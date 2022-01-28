пандемию сравнивают с «испанкой»
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Последний аккорд?

Смертность — это главный показатель, на который надо ориентироваться, когда говоришь о пандемии. И речь не только о коронавирусе. У любых вирусных заболеваний есть волны — и, как правило, каждая следующая волна «тише» предыдущей. Так, первый штамм, который называют «уханьским», забрал больше жизней, чем смертоносная и заразная «дельта», говорит эпидемиолог Михаил Фаворов.

Михаил Фаворов

Эпидемиология

Доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций.

www.facebook.com/michael.favorov

«Британия славится высоким уровнем общественного здравоохранения (public health РН), что включает хорошо организованное, объективное слежение. Собственно британцы (англичане) слежение, как метод РН, придумали и первыми внедрили (причем весьма успешно) для борьбы с холерой. Был у них доктор Дж. Сноу, который получил данные по вспышке холеры в Сохо и понял как холера распространяется», — пишет эксперт.

Итак, чтобы объяснения были понятнее, обратите внимание на картинки.

Фото №1 - Эпидемиолог Фаворов сравнил ковид с «испанкой», и объяснил, почему пятая волна может стать последней
Фото
facebook.com/michael.favorov

Слева — британские данные слежения по СOVID-19. Информации много:

  1. Число больных до «омикрона», когда все кричали, как много случаев, было «семечками» (ничтожно мало — Прим. ред.), по сравнению с последним подъемом;

  2. Четко видна приспособляемость вируса: сначала СOVID-19 убивал до 20% от заболевших (первый «уханьский» штамм — Прим. ред.). Затем «дельта» сжалился и убивал около 2% и, наконец, «омикрон» убивает около 0.2% с разбросом по дням;

  3. Подобная картина в Лондоне при эпидемии «испанки» 1918–1919 годов (верхняя картинка справа) — толстая пунктирная линия смертности на 100 000. Как я объяснял, смертность — гораздо более четкий показатель, особенно в период Первой мировой войны. Видно небольшой подъем в июле 1918, затем большущий подъем в октябре-ноябре 1918 и «средний» по величине в 1919;

  4. Если примерно усреднить имеющиеся «кривульки» и сделать одну общую (картинка внизу справа) то четко видно те же три подъема.

  5. Итог — три подъема и ВСЕ!

Если предположить, что есть общие механизмы приспособляемости «новых» патогенов, вирусных зоонозов к человеческой популяции, то раз «инфлюэнца» закончилась после третьего пика, то, может, и наша «корона» закончится?

Инфлюэнция — острое инфекционное заболевание, которое клинически проявляется как катаральное поражение верхних дыхательных путей.

Вероятность есть, что сейчас последний аккорд пандемии, хотя производители вакцин так не считают, подытожил эксперт.

пандемию сравнивают с «испанкой»
Фото
pixabay.com

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Параллели теряются

По мнению медицинского историка, заместителя директора Военно-медицинского музея Дмитрия Журавлева, сейчас уже трудно сравнивать «испанку» с пандемией коронавируса — их дороги расходятся.

Дмитрий Журавлев

Дмитрий Журавлев

История

кандидат исторических наук, заместитель директора Военно-медицинского музея, член Санкт-Петербургского научного общества историков медицины

- Еще год назад, когда было много совпадений, мы думали, что пандемия ковида пойдет на спад на третьей волне, как это случилось с «испанкой». Но сейчас уже пятая волна, вызванная новым омикрон-штаммом вируса. И никто не знает, что будет дальше. Включаются какие-то совершенно новые механизмы, которые ранее были неизвестны. К сожалению, история в этом случае нас не выведет на параллели. Недавно, к примеру, еще один новый штамм обнаружили в ЮАР — что от него ждать, непонятно, — сказал Дмитрий Журавлев в разговоре с «Доктором Питером».

Историк напомнил, что эпидемию испанского гриппа, которая продолжалась примерно 2-2,5 года, победили в 1920 году — благодаря, по сути, формированию коллективного иммунитета она сама собой сошла на нет.

- Многие просто переболели (по общим оценкам, в мире не менее 550 миллионов человек — 30% населения планеты). Можно и сейчас сказать то же самое. Причем, когда коллективный иммунитет того поколения к вирусу гриппа H1N1 («свиной») закончился, он снова вернулся с новой силой уже в начале XXI века. Можно также вспомнить холеру, которая появилась в России с 1820-х годов (ее возбудитель — бактерия Vibrio cholerae). Почти век она была бичом и даже в Петербурге к ней отчасти привыкли. Даже карикатуры были соответствующие. В принципе, с ней удалось справиться только двумя путями, которыми и мы, возможно, придем к победе над коронавирусом. Это общее улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и вакцинация. Нового пути, вероятно, нет, — заключил Дмитрий Журавлев.

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Год назад совпадений было много

В первые три волны пандемии ее сходство с эпидемией «испанки» было очевидным для медицинских историков. По их словам, первые три волны ковида, можно сказать, вплоть до месяцев повторяли волны испанского гриппа. Вот еще 7 совпадений, о которых в интервью «Доктору Питеру» ранее рассказывал Дмитрий Журавлев.

  • «Испанка» пришла из Северного Китая в январе 1918 года. О новом коронавирусе, обнаруженном в Китае, стало известно в начале 2020 года.

  • Похожие возбудители. И грипп, и коронавирус объединяют РНК-вирусы, «перепрыгнувшие» на человека от животных.

  • Общий путь распространения среди людей — воздушно-капельный.

  • Отличительный симптом. Если при коронавирусе первым признаком болезни долго считали потерю обоняния, то при «испанке» таким особенным симптомом болезни было воспаление оптического нерва и, как следствие, ухудшение восприятие цветов.

  • Похожие методы борьбы с инфекцией. Маски во время пандемии «испанки» только зарождались. Они были сделаны из четырех-пяти слоев марли, и носили их очень немногие «продвинутые» жители больших городов. Но существовали меры социального дистанцирования. С «испанкой» также боролись с помощью карантина и изоляции. Вводились запреты на публичные мероприятия, закрывались бары, увеселительные заведения, театры, школы.

  • Много споров о природе происхождения вируса. Об «испанке» говорили и писали в том же духе, что и сто лет спустя, когда пришел ковид. К примеру, американцы считали, что вирус был создан в немецких лабораториях и привезен к ним на подводной лодке.

  • У переболевших «испанкой» также наблюдались разнообразные осложнения, то, что сейчас, при ковиде, принято называть «постковидным хвостом». После пандемии испанского гриппа выросло число психических заболеваний, в частности кататонии на фоне «сонной болезни» (летаргического энцефалита).

Анастасия Романова, Софья Хромова