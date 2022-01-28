Последний аккорд?
Смертность — это главный показатель, на который надо ориентироваться, когда говоришь о пандемии. И речь не только о коронавирусе. У любых вирусных заболеваний есть волны — и, как правило, каждая следующая волна «тише» предыдущей. Так, первый штамм, который называют «уханьским», забрал больше жизней, чем смертоносная и заразная «дельта»,
Михаил Фаворов
Эпидемиология
Доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций.www.facebook.com/michael.favorov
«Британия славится высоким уровнем общественного здравоохранения (public health РН), что включает хорошо организованное, объективное слежение. Собственно британцы (англичане) слежение, как метод РН, придумали и первыми внедрили (причем весьма успешно) для борьбы с холерой. Был у них доктор Дж. Сноу, который получил данные по вспышке холеры в Сохо и понял как холера распространяется», — пишет эксперт.
Итак, чтобы объяснения были понятнее, обратите внимание на картинки.
Слева — британские данные слежения по СOVID-19. Информации много:
Число больных до «омикрона», когда все кричали, как много случаев, было «семечками» (ничтожно мало — Прим. ред.), по сравнению с последним подъемом;
Четко видна приспособляемость вируса: сначала СOVID-19 убивал до 20% от заболевших (первый «уханьский» штамм — Прим. ред.). Затем «дельта» сжалился и убивал около 2% и, наконец, «омикрон» убивает около 0.2% с разбросом по дням;
Подобная картина в Лондоне при эпидемии «испанки» 1918–1919 годов (верхняя картинка справа) — толстая пунктирная линия смертности на 100 000. Как я объяснял, смертность — гораздо более четкий показатель, особенно в период Первой мировой войны. Видно небольшой подъем в июле 1918, затем большущий подъем в октябре-ноябре 1918 и «средний» по величине в 1919;
Если примерно усреднить имеющиеся «кривульки» и сделать одну общую (картинка внизу справа) то четко видно те же три подъема.
Итог — три подъема и ВСЕ!
Если предположить, что есть общие механизмы приспособляемости «новых» патогенов, вирусных зоонозов к человеческой популяции, то раз «инфлюэнца» закончилась после третьего пика, то, может, и наша «корона» закончится?
Инфлюэнция — острое инфекционное заболевание, которое клинически проявляется как катаральное поражение верхних дыхательных путей.
Вероятность есть, что сейчас последний аккорд пандемии, хотя производители вакцин так не считают, подытожил эксперт.
Параллели теряются
По мнению медицинского историка, заместителя директора Военно-медицинского музея Дмитрия Журавлева, сейчас уже трудно сравнивать «испанку» с пандемией коронавируса — их дороги расходятся.
Дмитрий Журавлев
История
кандидат исторических наук, заместитель директора Военно-медицинского музея, член Санкт-Петербургского научного общества историков медицины
- Еще год назад, когда было много совпадений, мы думали, что пандемия ковида пойдет на спад на третьей волне, как это случилось с «испанкой». Но сейчас уже пятая волна, вызванная новым омикрон-штаммом вируса. И никто не знает, что будет дальше. Включаются какие-то совершенно новые механизмы, которые ранее были неизвестны. К сожалению, история в этом случае нас не выведет на параллели. Недавно, к примеру, еще один новый штамм обнаружили в ЮАР — что от него ждать, непонятно, — сказал Дмитрий Журавлев в разговоре с «Доктором Питером».
Историк напомнил, что эпидемию испанского гриппа, которая продолжалась примерно 2-2,5 года, победили в 1920 году — благодаря, по сути, формированию коллективного иммунитета она сама собой сошла на нет.
- Многие просто переболели (по общим оценкам, в мире не менее 550 миллионов человек — 30% населения планеты). Можно и сейчас сказать то же самое. Причем, когда коллективный иммунитет того поколения к вирусу гриппа H1N1 («свиной») закончился, он снова вернулся с новой силой уже в начале XXI века. Можно также вспомнить холеру, которая появилась в России с 1820-х годов (ее возбудитель — бактерия Vibrio cholerae). Почти век она была бичом и даже в Петербурге к ней отчасти привыкли. Даже карикатуры были соответствующие. В принципе, с ней удалось справиться только двумя путями, которыми и мы, возможно, придем к победе над коронавирусом. Это общее улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и вакцинация. Нового пути, вероятно, нет, — заключил Дмитрий Журавлев.
Год назад совпадений было много
В первые три волны пандемии ее сходство с эпидемией «испанки» было очевидным для медицинских историков. По их словам, первые три волны ковида, можно сказать, вплоть до месяцев повторяли волны испанского гриппа. Вот еще 7 совпадений, о которых в интервью «Доктору Питеру» ранее рассказывал Дмитрий Журавлев.
«Испанка» пришла из Северного Китая в январе 1918 года. О новом коронавирусе, обнаруженном в Китае, стало известно в начале 2020 года.
Похожие возбудители. И грипп, и коронавирус объединяют РНК-вирусы, «перепрыгнувшие» на человека от животных.
Общий путь распространения среди людей — воздушно-капельный.
Отличительный симптом. Если при коронавирусе первым признаком болезни долго считали потерю обоняния, то при «испанке» таким особенным симптомом болезни было воспаление оптического нерва и, как следствие, ухудшение восприятие цветов.
Похожие методы борьбы с инфекцией. Маски во время пандемии «испанки» только зарождались. Они были сделаны из четырех-пяти слоев марли, и носили их очень немногие «продвинутые» жители больших городов. Но существовали меры социального дистанцирования. С «испанкой» также боролись с помощью карантина и изоляции. Вводились запреты на публичные мероприятия, закрывались бары, увеселительные заведения, театры, школы.
Много споров о природе происхождения вируса. Об «испанке» говорили и писали в том же духе, что и сто лет спустя, когда пришел ковид. К примеру, американцы считали, что вирус был создан в немецких лабораториях и привезен к ним на подводной лодке.
У переболевших «испанкой» также наблюдались разнообразные осложнения, то, что сейчас, при ковиде, принято называть «постковидным хвостом». После пандемии испанского гриппа выросло число психических заболеваний, в частности кататонии на фоне «сонной болезни» (летаргического энцефалита).
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