При диагностике некоторых из сосудистых болезней нужно мерить давление не только на руках, но и в области лодыжек. У относительно здорового человека давление в области ног должно быть немного выше, чем на руках. Разница составляет примерно 10%. Например, если на плече измерение показало 110/70, то на ногах будет примерно 115-120/75-80.
Изменение соотношения между измерениями в области рук и ног, снижение лодыжечного давления — это признак серьезных патологий в области сосудов, в частности — артерий нижних конечностей. Мы обсудили с кардиологом Татьяной Чернушенко ситуации, когда нужно оценивать оба показателя.
Татьяна Чернушенко
Кардиология
Врач-кардиолог Городской поликлиники №52 филиал №1 (Москва), врач общей практики, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC), к.м.н.www.instagram.com/dr.chernushenko/
Что измеряем?
Если терапевт или кардиолог подозревает, что у человека из-за атеросклероза и образования холестериновых бляшек страдают артерии в ногах, он измерит давление не только на плече, но и в области лодыжки. Это нужно, чтобы вычислить особый показатель — лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ). Разница между систолическим (то есть верхним) давлением на ногах (в области лодыжки) и систолическим давлением на руках (в области плеча, где традиционно измеряют давление) — это и есть лодыжечно-плечевой индекс.
Зачем он нужен?
ЛПИ — это особый показатель, который очень легко измерить и вычислить. Он наглядно отражает состояние кровотока в нижних конечностях. Если кровь хуже обычного поступает в артерии на ногах из-за того, что артерии поражены атеросклерозом и на их стенках разрастаются холестериновые бляшки, соответственно и давление крови в области лодыжек будет меньше, чем обычно. Этот индекс довольно точно предсказывает развитие и прогрессирование атеросклероза артерий ног, формирование сердечно-сосудистых заболеваний и возможную угрозу осложнений.
Почему так важно измерить давление на ногах
Измерение давления и сам этот индекс важен потому, что только 30% пациентов с атеросклерозом нижних конечностей имеют какие-либо жалобы. Например, они часто отмечают боли в икроножных мышцах, особенно при ходьбе. Остальные 70% людей даже с очень крупными бляшками в артериях на ногах, никаких жалоб не имеют. При этом они находятся в зоне риска внезапной смерти, развития инфаркта или инсульта. Связано это с тем, что бляшки могут разрушаться, повреждать стенку сосуда, и создавать угрозу развития тромба.
Тромб может закупорить как саму артерию на ноге, что само по себе очень плохо и грозит потерей конечности.
Но чаще он отрывается и уносится в сосудистую систему, а значит, может попасть в любой сосуд, включая венечные (сердечные) артерии или сосуды головного мозга. Проще предупредить эти осложнения, зная о том, что сосуды в ногах повреждены атеросклерозом, чем потом проходить длительное восстановление после инфаркта или инсульта (а иногда полностью восстановиться не получается).
Кому нужно знать индекс в первую очередь
Собственно, не лишним было бы знать свой ЛПИ всем людям, особенно с предрасположенностью к сердечно-сосудистым патологиям. Но в поликлинике, в ходе стандартных обследований, обычно давление на ногах не измеряют. Есть группы, которым очень рекомендовано такое измерение. Это:
пациенты старше 70 лет,
гипертоники со стажем,
пациенты с сахарным диабетом,
люди, имеющие длительный стаж курения (причем, независимо от возраста),
пациенты с ожирением,
люди, имеющие по результатам анализам признаки дислипидемии (высокий холестерин),
жалобы на слабость, онемение и боли в ногах (опять же — в любом возрасте).
Кто и где это измеряет
В принципе, приблизительно ЛПИ можно измерить и самостоятельно, попросив домашних помочь. Процедуру можно провести в домашних условиях при помощи обычного тонометра (хотя измерения не будут идеально точными). В клинике, если это измеряют врачи, они дополнительно могут использовать автоматические сканеры и УЗИ-датчик.
В норме давление у здоровых людей на ногах чуть выше, чем на руках, примерно на 10%. Если же давление на ногах будет ниже, чем на руках, то это говорит о серьезных проблемах в сердечно-сосудистой системе.
Врач после измерений вычисляет точное числовое значение ЛПИ и делает выводы уже на основании конкретного значения.
«Читаем» результаты измерений
Есть определенные границы нормы и патологии по ЛПИ, исходя из измеренной цифры, можно сделать определенные, предварительные выводы и составить тактику дальнейших действий.
Если определен ЛПИ в пределах от 0,0 до 0,4, это указывает на тяжелое поражение сосудов нижних конечностей (это очень серьезный, выраженный атеросклероз). Такой показатель является предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний и поражений органов. Нужно немедленно консультироваться с кардиологом и активно лечиться.
Если определен ЛПИ от 0,5 до 0,9, тогда риск инфаркта и инсульта у человека достоверно выше в 2-3 раза по сравнению с нормальным ЛПИ. Эти люди в группе риска по серьезным проблемам с сердцем, мозгом, сосудами.
По данным такого индекса врач оценивает поражение сосудов нижних конечностей средней степени тяжести. Люди с этим состоянием требуют внимания, наблюдения кардиолога и определенных лечебно-профилактических мероприятий (нужно снижать холестерин, проводить профилактику инфарктов-инсультов).
Определение ЛПИ в пределах от 0,91 до 1,3 — это норма.
А если он больше?
Да, бывают ситуации, когда можно определить ЛПИ более 1,4. Это тоже не самая благоприятная ситуация. Такое значение говорит о том, что артерии очень жесткие, они плохо сжимаются. Чаще такие показатели бывают у гипертоников со стажем, у диабетиков и пациентов с хронической почечной недостаточностью.
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