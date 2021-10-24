У кого и почему появляются грыжи

- Могут ли грыжи позвоночника вообще никак себя не проявлять?

- Конечно. Лишь 5 процентов грыж диска дают типичные симптомы. Появление грыжи диска является некоторым апофеозом дегенерации (старения диска). В свою очередь старение диска — это нормальный процесс. Иными словами, появление у человека протрузии или грыжи — закономерность, и у 50 процентов людей старше 40 лет данные изменения при выполнении МРТ обнаружат. Но лишь у 5 процентов они будут давать симптомы.

- Если симптомы есть, то какие они? Что именно указывает на то, что грыжа появилась?

- Специфических на 100 процентов нет. Медицина вообще не математика, и 100 процентов — это не про медицину. Но если у человека возникла резкая боль в шее или пояснице, которая отдает в руку или ногу соответственно, сопровождается онемением или, в тяжелом случае, потерей силы, то с очень большой вероятностью причина будет именно в грыже.

- С какого возраста начинают развиваться грыжи?

- Так как формирование грыжи диска так или иначе идет у большинства людей, то распространенность велика. Чем старше человек — тем чаще они встречаются. Интересен факт, что чаще всего острые и «злые» грыжи случаются в самом трудоспособном возрасте — 30-50 лет.

- Почему они появляются?

- Львиную долю в развитии и причинах грыж диска берет на себя генетика. Затем идет образ жизни. Он, безусловно, влияет.