Врачи московской больницы им. Спасокукоцкого спасли левую почку мужчины, удалив из нее камень длиной в 7 сантиметров. О камне пациент знал 20 лет, однако не спешил обращаться за профессиональной медицинской помощью.

Изначально камень его не беспокоил. Однако со временем он сильно увеличился в размерах. Мужчину стали мучить ноющие боли в пояснице — только тогда он решил обратиться в поликлинику. Врачи осмотрели 43-летнего пациента и отправили его на госпитализацию.

Камень занимал практически всю полостную систему левой почки, нормальное выведение мочи и в целом функционирование органа было нарушено. Чтобы мужчина не лишился почки, его отправили на экстренную операцию. Однако тут возникли осложнения.