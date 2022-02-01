Зимой мы часто залезаем в кровать в теплых пижамах и шерстяных носках. Накрываемся одеялом, пледом и, когда окажемся в теплом коконе, спокойно засыпаем.
У некоторых привычка спать в носках никак не связана с временем года — без них ноги мерзнут даже летом. Или же человек просто чувствует себя некомфортно. Однако некоторым нельзя спасть в теплых носках ни зимой, ни летом, предупреждает флеболог Армен Авакян. В первую очередь от этой привычки стоит отказаться тем, у кого есть проблемы с кровообращением.
«Есть определенный контингент людей, у которых постоянно холодные ноги. Такое бывает у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам. Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции. Спать в носках таким людям точно нельзя», — сказал Армен Авакян в интервью радио
На этом запреты не заканчиваются. По словам эксперта, людям с сахарным диабетом тоже необходимо отказаться от привычки спать в теплых носках — из-за нее могут сильно страдать сосуды.
Дело в том, что у тех, кто страдает от сахарного диабета, может быть диабетическая микроангиопатия, то есть поражение сосудов. В этом состоянии защитные свойства кожи ослабевают, кровообращение в ногах тоже может быть нарушено. Сон в теплых носках может спровоцировать появление различных инфекций, которые плохо заживают. В самом худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза.
Если у вас мерзнут ноги, то вы можете согреть их перед сном с помощью контрастного душа. Последовательность довольно простая: сначала направляете на ступни струю горячей воды, потом холодной. Чередуете. Через полторы-две минуты этой процедуры у 90% людей ноги становятся теплыми и можно идти спать с комфортом, посоветовал Армен Авакян.
В том что зимой мерзнут ноги, на первый взгляд, нет ничего сверхъестественного. Но если согреться не помогают ни включенные дома батареи, ни теплые носки, дело может быть в проблемах со здоровьем. Врачи перечислили 5 основных причин, из-за которых у вас могут постоянно мерзнуть ноги.
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