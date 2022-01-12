При диагностике некоторых из сосудистых болезней нужно мерить давление не только на руках, но и в области лодыжек. У относительно здорового человека давление в области ног должно быть немного выше, чем на руках. Разница составляет примерно 10%. Например, если на плече измерение показало 110/70, то на ногах будет примерно 115-120/75-80.

Изменение соотношения между измерениями в области рук и ног, снижение лодыжечного давления — это признак серьезных патологий в области сосудов, в частности — артерий нижних конечностей. Мы обсудили с кардиологом Татьяной Чернушенко ситуации, когда нужно оценивать оба показателя.