Все люди разные: есть «водохлебы» и те, кто всегда пьет немного. Механизм жажды у каждого из нас работает по-своему, в режиме индивидуальных настроек. В день мы выпиваем около 2 литров жидкости.
Если возникает почти постоянное желание пить, вы пьете воду и не можете утолить жажду — это тревожный признак. Обычно такое состояние принято связывать с началом сахарного диабета. Есть ли другие причины постоянной жажды, «Доктор Питер» обсудил с врачом-эндокринологом, диетологом «СМ-Клиника» Эльвиной Бинатовой.
Эльвина Бинатова
Эндокринология
Врач-эндокринолог, врач-диетолог СМ-Клиникаwww.instagram.com/smclinic/
Когда жажда норма, а когда — патология
Мы на 2\3 состоим из воды. Поэтому нужно постоянно пополнять запасы жидкости, которые теряются с потом, дыханием, стулом и мочеиспусканием, другими физиологическими выделениями. Если организму не хватает влаги, возникает ощущение жажды — субъективное чувство, что нужно попить воды, сопровождающееся неприятным чувством сухости во рту, дискомфортом.
Есть ситуации, когда появление жажды — это нормальное явление, в других ситуациях — нужно забеспокоиться и показаться врачу.
Жажда является нормой:
при употреблении в пищу острых, соленых, пряных продуктов;
при физических нагрузках;
при обильных менструациях;
при приеме диуретиков (мочегонные препараты), антибиотиков, нейролептиков;
при жаркой погоде;
при простудных заболеваниях;
при рвоте, диарее;
при ожогах кожи.
Если у вас есть постоянное чувство жажды, вы употребляете более 3 литров воды в сутки, не можете утолить жажду даже при обильном питье и у вас учащенное мочеиспускание, то следует обратиться к врачу.
Причины того, что постоянно хочется пить
Первое, что будет исключать врач — это, конечно, сахарный диабет. Именно для него типично появление сильной жажды на фоне приема очень большого количества жидкости и крайне обильного мочеиспускания. Но, важно подчеркнуть — это не единственная болезнь, когда мучает жажда. Дополнительно исключают:
Несахарный диабет.
Первичный гиперальдостеронизм.
Синдром гиперкортицизма (Иценко-Кушинга).
Гиперпаратиреоз.
Акромегалию.
Пиелонефрит, нефропатии.
Гипергидроз.
Инфекционную интоксикацию.
Травму головы.
Заболевания печени.
Анемии.
Иногда постоянная жажда может быть признаком проблем с психикой (но это бывает крайне редко).
Какие анализы и обследования нужно пройти
Мы составили чек-лист лабораторных анализов и инструментальных обследований, которые помогут врачу разобраться в ситуации и определить причину патологической, мучительной жажды. Это:
общий анализ крови,
расширенный биохимический анализ крови,
общий анализ мочи,
анализ крови на гормоны щитовидной и паращитовидных желез,
анализ крови на гормоны надпочечников,
осмоляльность крови и мочи.
Дополнительно проводят УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, рентген головы, чтобы исключить травму. При необходимости может назначаться КТ мочевыделительной системы с контрастированием, МРТ головного мозга и гипофиза с контрастированием.
Риск тромбоза
Бывают ситуации, когда человек не чувствует жажды. Например, из-за адипсии — заболевания, при котором отсутствует чувство жажды даже в присутствии недостатка воды в организме или избытке солей. И им грозят серьезные нарушения метаболизма.
Некоторые люди сами ограничивают потребление жидкости с целью снять отечность (в такой ситуации следует исключить болезни сердца и почек, сбросить вес, если есть избыточная масса тела).
Снижается чувство жажды у пожилых людей — это основная причина мнимого снижения функции почек, которая легко восстанавливается, если контролировать количество выпиваемой воды. Также снижается чувство жажды, когда масса тела значительно снизилась, после прекращения табакокурения, при исключении из рациона питания соленой, острой пищи, при некоторых болезнях почек.
Если ежедневно употреблять малый объем воды, то это приведет к обезвоживанию. Это провоцирует:
сухость во рту;
сухость кожных покровов и снижение эластичности кожи;
слабость, утомляемость;
нервозность, раздражительность;
головокружение.
Плюс к во всему, при дефиците воды сгущается кровь, что приводит к проблемам с сердцем и кровообращением, могут развиваться тромбозы. Пациент при обезвоживании ощущает мышечные спазмы, имеет проблемы с пищеварением, у него снижается потоотделение, возникает гипо- или гипертермия (понижается или повышается температура).
Как утолить жажду
Лидером является вода, так как все обменные процессы в организме протекают только при ее участии. За сутки нужно употреблять примерно 30мл/кг воды. У каждого своя норма потребления воды — люди весом в 70 и 150 килограммов должны пить разный объем жидкости.
Хорошо помогают:
Молоко. Оно справляется с чувством жажды и служит источником белка.
Кисломолочные продукты.
Чай без кофеина или сбор трав. Они хорошо восполняют запасы жидкости и богаты антиоксидантами.
Компоты домашнего приготовления без сахара.
Вода с кусочками овощей, фруктов или трав (базилик, лимон, огурец, мята).
Арбуз. Содержит в себе очень много воды, но им нельзя злоупотреблять.
При жажде ни в коем случае не стоит пить кофе, алкогольные напитки, сладкую газированную воду, чай с сахаром, лимонады, энергетические напитки, молочные коктейли.
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