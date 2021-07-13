Разные проблемы

Заболевания позвоночника могут быть как врожденного, так и приобретенного генеза. Игорь Комолкин , ортопед-травматолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «СПБНИИФ» Минздрава России, пояснил, что наиболее часто встречаемая ортопедическая патология у детей — нарушение осанки, обусловленное дисплазией соединительной ткани или особенностью формирования опорно-двигательного аппарата в различные периоды роста ребенка. Менее часто встречаются диспластические или идиопатические сколиозы, а также врожденные деформации позвоночного столба и грудной клетки. Дегенеративные заболевания позвоночника у детей встречаются значительно реже, чем у взрослых. К ним можно отнести кифозы, формирующиеся при болезни Шейермана-Мау, и другие дегенеративно-дистрофические заболевания с поражением позвоночно-двигательных сегментов. У взрослого населения дегенеративные заболевания позвоночника преобладают и в процентном соотношении к другой ортопедической патологии занимают ведущие позиции. К ним можно отнести межпозвоночные грыжи с корешковым синдромом, остеохондроз и т. д. Опухоли и инфекционные поражения позвоночного столба — значительно более редкие проблемы. Это тяжелые состояния, требующие хирургической помощи. Отдельный спектр составляют травмы позвоночника: подходы к их лечению могут быть консервативными и хирургическими, в зависимости от клинической симптоматики, а также данных лучевых и функциональных методов исследования.

— На самом деле, грыжа — это всего лишь 4% от обращений пациентов, а чаще всего к нам обращаются с так называемой неспецифической болью в спине, — рассказал Евгений Беляев , директор по медицине, главный врач, травматолог-ортопед «Мастерской Здоровья». — Ее вызывают как чрезмерные спортивные нагрузки, так и их нехватка. Сидячий образ жизни и отсутствие движения приводят к мышечной гипоксии, нарушению микроциркуляции в точках крепления мышц — возникает миофасциальный болевой синдром. Когда нет движения, начинает страдать и позвоночный диск: нарушается его эластичность, возникают трещины и начинает вытекать пульпозное ядро диска. Так что при сидячей работе есть смысл вспомнить регулярную разминку, как было в советское время, добавить физических нагрузок. При этом их избыток также может перегрузить мышцы и запустить ту же гипоксию. Так что все в жизни должно быть сбалансировано.

По словам эксперта, каждого пациента надо рассматривать индивидуально. Сначала стоит разобраться с причиной возникновения боли, отсюда выстраивать лечение. Как правило, здесь виной мышечные спазмы, фибромиалгия и несвоевременное обращение к врачу. Многие терпят: «Поболит и пройдет». Такой подход не срабатывает — боль возвращается с усилением патологии, и тогда справляться с ней сложнее. Если прийти к специалисту вовремя, процесс проще остановить, не доводя до поражения глубоких структур.

Что касается детей, то у них одна из самых распространенных патологий позвоночника — сколиоз, — сообщил генеральный директор Scoliologic.ru Григорий Леин , к.м.н., врач травматолог-ортопед.

Большая часть детских сколиозов носит идиопатический характер — то есть причина возникновения неизвестна. По словам эксперта, общее количество пациентов с этим диагнозом почти не изменилось за сто лет: как и в начале 20 века, он поставлен 3 — 8% детского населения, а тяжелые формы более чем у 10% от этого числа.