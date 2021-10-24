Диагноз «грыжа позвоночника» многих укладывает на больничную койку с последующей операцией и очень долгим восстановлением, когда человеку можно либо лежать, либо стоять. Про возможные осложнения и проблемы на работе из-за длительного больничного можно даже и не говорить. Однако, к сожалению, когда выбор стоит практически не вставать из-за боли в спине и операцией, последняя кажется идеальным решением.
Сейчас, благодаря появлению такого метода диагностики, как МРТ, грыжи выявляют все чаще. «Доктор Питер» поговорил с неврологом «Смарт клиники» Павлом Ковзелевым о том, почему возникают грыжи, кто в зоне риска и есть ли альтернативные операции методы лечения.
У кого и почему появляются грыжи
- Могут ли грыжи позвоночника вообще никак себя не проявлять?
- Конечно. Лишь 5 процентов грыж диска дают типичные симптомы. Появление грыжи диска является некоторым апофеозом дегенерации (старения диска). В свою очередь старение диска — это нормальный процесс. Иными словами, появление у человека протрузии или грыжи — закономерность, и у 50 процентов людей старше 40 лет данные изменения при выполнении МРТ обнаружат. Но лишь у 5 процентов они будут давать симптомы.
- Если симптомы есть, то какие они? Что именно указывает на то, что грыжа появилась?
- Специфических на 100 процентов нет. Медицина вообще не математика, и 100 процентов — это не про медицину. Но если у человека возникла резкая боль в шее или пояснице, которая отдает в руку или ногу соответственно, сопровождается онемением или, в тяжелом случае, потерей силы, то с очень большой вероятностью причина будет именно в грыже.
- С какого возраста начинают развиваться грыжи?
- Так как формирование грыжи диска так или иначе идет у большинства людей, то распространенность велика. Чем старше человек — тем чаще они встречаются. Интересен факт, что чаще всего острые и «злые» грыжи случаются в самом трудоспособном возрасте — 30-50 лет.
- Почему они появляются?
- Львиную долю в развитии и причинах грыж диска берет на себя генетика. Затем идет образ жизни. Он, безусловно, влияет.
Много сидеть — плохо, но и много тяжело нагружать — тоже плохо. Лучше всего — оптимальная регулярная нагрузка.
Методы лечения
- Почему при грыже чаще всего советуют операцию?
- Потому что многие неврологи даже не слышали про такой процесс как резорбция грыжи диска. Это процесс уменьшения или рассасывания грыжи в первую очередь за счет сил иммунитета. Данный феномен известен и описан еще в 20 веке. К сожалению, у нас часто все еще ставят не используемый нигде за рубежом диагноз «остеохондроз». Чего уж говорить о грыжах и резорбции.
- Как часто в реальности требуется оперативное вмешательство?
- Менее чем в 1-2 процентах случаев.
- Какие симптомы говорят о том, что без операции все же не обойтись?
Есть абсолютные показания к операции:
нарушение мочеиспускания и отхождения кала (задержка или недержание),
онемение аногенитальной области. Иначе данная область называется седловидная, т.е. там, где прилегает седло лошади.
прогрессирующая потеря силы в руке или ноге.
Относительным показанием является боль. Вообще, операции по поводу боли в России делают слишком часто. В европейских руководствах написано, что требуется минимум два месяца неэффективного комплексного консервативного лечения, чтобы прибегнуть к операции.
- Какие виды консервативного лечения существуют? Насколько они эффективны?
- Часто на первое место ставят медикаментозную терапию. При небольшой проблеме могут помочь специальные препараты, назначенные неврологом.
При наличии боли в ноге или руке, то есть при поражении нерва, требуется использовать более мощные препараты: антиконвульсанты и антидепрессанты.
У нас в России часто любят капельницы, причем с «коктейлями» из препаратов. Это на самом деле парадокс, нигде так не лечат. Смысла вводить препараты внутривенно нет никакого, при приеме через рот все работает точно так же эффективно.
Хорошо зарекомендовала себя терапия, основанная на физическом воздействии. Например, Super Inductive System или High Intensity Laser. Также может применяться иглорефлексотерапия и другие немедикаментозные методы.
При острой грыже диска, именно при острой, массаж пораженного участка, мануальная терапия и лечебная физкультура не показаны, так как могут привести к усилению симптомов. При стихании обострения и для профилактики занятия с реабилитологом обязательно должны быть включены в план лечения.
А вот вытяжение позвоночника разных видов не показало эффективности.
- Может ли грыжа, которую уже обнаружили, исчезнуть или сильно уменьшиться?
- Собственно, этот процесс и называется резорбция грыжи. Механизмы заживления заложены в наш организм изначально, ведь грыжи мы стали активно находить с появлением МРТ. А существуют-то они с того момента, как человек встал на две ноги.
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