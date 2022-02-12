Перед началом месячных многих женщин начинает мучить ПМС. Неприятный синдром проявляется как за несколько часов, так и за несколько дней — у всех по-разному. Начинает болеть и тянуть живот, появляется слабость, сонливость, резкие перепады настроения, усиливается аппетит. Некоторые жалуются на жар, диарею и потливость. Однако один из самых распространенных симптомов ПМС — это эпизодическая головная боль.
Что провоцирует мигрень
«Головная боль знакома каждому человеку — хотя бы раз в жизни этот неприятный симптом посещал всех. Но существует крайне тяжелая форма головной боли, которая свойственна не всем. Речь идет о мигрени», — пишет эксперт.
Призраки мигрени:
Интенсивный пульсирующий характер боли — преимущественно в одной части головы;
Может длится от 2 до 3 суток;
Усиливается при физической нагрузке;
Может сопровождаться тошнотой, рвотой, непереносимостью света и звуков.
Более 70% случаев мигрени у женщин связаны с менструальным циклом. Причиной сильных головных болей становится циклическое снижение эстрогенов.Так, перед менструацией или во время овуляции уровень эстрогенов достигает своего максимума, а затем резко идет вниз, что и провоцирует менструальную мигрень, поясняет гинеколог.
Приступы эстроген-ассоциированной мигрени настигают женщин за 2 дня до или в течение 3 дней после начала месячных. Чаще всего недугом страдают женщины 40-50 лет — это можно объяснить нестабильной работой яичников в переходном возрасте.
Не только естественные колебания эстрогенов могут спровоцировать мигрень. На заболевание также влияет и прием гормональных препаратов:
Циклический режим приема оральных контрацептивов;
Прекращение терапии эстрогенами;
Нарушение режима приема КОК.
«Когда пациентка жалуется мне на приступы головной боли во время месячных, я обязательно спрашиваю у нее, как часто и в какие дни цикла они беспокоят, сопровождается ли боль тошнотой, рвотой, непереносимостью света и звуков, бывают ли вспышки света, зигзаги, онемение конечностей, потеря зрения. Это поможет отличить мигрень от простого недомогания», — поясняет врач.
Как ее лечить
Лечат «женскую» мигрень также, как и любую другую мигренозную боль:
Триптанами;
Нестероидными противовоспалительными средствами;
Препаратами магния.
Правильно подобранные гормональные контрацептивы способны улучшить качество жизни женщине, страдающей менструальными головными болями.
Врач-гинеколог может дать и другие рекомендации: изменить схему приема оральных контрацептивов, использовать дополнительные источники эстрогенов или изменить вид КОК.
«Такая терапия позволяет добиться стабильного уровня эстрогенов, а значит, и предупредить приступы мигрени», — считает эксперт.
Но есть и противопоказания, предупреждает Алена Отхозория. Например, мигрень с аурой. В таком случае КОК повышают риски инсульта. Тогда при менструальных мигренях врач назначает другую терапию, учитывая эту особенность пациентки.
Аура — это обратимые симптомы, которые предшествуют головной боли и длятся не более 60 минут. Аура может быть в виде вспышки, молнии перед глазами, звона в ушах, изменениях вкуса и т.д.
Важно: мигрень — это тяжелое неврологическое заболевание, которое лечат у невролога, а не у гинеколога. Если вы страдаете от мигрени во время менструаций, запишитесь на консультацию и к неврологу, и к гинекологу.
Кстати
О ПМС так много говорят, что многие уверены — предменструальный синдром есть у всех женщин без исключения. Однако это заблуждение. Чтобы избавиться от этой напасти, нужно убрать из своей жизни провоцирующие синдром факторы. О них «Доктору Питеру» рассказал эндокринолог Илья Магеря.
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