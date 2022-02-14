В День всех влюбленных многие люди, у которых нет второй половинки, грустят особенно сильно. Как уж тут не грустить, когда соцсети полны фотографий счастливых парочек, цветов и «валентинок», а ты совсем один?
Врачи, к сожалению, тоже не говорят ничего утешительного для одиночек: проживание без партнера может пагубно влиять на здоровье.
Через одиночество — к деменции
Одиночество убивает мужское здоровье, да и живут холостяки меньше. Продолжительность жизни неженатых мужчин сокращается примерно на 7-10 лет. Кроме того, у одиноких мужчин возрастает риск воспалений, слабоумия, инсульта и инфаркта.
А вот с женщинами все иначе: незамужние дамы живут дольше. Смертность среди замужних женщин на 23% выше, чем среди одиноких.
Убежденные холостяки также рискуют столкнуться с деменцией. Как говорят
При этом одиночество все-таки негативно сказывается и на здоровье женщин. Так, корейские ученые выяснили, что еда в одиночестве увеличивает риск развития стенокардии у женщин.
Впрочем, одиночество бьет по сердцу представителей обоих полов: специалисты Йоркского и Ньюкаслского университетов
У одиночек ухудшается иммунитет, говорят
А еще одинокие люди
Почему одиночкам все-таки не нужно грустить
Впрочем, несмотря на весь вред одиночества для физиологического здоровья, не стоит искать себе партнера из принципа «лишь бы был», предупреждает психотерапевт Олег Катостровский.
- Вспомните известное высказывание поэта Омара Хайяма: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало».
Биологически мы действительно предрасположены к жизни в стае, поэтому одиночество нас угнетает — это противоестественно для человека как для социального существа. Одиночество нам вредит — но больные, деструктивные отношения вредят еще больше.
К тому же одиночество может быть полезно. Иногда, что бы разобраться в первую очередь в себе, стоит пожить одному. Легче приходят правильные осмысления и инсайты.
Порой мы, не осознавая этого, самостоятельно привлекаем в нашу жизнь разрушающих людей. И иногда лучше вовремя остановиться в своих деструктивных социальных взаимодействиях, что бы не наколоть дров.
Когда отсутствие пары — повод идти ко врачу
Другое дело, если иногда человек, оказавшись в неспособности эти социальные связи завести, находит всяческие отговорки и объяснения: «Мне и так хорошо», «Да сейчас многие так живут…» А потом страдает из-за своей боязни привязываться к кому-либо.
Отталкивание, избегание, и даже боязнь людей (так называемая социопатия) — это проявления и следствия детских психотравм. Поэтому, если вы наблюдаете повторяющиеся неудачи в своих социальных, личных взаимодействиях, поймайте себя на попытках как-то оправдать свое одиночество — бегом к психотерапевту.
Например, ваша мама могла пережить опыт не самой удачной влюбленности и потом передать это вам: мол, мужчинам верить вообще нельзя.
То, что мы называем «жизненными граблями» — повторяющиеся типажи, неудачные типажи, сценарии или последствия личных отношений — это в 99% случаев управляемое вашей же психикой события.
В моей практике нередко были случаи, когда одиночество пациента было связано с невербальными программами, последствиями событий ваших родных — неудачной любви, смертей, потерями в реальных жизненных историях наших родителей, бабушек, дедушек…
Поэтому если вы не просто спокойно живете без отношений или еще пока не нашли своего человека, а именно боитесь вступать в них, избегаете чувств, но при этом страдаете от одиночества, спросите себя: с чего это вы вдруг одиноки? Возможно, стоит разобраться в себе и посетить психотерапевта.
Кстати
Если вы страдаете от одиночества, можно завести себе домашнего питомца. Это не только подарит вам много радости, но и улучшит ваше самочувствие — ученые доказали, что котики действительно улучшают и физическое, и ментальное здоровье владельцев. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.
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