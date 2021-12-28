Все люди разные: есть «водохлебы» и те, кто всегда пьет немного. Механизм жажды у каждого из нас работает по-своему, в режиме индивидуальных настроек. В день мы выпиваем около 2 литров жидкости.

Если возникает почти постоянное желание пить, вы пьете воду и не можете утолить жажду — это тревожный признак. Обычно такое состояние принято связывать с началом сахарного диабета. Есть ли другие причины постоянной жажды, «Доктор Питер» обсудил с врачом-эндокринологом, диетологом «СМ-Клиника» Эльвиной Бинатовой.