павла Гаврилова, уровень тестостерона желательно регулярно проверять — после 35 лет ежегодно, даже если нет явных жалоб.

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5 основных причин, влияющих на снижение уровня тестостерона:

  1. низкая физическая активность;

  2. ожирение;

  3. использование препаратов тестостерона для спорта;

  4. пролактинома — гормонально активная опухоль передней доли гипофиза. Они вырабатывают избыточное количество гормона пролактина — антагониста тестостерона.

  5. удаление яичек.

У мужчин тоже бывает «климакс»

Называется он андропауза или гипогонадизм. Его проявления у разных мужчин могут отличаться, но чаще всего они связаны со снижением либидо и работоспособности, эректильной дисфункцией, повышением массы тела и апатией. Но встречаются и признаки, похожие на женскую менопаузу — плаксивость, повышенная потливость, приливы. По словам уролога, они бывают редко и при слишком низком уровне тестостерона.

При этом у мужчин, в отличие от женщин, начало андропаузы кардинально не влияет на фертильность — теоретически они могут зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания. Хотя не всегда без помощи ЭКО.

- Сперматозоиды вырабатываются всю жизнь, при этом есть много причин, по которым фертильность может снизиться. К примеру, у многих мужчин сперматозоиды еще могут быть, но из-за отсутствия эрекции они не смогут зачать детей естественным путем, — говорит врач.

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6 способов повысить тестостерон

  • Самый лучший способ — заняться спортом, особенно способствующим росту мышечной массы.

  • Не забывать про регулярный секс.

  • Бросить курить.

  • Не злоупотреблять алкоголем.

  • Не налегать на пищу, богатую простыми углеводами.

  • Стараться хорошо высыпаться.

Почему важен хороший сон

Михаил Кутушов

Михаил Кутушов

медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

По словам токсиколога Михаила Кутушова, выработка тестостерона происходит именно во сне, когда в крови понижается уровень гормона стресса кортизола — он, наоборот, блокирует тестостерон.

- Максимальная концентрация тестостерона у мужчин наблюдается сразу после пробуждения — между 7 и 11 часами утра, — добавил специалист.

Анастасия Романова