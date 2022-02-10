Врачи московской больницы им. Спасокукоцкого спасли левую почку мужчины, удалив из нее камень длиной в 7 сантиметров. О камне пациент знал 20 лет, однако не спешил обращаться за профессиональной медицинской помощью.
Изначально камень его не беспокоил. Однако со временем он сильно увеличился в размерах. Мужчину стали мучить ноющие боли в пояснице — только тогда он решил обратиться в поликлинику. Врачи осмотрели 43-летнего пациента и отправили его на госпитализацию.
Камень занимал практически всю полостную систему левой почки, нормальное выведение мочи и в целом функционирование органа было нарушено. Чтобы мужчина не лишился почки, его отправили на экстренную операцию. Однако тут возникли осложнения.
Первоначально урологи больницы планировали удалить камень эндоскопически, сделав прокол почки. Процесс выглядит так: в орган вводят специальный инструмент, снабженный оптической системой, после этого камень дробят на фрагменты, которые и удаляет хирург. Этот метод называют «золотым стандартом» — он максимально щадящий для человека.
Однако после компьютерной томографии врачи обнаружили у пациента редкую анатомическую особенность — поперечно-ободочная кишка в нижней части находилась позади почки. В норме у человека она располагается перед органом. Поскольку вероятность повреждения кишки была крайне высока, медики решили удалить камень другим способом. Через небольшие проколы на коже они сначала сместили часть ободочной кишки от почки на безопасное расстояние, а затем через надрез на почечной лоханке целиком извлекли камень.
«Это был достаточно нестандартный случай, когда мы из-за анатомических особенностей пациента не могли провести стандартную эндоскопическую операцию, на которую рассчитывали изначально. После консультаций с пациентом и его родственниками мы обосновали другой метод хирургического вмешательства, позволившего не только извлечь камень, но и сохранить обе почки, максимально снизив риск повреждения кишечника», — рассказал заведующий урологическим отделением больницы, профессор Виген Малхасян. Его
Операция заняла всего 48 минут и прошла успешно. Мужчина быстро пошел на поправку, через 3 дня его уже выписали из больницы. Через несколько недель он пришел на контрольное обследование, которое подтвердило: почка функционирует нормально, никаких осложнений не возникло.
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