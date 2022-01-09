В современном мире не так-то просто выделить время на посещение докторов. Тем более трудно заставить себя регулярно ходить к узкопрофильным специалистам — например, к урологу.
Однако есть признаки, которые говорят о том, что визит к этому врачу откладывать дальше уже нельзя. Об этом «Доктору Питеру» рассказал заместитель главного врача больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук, хирург-уролог Игорь Орлов.
Игорь Орлов
Медицина
Заместитель главного врача Клинической больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук, хирург-уролог.
Тревожные признаки
По словам доктора, тревожными признаками урологических заболеваний могут быть следующие симптомы:
Боль в области поясницы
Частые позывы к мочеиспусканию
Примеси крови в моче
Высокая температура
Боль при мочеиспускании
Недержание мочи
Уролог отмечает: очень важно периодически проверять свое здоровье.
- Болезнь всегда проще устранить на раннем этапе, — отмечает эксперт.
Кстати, Орлов подчеркнул: несмотря на распространенное мнение о том, будто бы уролог — это сугубо «мужской врач», при наличии тревожных признаков к нему могут и должны обращаться и женщины.
Опасный возраст
Кроме того, отмечает медик, при достижении определенного возраста посещать уролога нужно даже в случае, если ничего вроде бы и не беспокоит.
- Очень важно сказать о важности своевременного обследования, прохождения так называемого скрининга, начиная уже с 45-50 лет.
К большому сожалению, онкологические диагнозы «молодеют». Кроме уролога, могу посоветовать также другие исследования.
Это прежде всего оценка желудочно-кишечного тракта — гастроскопия, колоноскопия; оценка органов дыхания — флюорография, лучше рентген, еще лучше компьютерная томография грудной клетки. Мужчинам анализ крови на ПСА, женщинам мазок на онкоцитологию, а также ультразвуковая диагностика, — отмечает врач.
На что часто жалуются пациенты
Врач также рассказал, какие урологические болезни у пациентов находят чаще всего.
- Достаточно часто обращаются пациенты с мочекаменной болезнью. Кроме того, в последнее время стало много пациентов с онкологическими заболеваниями предстательной железы и мочевого пузыря, а также с диагнозом доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Тут важно отметить, что очень многие из этих болезней долгое время протекают бессимптомно, поэтому крайне важны регулярные профилактические осмотры, — говорит специалист.
Симптомы мочекаменной болезни:
Тошнота
Резкие боли в области поясницы
Нарушения мочеиспускания
Кровь в моче
Орлов отмечает: в последнее время технологии в области лечения урологических болезней шагнули далеко вперед.
- Вообще медицина, урология сегодня стремительно развиваются. Болезнь всегда проще устранить на раннем этапе, хотя мы сегодня можем помочь пациентам в достаточно сложных случаях. Поэтому еще раз подчеркну: ко врачу нужно периодически приходить даже без жалоб для профилактического осмотра, — резюмирует уролог.
Кстати
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