Все родители стараются максимально заботиться о сохранении и укреплении здоровья младенцев. Но если опыта в воспитании детей у мамы и папы нет, зачастую они обращаются за помощью к старшему поколению, и могут услышать устоявшиеся утверждения, которые не соответствуют действительности, но упорно циркулируют в родительской среде. Иногда следование советам старшего поколения, находящегося в плену мифов о здоровье малышей, может навредить ребенку. Поэтому «Доктор Питер» совместно с старшим врачом-педиатром Euromed Kids Ириной Исаевой-Петровой попытались разобраться — каким утверждениям верить не стоит.
Миф 1. На пупочную грыжу нужно наложить монету и заклеить пластырем
Пупочные грыжи формируются из-за особенностей диаметра и прикрепления пуповины во время внутриутробного развития. Грыжу нельзя «накричать», она не возникает ниоткуда, к моменту рождения ребенок имеет уже сформированное пупочное кольцо.
Пупочные грыжи маленьких размеров со временем могут закрываться сами за счет развития мышц передней брюшной стенки. Поэтому пресловутые монетки, приклеенные к пупку — якобы «работают». Хотя дело просто в самостоятельном закрытии дефекта.
Большую грыжу исправить сможет только хирург, и он же определяет возраст, в котором необходимо это сделать. Прикладывание монеты не имеет никакого смысла, она может лишь послужить источником ненужной флоры, что может привести к развитию гнойных осложнений и поражению кожи.
Лейкоплыстырное заклеивание еще используется в некоторых случаях, но наложить широкий пластырь должен хирург, правильно зафиксировав кожную складку. Этот метод имеет свои недостатки: частая смена пластыря чревата раздражением и повреждением верхних слоев кожи.
Миф 2. Витамин D3 можно «нагулять», необязательно давать его в виде препарата
К сожалению, мы — люди, проживающие в Северо-Западной части нашей страны, — все живем в условиях недостаточного поступления солнечного света. Причем очень важен не только сам факт солнечного дня, но и угол падения солнечных лучей и их спектр. Только небольшая часть спектра стимулирует естественный процесс образования витамина D в коже человека, да и одежда препятствует этому. Мы скорее получим солнечный ожог кожи, чем «нагуляем» необходимое количество витамина.
Поэтому не только дети, но и взрослые и особенно пожилые люди нуждаются в дополнительном количестве витамина D3.
Необходимую дозу оптимально подбирать индивидуально, хотя и существуют общие рекомендательные схемы.
Миф 3. Если у ребенка поднялась температура, его нужно растереть смесью водки и уксуса
В основе этого мифа лежат действительные физические особенности веществ: уксусная кислота раздражает кожу, вызывая расширение поверхностных кровеносных сосудов, увеличивая площадь поверхности теплоотдачи, а спирт, быстро испаряясь, ускоряет теплообмен — охлаждение поверхности.
Но использование этого способа снижения температуры тела у детей может быть не безопасно. Вдыхая пары уксусной кислоты и спирта, ребенок может получить отравление этими веществами, т.к. слизистые дыхательных путей малыша обладают большой способностью к всасыванию.
При этом достаточного даже минимального количества веществ, чтобы вызвать токсический эффект. Необходимый жаропонижающий эффект можно достигнуть, обтирая ребенка обычной водопроводной водой температурой 37-38 градусов. При этом не нужно растирать кожу, а просто непрерывно смачивать ее мокрым полотенцем в течение 20-30 минут.
Миф 4. Если ребенок икает, значит, он замерз
Икота — это спастические сокращения мышц в области диафрагмы. Возникают они чаще всего из-за раздражения органов в брюшной полости или мышц брюшного пресса, например, после кормления, или после того, как ребенок сильно наплакался. Пытаться избавиться от икоты всеми способами (укутать, напоить водой и т.д.) необязательно. Икота сама по себе не опасна.
Необходимо только во время икоты обеспечить профилактику срыгиваний, особенно у совсем маленьких детей, у которых еще не полностью сформировался мышечный сфинктер на границе пищевода и желудка, препятствующий обратному забросу содержимого.
Миф 5. При насморке нужно закапывать грудное молоко в носик ребенку
Грудное молоко за счет своего богатого состава является отличной питательной средой для бактерий, обитающих на слизистых носоглотки. Имея высокую плотность, быстро загустевая, оно может затруднить носовое дыхание. Поэтому, используя молоко для лечения насморка, мы можем еще больше усугубить ситуацию. А то количество иммунных факторов (интерферонов, лизоцимов), которые содержатся в грудном молоке, недостаточно для борьбы с инфекцией.
Кстати
Есть мнение, что проблемы с произношением слов, с речью у детей раннего возраста — это ерунда. Мол, вырастет — будет говорить правильно. К сожалению, это частое и распространенное заблуждение. С чего вдруг ребенок должен «захотеть говорить правильно» в каком-то возрасте, если до этого он всю жизнь говорил по-другому?
Моторика речи — это работа мышц. Если группа мышц «привыкла» работать одним способом, «переучить» ее очень сложно. Поэтому становление активной речи — это долгая упорная постоянная работа родителей и взрослых, окружающих ребенка. Большинство проблем начальной школы (зеркальное написание букв, перемена мест, неправильное написание чередующихся букв) — они родом из раннего детства. Вначале у ребенка формируется пассивная речь — еще до того, как малыш начинает произносить свои первые слова, он понимает обращенную к нему речь.
В этот период взрослому очень важно четко и правильно произносить каждую букву в словах, а когда ребенок начнет сам их произносить — сразу исправлять и вырабатывать правильное звукопроизношение. А пообщаться с логопедом стоит в возрасте 1,5-2 лет не для того, чтобы «исправить», а для того, чтобы «правильно настроить».