В День всех влюбленных многие люди, у которых нет второй половинки, грустят особенно сильно. Как уж тут не грустить, когда соцсети полны фотографий счастливых парочек, цветов и «валентинок», а ты совсем один?

Врачи, к сожалению, тоже не говорят ничего утешительного для одиночек: проживание без партнера может пагубно влиять на здоровье.

Через одиночество — к деменции

Одиночество убивает мужское здоровье, да и живут холостяки меньше. Продолжительность жизни неженатых мужчин сокращается примерно на 7-10 лет. Кроме того, у одиноких мужчин возрастает риск воспалений, слабоумия, инсульта и инфаркта.

А вот с женщинами все иначе: незамужние дамы живут дольше. Смертность среди замужних женщин на 23% выше, чем среди одиноких.

Убежденные холостяки также рискуют столкнуться с деменцией. Как говорят британские ученые, у тех, кто никогда не был женат, вероятность этого недуга после 65 лет на 42 %.

При этом одиночество все-таки негативно сказывается и на здоровье женщин. Так, корейские ученые выяснили, что еда в одиночестве увеличивает риск развития стенокардии у женщин.

Впрочем, одиночество бьет по сердцу представителей обоих полов: специалисты Йоркского и Ньюкаслского университетов выяснили, ч то одиночество и социальная изоляция на треть повышают риск развития болезней сердца и сосудов.

У одиночек ухудшается иммунитет, говорят американские врачи. Дело в том, что лейкоциты в крови одиноких более предрасположены к воспалениям и хуже реагируют на вирусы. Чем дольше человек один, тем хуже работают клетки иммунной системы.