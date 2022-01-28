- Еще год назад, когда было много совпадений, мы думали, что пандемия ковида пойдет на спад на третьей волне, как это случилось с «испанкой». Но сейчас уже пятая волна, вызванная новым омикрон-штаммом вируса. И никто не знает, что будет дальше. Включаются какие-то совершенно новые механизмы, которые ранее были неизвестны. К сожалению, история в этом случае нас не выведет на параллели. Недавно, к примеру, еще один новый штамм обнаружили в ЮАР — что от него ждать, непонятно, — сказал Дмитрий Журавлев в разговоре с «Доктором Питером».

Историк напомнил, что эпидемию испанского гриппа, которая продолжалась примерно 2-2,5 года, победили в 1920 году — благодаря, по сути, формированию коллективного иммунитета она сама собой сошла на нет.

- Многие просто переболели (по общим оценкам, в мире не менее 550 миллионов человек — 30% населения планеты). Можно и сейчас сказать то же самое. Причем, когда коллективный иммунитет того поколения к вирусу гриппа H1N1 («свиной») закончился, он снова вернулся с новой силой уже в начале XXI века. Можно также вспомнить холеру, которая появилась в России с 1820-х годов (ее возбудитель — бактерия Vibrio cholerae). Почти век она была бичом и даже в Петербурге к ней отчасти привыкли. Даже карикатуры были соответствующие. В принципе, с ней удалось справиться только двумя путями, которыми и мы, возможно, придем к победе над коронавирусом. Это общее улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и вакцинация. Нового пути, вероятно, нет, — заключил Дмитрий Журавлев.