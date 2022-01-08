Всего 12-13 миллиметров в диаметре, а вместе с гипоталамусом гипофиз руководит процессом и несет ответственность за поддержание стабильности в организме. Весит гипофиз всего полграмма, но функции его очень разнообразны, а от многих и вовсе зависит жизнь.

Природа защитила эту железу от внешних воздействий, спрятав глубоко внутрь черепа. Однако, внутренние процессы могут приводить к тому, что в области гипофиза начинает расти аденома. Среди основных ее проявлений — выпадение волос, проблемы зрения вплоть до слепоты, изменения во внешности, бесплодие и это далеко не все проблемы.

Многие и нас, услышав слово «аденома», сразу думают об онкологии. Аденома — это действительно новообразование, но оно не относится к разряду злокачественных. О том, что такое аденома гипофиза и поддается ли она лечению, рассказывает нейрохирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС), к.м.н. Глеб Сергеев.