Сегодня многие вынуждены проводить за рулем по несколько часов в день. А для кого-то это профессиональная обязанность. Но если вы сидите за рулем более 2-3 часов в сутки, важно знать о том, что вы рискуете заработать «профессиональную» водительскую болячку. Среди основных факторов, которые отрицательно влияют на здоровье, можно выделить:

Малоподвижность (гиподинамию) из-за длительного сидения в одной и той же, порой не очень удобной позе (если плохо отрегулировано кресло). Влияние выхлопных газов, содержащих более сотни вредных для организма химических соединений (угарный газ, оксид азота, бензапирен и т.д.). Постоянный стресс из-за дорожной ситуации, вечных пробок, ненормированного графика сна, отдыха и питания (особенно при междугородних, международных перевозках).

Эти и другие, дополнительные факторы, такие как подогрев сидения, использование автокондиционера и много что еще, в комбинации негативно влияют на здоровье, провоцируя развитие профессиональных водительских «болячек». Вместе с врачом-флебологом, сосудистым хирургом, урологом клиники «Волгамед» Маликом Гаджиевым, мы разберем основные патологии.