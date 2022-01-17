В жизни мужчин от уровня тестостерона много чего зависит. Прежде всего, именно этот гормон отвечает за формирование у них вторичных половых признаков, включая волосы на лице и груди, мужского тембра голоса, мышечную массу и силу. Он также стимулирует выработку сперматозоидов — сперматогенез. По словам уролога, хирурга Павла Гаврилова, яички начинают вырабатывать сперматозоиды из эпителия, который спит до того момента, пока уровень тестостерона не превысит 12 нмоль/л: если уровень будет ниже, то сперматозоидов не будет. От этого гормона зависит либидо и сексуальная активность мужчины. А, кроме того, он защищает мужчин от стресса, помогая в профилактике инфарктов и инсультов.
С возрастом снижается, но по-разному
Как рассказал Павел Гаврилов, уровень тестостерона у мужчина достигает пика к 16-25 годам. Такой разброс объясняется генетикой и особенностями физической активности.
Павел Гаврилов
урология
Врач-уролог-андролог, хирург, онколог медцентра «Клиника Пасман»
- Важно понимать, что есть уровень общего и свободного тестостерона, а также активность рецепторов к тестостерону. У некоторых мужчин уровень тестостерона может быть одинаковым (например, 20 нмоль/л), при этом уровень свободного — разным. А как раз он самый важный и за все отвечает. У андрологов есть специальный график для его расчета, для чего требуется знать уровень гормон связывающих половых гормонов (ГСПГ) — чем их больше, тем меньше свободного тестостерона, — объясняет доктор.
Для справки
Норма тестостерона в крови у юношей 13-18 лет составляет 0,98 — 38,5 нмоль/л. У мужчин старше 50 лет — 6,68-25,7 нмоль/л.
С 35-40 лет уровень тестостерона начинает постепенно снижаться, но опять же не у всех мужчин одинаково — зависит от его исходного уровня.
- Если изначально у мужчины уровень тестостерона был 34 нмоль/л, к 70 годам он снизится до 14-16. И это неплохой показатель. А если исходно было всего 20 нмоль/л, то к этому же возрасту он уменьшится до 6-7, — говорит уролог Гаврилов.
По словам Павла Гаврилова, уровень тестостерона желательно регулярно проверять — после 35 лет ежегодно, даже если нет явных жалоб.
5 основных причин, влияющих на снижение уровня тестостерона:
низкая физическая активность;
ожирение;
использование препаратов тестостерона для спорта;
пролактинома — гормонально активная опухоль передней доли гипофиза. Они вырабатывают избыточное количество гормона пролактина — антагониста тестостерона.
удаление яичек.
У мужчин тоже бывает «климакс»
Называется он андропауза или гипогонадизм. Его проявления у разных мужчин могут отличаться, но чаще всего они связаны со снижением либидо и работоспособности, эректильной дисфункцией, повышением массы тела и апатией. Но встречаются и признаки, похожие на женскую менопаузу — плаксивость, повышенная потливость, приливы. По словам уролога, они бывают редко и при слишком низком уровне тестостерона.
При этом у мужчин, в отличие от женщин, начало андропаузы кардинально не влияет на фертильность — теоретически они могут зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания. Хотя не всегда без помощи ЭКО.
- Сперматозоиды вырабатываются всю жизнь, при этом есть много причин, по которым фертильность может снизиться. К примеру, у многих мужчин сперматозоиды еще могут быть, но из-за отсутствия эрекции они не смогут зачать детей естественным путем, — говорит врач.
6 способов повысить тестостерон
Самый лучший способ — заняться спортом, особенно способствующим росту мышечной массы.
Не забывать про регулярный секс.
Бросить курить.
Не злоупотреблять алкоголем.
Не налегать на пищу, богатую простыми углеводами.
Стараться хорошо высыпаться.
Почему важен хороший сон
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
По словам токсиколога Михаила Кутушова, выработка тестостерона происходит именно во сне, когда в крови понижается уровень гормона стресса кортизола — он, наоборот, блокирует тестостерон.
- Максимальная концентрация тестостерона у мужчин наблюдается сразу после пробуждения — между 7 и 11 часами утра, — добавил специалист.
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