Зимой мы часто залезаем в кровать в теплых пижамах и шерстяных носках. Накрываемся одеялом, пледом и, когда окажемся в теплом коконе, спокойно засыпаем.

У некоторых привычка спать в носках никак не связана с временем года — без них ноги мерзнут даже летом. Или же человек просто чувствует себя некомфортно. Однако некоторым нельзя спасть в теплых носках ни зимой, ни летом, предупреждает флеболог Армен Авакян. В первую очередь от этой привычки стоит отказаться тем, у кого есть проблемы с кровообращением.