Сегодня многие вынуждены проводить за рулем по несколько часов в день. А для кого-то это профессиональная обязанность. Но если вы сидите за рулем более 2-3 часов в сутки, важно знать о том, что вы рискуете заработать «профессиональную» водительскую болячку. Среди основных факторов, которые отрицательно влияют на здоровье, можно выделить:
Малоподвижность (гиподинамию) из-за длительного сидения в одной и той же, порой не очень удобной позе (если плохо отрегулировано кресло).
Влияние выхлопных газов, содержащих более сотни вредных для организма химических соединений (угарный газ, оксид азота, бензапирен и т.д.).
Постоянный стресс из-за дорожной ситуации, вечных пробок, ненормированного графика сна, отдыха и питания (особенно при междугородних, международных перевозках).
Эти и другие, дополнительные факторы, такие как подогрев сидения, использование автокондиционера и много что еще, в комбинации негативно влияют на здоровье, провоцируя развитие профессиональных водительских «болячек». Вместе с врачом-флебологом, сосудистым хирургом, урологом клиники «Волгамед» Маликом Гаджиевым, мы разберем основные патологии.
Малик Гаджиев
урология, флебология
Сосудистый хирург-флеболог, урологwww.instagram.com/doctor.fleburo/
Расплата за комфорт и подогрев сидения
Каждый автолюбитель хочет в морозные дни садиться на теплое сидение. Автоконцерны позаботились о нашем комфорте, создав подогрев сидения. Причем существует несколько уровней подогрева — от едва теплого до горяченького. Но если это мужчина старше 35-40 лет с первыми признаками увеличения простаты или молодой парень, который мечтает скоро стать отцом, стоит подумать, что дороже — здоровье или комфорт.
По мнению доктора Гаджиева, возрастным мужчинам, у которых высокий уровень ПСА (простато-специфических антител в плазме крови), не стоит пользоваться сидениями с подогревом, особенно сильным.
Молодым парням это тоже нежелательно, длительный нагрев провоцирует болезни простаты, проблемы яичек, включая онкологические. Перегрев яичек также негативно отражается на качестве спермы, что грозит бесплодием.
«Насидишь» себе геморрой
Крайне неприятная, деликатная и достаточно серьезная водительская болезнь. В области малого таза кровообращение, особенно отток крови по венам — изначально затрудненный. При активном движении за счет сокращения окружающих тканей кровь достаточно активно циркулирует внутри вен. Но при длительном неподвижном сидении в пробке, например, или у водителей такси, автобусов, фур, создается застой крови, стенки вен, в том числе в области прямой кишки, расширяются. Постепенно образуются расширенные заполненные кровью мешочки — варикозные узлы.
Проявления у этой болезни малоприятные — это проблемы со стулом, зуд в области анального отверстия, жжение, кровь на белье и туалетной бумаге, выпадение узлов. А если в области геморроидального узла образуется тромб, это еще и очень больно, высок риск развития кровотечений.
Проблемы спины и шеи
Среди проблем профессиональных водителей можно выделить боль и дискомфорт в шее и спине. Их провокаторами могут быть остеохондроз, миозит, проблемы с межпозвонковыми дисками, радикулиты и т.д.
Длительное сидение не физиологично для человека. Вес головы давит на позвонки, сплющивая межпозвонковые диски.
Добавим к этому зачастую неудобную и напряженную позу, с руками, которые положены на руль, из-за чего одни мышцы в области спины и плечевого пояса слишком напряжены, а другие — расслаблены. Такая асимметрия утомляет, провоцирует спазмы и болезненность, усугубляет проблемы с позвоночником.
Разные «массажные» накидки — это не более чем рекламный трюк, они не помогают. При необходимости длительного пребывания за рулем нужно каждые 2-3 часа делать остановки и разминаться.
Аллергии и простуды
В ограниченном пространстве салона авто быстро повышается концентрация патогенных возбудителей (и это особенно опасно для водителей такси, автобусов), плюс, перепады температуры в салоне и за бортом, использование в летнее время кондиционера — это факторы, провоцирующие частые ОРВИ.
Если же нерегулярно менять салонные фильтры, высок и риск аллергии, раздражения. Поскольку в этом случае хорошо работающая вентиляция тянет в салон из окружающей среды не только плохие запахи, но и пыль, аллергены, вредные выхлопы. Весной аллергикам нельзя ездить с открытыми окнами, а салонный кондиционер и все фильтры должны быть абсолютно новыми. Но и это, увы, не гарантия от развития приступов.
Гипертония из-за стресса
В новостях то и дело появляются сообщения о том, что водители провоцируют серьезные ДТП из-за того, что за рулем им становится плохо. И немудрено: для стояния в многочасовых пробках нужны стальные нервы, особенно если кто-то пытается тебе сигналить и пролезть в наглую по встречке или обочине! Езда по дорогам современных мегаполисов — это серьезный эмоциональный стресс. А он изнашивает сердце и сосуды, повышает давление и увеличивает риск инфарктов. Особенно это опасно для мужчин старше 40-50 лет.
Добавим сюда малоподвижность, перекусы за рулем калорийным фастфудом, и к повышенному давлению добавляется еще и лишний вес. Это дополнительный риск сердечного приступа.
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