Как ее лечить

Лечат «женскую» мигрень также, как и любую другую мигренозную боль:

Триптанами;

Нестероидными противовоспалительными средствами;

Препаратами магния.

Правильно подобранные гормональные контрацептивы способны улучшить качество жизни женщине, страдающей менструальными головными болями.

Врач-гинеколог может дать и другие рекомендации: изменить схему приема оральных контрацептивов, использовать дополнительные источники эстрогенов или изменить вид КОК.