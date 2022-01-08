Всего 12-13 миллиметров в диаметре, а вместе с гипоталамусом гипофиз руководит процессом и несет ответственность за поддержание стабильности в организме. Весит гипофиз всего полграмма, но функции его очень разнообразны, а от многих и вовсе зависит жизнь.
Природа защитила эту железу от внешних воздействий, спрятав глубоко внутрь черепа. Однако, внутренние процессы могут приводить к тому, что в области гипофиза начинает расти аденома. Среди основных ее проявлений — выпадение волос, проблемы зрения вплоть до слепоты, изменения во внешности, бесплодие и это далеко не все проблемы.
Многие и нас, услышав слово «аденома», сразу думают об онкологии. Аденома — это действительно новообразование, но оно не относится к разряду злокачественных. О том, что такое аденома гипофиза и поддается ли она лечению, рассказывает нейрохирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС), к.м.н. Глеб Сергеев.
Глеб Сергеев
Нейрохирургия
Нейрохирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС), к.м.нwww.instagram.com/emc_medical_center/
Зачем нам гипофиз
Это эндокринная железа, причем — главная, осуществляющая регулирующие функции. Гипофиз подчиняется гипоталамусу, который выделяет две группы гормонов — статины и либерины. Если объяснить упрощенно их функции — это блокаторы и стимуляторы. Гипофиз, получив от гипоталамуса уведомление о необходимости расшевелить ту или иную железу, выделяет тропные гормоны (сочетаемые — прим. ред.). Например, для щитовидной железы у него есть ТТГ — тиреотропный гормон, для надпочечников — АКТГ и т.д.
Помимо руководящей функции он сам выделяет гормоны, которые работают в регуляции тех или иных функций — это соматотропин, регулятор роста, пролактин — регулятор лактации у женщин и т.д.
В гипофизе людей три доли — задняя, передняя и промежуточная. В одной из них может возникать аденома — опухолевое образование.
Чем опасна аденома гипофиза
Термин «аденома» происходит от двух греческих слов — aden-, означающий «железа» и -omas «вздутие», «опухоль». Аденомы — это доброкачественные образования в железах. Если говорить о гипофизе, то в нем аденома формируется в области передней доли, где идет синтез тиреотропного, адренокортикотропного, соматотропного, гонадотропных гормонов.
Сами по себе аденомы могут синтезировать гормоны или усиливать синтез гормонов гипофиза, это происходит практически в 90% случаев. Такие опухоли наблюдают и лечат эндокринологи.
Если же опухоль не влияет на уровень гормонов и не достигает больших размеров (макро-опухолью считается новообразование более 2 сантиметров в диаметре), то она не представляет угрозы для организма, но ситуацию надо постоянно контролировать.
Когда подозревать аденому гипофиза
Если резко возникают проблемы со зрением: острота не падает, но из поля зрения что-то выпадает, есть дефекты в распознании зеленого и красного, белого;
есть проблемы с терморегуляцией;
появилось выпадение волос, проблемы с ногтями;
формируется необъяснимое бесплодие;
резко меняется характер и эмоциональность;
увеличиваются нос, уши, пальцы, язык, надбровные дуги;
скачет давление;
прибывает или резко теряется вес.
Но надо учитывать, что аденомы могут не давать о себе знать, особенно если они не являются секретирующими, то есть не производят никаких гормонов. Есть статистика, согласно которой аденомы обнаруживаются уже после смерти примерно у 10-20% пациентов, которые умерли по совсем другим причинам, не связанным с патологиями гипофиза.
Как лечат аденомы гипофиза
Лечение может быть консервативным или хирургическим, все зависит от конкретного пациента, размеров опухоли, особенностей роста, а также от того, является ли аденома синтезирующей гормоны. Большинство пациентов живут обычной жизнью, им нужна только консервативная терапия или наблюдение совсем без лечения.
Но даже если опухоль приходится удалять хирургически, это совершенно не означает, что в 100% случаев делается трепанация. Нейрохирургия использует малоинвазивные методики, микроскопы и эндоскопы.
Чаще всего аденома гипофиза удаляется через носовой ход. Для пациента это означает, что он может быстро вернуться к обычному образу жизни.
Также сегодня аденомы лечатся медикаментозно и методами лучевой терапии. Во многих случаях терапия включает комбинацию этих методов, например, сначала медикаментозными методами врачи добиваются уменьшения размера опухоли, а потом она удаляется хирургически.
Восстановление возможно
Сегодня есть новые методы диагностики, позволяющие это сделать. Особенно если патология обнаружена на ранней стадии. В итоге врачи могут не просто убрать новообразование, но и добиться полного восстановления нормальной функции гипофиза, а пациент сохранит качество жизни.
Профилактика аденомы гипофиза
Специфических мер профилактики нет, мы не можем даже предсказать, разовьется у конкретного пациента аденома или нет (кроме редких случаев определенных генетических заболеваний). Важно следить за здоровьем в целом и периодически посещать врачей.
Комментарии1