Миф 1. На пупочную грыжу нужно наложить монету и заклеить пластырем

Пупочные грыжи формируются из-за особенностей диаметра и прикрепления пуповины во время внутриутробного развития. Грыжу нельзя «накричать», она не возникает ниоткуда, к моменту рождения ребенок имеет уже сформированное пупочное кольцо.

Пупочные грыжи маленьких размеров со временем могут закрываться сами за счет развития мышц передней брюшной стенки. Поэтому пресловутые монетки, приклеенные к пупку — якобы «работают». Хотя дело просто в самостоятельном закрытии дефекта.

Большую грыжу исправить сможет только хирург, и он же определяет возраст, в котором необходимо это сделать. Прикладывание монеты не имеет никакого смысла , она может лишь послужить источником ненужной флоры, что может привести к развитию гнойных осложнений и поражению кожи.

Лейкоплыстырное заклеивание еще используется в некоторых случаях, но наложить широкий пластырь должен хирург, правильно зафиксировав кожную складку. Этот метод имеет свои недостатки: частая смена пластыря чревата раздражением и повреждением верхних слоев кожи.