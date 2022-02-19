В течение жизни женщина переживает различные физиологические периоды — от полового созревания до наступления климакса. Если в течение этих периодов возникают определенные болезни, например, мочекаменная болезнь, то жизнь может существенно осложниться.

По определению, мочекаменная болезнь — это хроническая патология, при которой в почечной лоханке, мочеточниках или в мочевом пузыре обнаруживаются камни разного размера и формы, от крошечных, образующих «мочевой песок» до гигантов, которые очень сложно удалить.

Эта болезнь опасна своей непредсказуемостью — когда камешек «надумает» отходить, неизвестно. Боль при почечной колике — одна из самых сильных, сравнимая только с родами и травмой. Но что будет, если камни в почках возникнут во время беременности или в период климакса? Насколько осложнится ситуация?