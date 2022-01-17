В жизни мужчин от уровня тестостерона много чего зависит. Прежде всего, именно этот гормон отвечает за формирование у них вторичных половых признаков, включая волосы на лице и груди, мужского тембра голоса, мышечную массу и силу. Он также стимулирует выработку сперматозоидов — сперматогенез. По словам уролога, хирурга Павла Гаврилова, яички начинают вырабатывать сперматозоиды из эпителия, который спит до того момента, пока уровень тестостерона не превысит 12 нмоль/л: если уровень будет ниже, то сперматозоидов не будет. От этого гормона зависит либидо и сексуальная активность мужчины. А, кроме того, он защищает мужчин от стресса, помогая в профилактике инфарктов и инсультов.

С возрастом снижается, но по-разному

Как рассказал Павел Гаврилов, уровень тестостерона у мужчина достигает пика к 16-25 годам. Такой разброс объясняется генетикой и особенностями физической активности.