В течение жизни женщина переживает различные физиологические периоды — от полового созревания до наступления климакса. Если в течение этих периодов возникают определенные болезни, например, мочекаменная болезнь, то жизнь может существенно осложниться.
По определению, мочекаменная болезнь — это хроническая патология, при которой в почечной лоханке, мочеточниках или в мочевом пузыре обнаруживаются камни разного размера и формы, от крошечных, образующих «мочевой песок» до гигантов, которые очень сложно удалить.
Эта болезнь опасна своей непредсказуемостью — когда камешек «надумает» отходить, неизвестно. Боль при почечной колике — одна из самых сильных, сравнимая только с родами и травмой. Но что будет, если камни в почках возникнут во время беременности или в период климакса? Насколько осложнится ситуация?
Залха Базарова
гинекология, акушерство
врач акушер-гинеколог, эстетический гинеколог, врач УЗД Клиники Семья, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского университета.www.instagram.com/dr_bazarova/
Откуда камушки?
Урологи и гинекологи считают, что развитие мочекаменной болезни у женщин связано с нарушениями минерального, водного обмена. Нередко проблема возникает при проживании в определенных регионах — с жарким засушливым климатом и плохим качеством воды. Наличие камней в почках — это серьезная патология, при которой нужно полноценное и правильное лечение, но далеко не все женщины подозревают о том, что у них есть камушки до тех пор, пока в один прекрасный день не возникает почечная колика.
Если говорить о ключевых причинах, из-за которых могут образоваться камни, можем выделить:
Дефицит активности и малоподвижность, из-за которых возникают застойные процессы, и тормозится скорость обмена веществ.
Нездоровое питание с избытком в рационе белков, острых и кислых продуктов. Это увеличивает кислотность мочи, из-за чего создаются условия для образования кристаллов соли.
Повышение уровня кальциевых солей в воде, из-за чего они активно выводятся с мочой, чтобы не перегружать организм.
Нехватка витаминов группы В, а также витамина А, поскольку они влияют на обмен кальция, фосфора и воды.
Аномальное строение мочевых путей может серьезно усложнить выведение растворенных солей из почек, поэтому они могут начать оседать в виде кристаллов, образуя песок и мелкие камушки.
Отравления, инфекции, из-за которых возникает обезвоживание. При нехватке жидкости в организме она хуже выводится с мочой, концентрация солей повышается, они выпадают в осадок, образуя песок и мочевые камни.
Молочница и вагинит — не влияют
Нередко женщины считают, что камни в почках у них развились из-за проблем по-женски и частых воспалительных процессов в области влагалища. Но версия того, что вагинит (вопаление влагалища) или молочница являются причиной развития камней в почках — это миф.
На развитие мочекаменной болезни влияет нарушение минерального обмена, вагинит же является местным воспалительным процессом.
Еще один миф, связанный с камнями в почках — они не приводят к бесплодию, с наличием конкрементов в почках можно беременеть, рождать детей, но конечно, женщины с этими патологиями требуют наблюдения.
Камни у беременных
По данным статистики камни в почках и мочевых путях именно во время беременности бывают нечасто — это примерно 0,1-0,35% беременных. Среди ключевых причин, провоцирующих подобную проблему, врачи выделяют обезвоживание (недостаточное потребление жидкости) или развитие мочевых инфекций (бактерии поднимаются вверх от уретры в мочевой пузырь и оттуда — в почку).
В некоторых случаях камешки могут образоваться из-за сдвигов в обменных процессах. У беременных чаще всего сочетаются две проблемы — камни в почках и их воспаление (пиелонефрит), в этом случае течение беременности сильно осложняется.
Юрий Бахарев
Урология
врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
Признаки одинаковые у всех!
У беременных женщин признаки мочекаменной болезни ничем принципиально не отличаются. Чаще всего первым проявлением становится почечная колика — это реакция тканей на отхождение камешка вниз по мочеточнику из почки. Проявления типичные:
Боль — сильная, мучительная, приступами, которая ощущается в пояснице.
Прострелы боли в область паха, бедра или половых губ.
Женщина не может найти положение, при котором ей легче, мечется по постели.
Возможна тошнота с рвотой, нарушения стула и отделения мочи.
Оказывать помощь при этом состоянии должны только врачи в клинике. Иногда признаки могут быть похожи на другие заболевания или острые состояния, а иногда женщины могут даже подумать, что начались роды. До приезда скорой помощи нужно создать для будущей матери полный покой, приглушить свет, устранить резкие звуки. Также можно дать спазмолитики или обезболивающие, чтобы хоть немного уменьшить симптомы.
Помочь может местное прогревание — тепло снимает спазм, расслабляя гладкую мускулатуру. Однако если боли спровоцированы не почечной коликой, а воспалительным процессом в одном из органов брюшной полости (на что так же может указывать температура), прогревание категорически противопоказано.
МКБ и климакс — они как-то связаны?
После наступления климакса частота встречаемости камней в почках возрастает. Это связано с тем, что в менопаузе изменяется обмен кальция в организме — костная ткань хуже накапливает минерал, уровень его в крови повышается, и избыток начинает выводиться почками.
Если кальция много, образуются его соли, которые оседают в области почек, начинается образование песка и камней.
К таким же последствиям приводят и гормональные сбои в женском организме. Дисбаланс гормонов паращитовидных желез — это одна из ключевых причин нарушения кальциевого обмена.
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