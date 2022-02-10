Жанры ученые условно разделили на пять ключевых групп:

«Мягкая» музыка — мелодичная, с романтическими мотивами. Пример: софт-рок, R&B.

«Неприхотливая» музыка — это простые, расслабляющие мелодии без агрессивных элементов. Пример: кантри, фолк.

«Утонченная» музыка — вдохновляющие и сложные мелодии. Пример: классика, оперная музыка, джаз.

«Интенсивная» музыка — мелодии с агрессивными, громкими элементами. Пример: панк-рок, классический рок, хэви-метал, пауэр-поп.

«Современная» музыка» — мелодии с электронными элементами, ритмичные и веселые. Пример: рэп, поп-музыка, электронные стили музыки.

Проанализировав результаты, ученые узнали много интересного. Оказалось, что любители кантри отличаются добросовестностью. Любители современной музыки — люди общительные: особенно это касается тех, кто предпочитает танцевальные мотивы. Самые мягкие и приятные люди — любители R&B и «неприхотливых» стилей. А самые открытые — меломаны, которым нравится и «мягкая музыка», и классика, и рок, и современные исполнители.

Кроме того, ученые заметили прямую связь между тягой к «интенсивной» музыке и отсутствием добросовестности.

Некоторые закономерности были предсказуемы: вполне ожидаемо, что экстравертов будет тянуть к позитивным песням, а любители спокойного кантри вряд ли будут склонны к протесту — в отличие от фанатов панк-рока. Что авторов действительно удивило, так предпочтения невротиков.

Ученые полагали, что такие люди будут любить либо мягкую и грустную музыку, которая отражала бы их переживания, либо что-то веселое, современное и динамичное — чтобы музыка наоборот улучшала настроение. А оказалось, что люди с неврозами предпочитают «интенсивную» музыку.

- Это было удивительно, но люди используют музыку по-разному — кто-то использует ее для катарсиса, кто-то для смены настроения, — говорит из авторов исследования, почетный научный сотрудник Кембриджского университета доктор Дэвид Гринберг.

Эти правила, по словам ученых, справедливы для людей из разных уголков планеты. Например, Эда Ширана Shivers пришлась по вкусу общительным людям из Великобритании, Индии, Аргентины. А невротики из Дании, США и Южной Африки прониклись творчеством группы Nirvana.