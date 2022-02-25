Многие люди, пытающиеся сбросить лишние килограммы, нередко сталкиваются с тем, что их диета внезапно перестает «работать», вес останавливается, цифры на весах не уменьшаются.
В такой ситуации есть те, кто опускает руки и вновь срывается и начинает есть «яды», раз диета и коррекция питания не помогают, и иногда даже окончательно машут рукой на свой лишний вес и здоровье, продолжая жить как раньше и уже не пытаясь измениться.
С чем связан такой негативный эффект и что надо сделать, чтобы вес снова стал снижаться?
Как замедляется метаболизм, когда вы худеете
Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме
- У некоторых женщин метаболизм замедлялся почти на 700 килокалорий в день. То есть им потребовалось бы на два месяца больше, чтобы похудеть до определенного веса по сравнению с теми, у кого не было метаболической адаптации, — заявила Катя Мартинс, одна из авторов исследования.
- Люди с избыточной массой тела склонны к дальнейшему набору веса, — рассказала врач-диетолог Камилла Тимошенко. — Это данные из доклада на Мировом конгрессе по ожирению. Проблема в том, что организм хочет оставить status quo — все как есть. Это по-научному называется гомеостаз. Мозг и все регуляторные механизмы буквально «замирают» в ожидании, когда вам надоест худеть и в рацион вернется привычная еда.
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Если калорийность блюд соответствует основному обмену, энергозатратам, питание сбалансировано, то просто надо подождать, дать привыкнуть себе самой, своему телу и мозгу, советует диетолог.
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- Мы налаживаем питание, а не воюем со стрелкой на весах, — отмечает Камилла Тимошенко. — И она все же сдвинется. Причем, чем больше у вас был лишний вес, тем спокойнее надо быть, а не менять стратегию каждую неделю.
Процесс похудения можно сравнить с термостатом, который регулирует температуру в вашем доме, подтверждает и нейробиолог
- Когда становится жарко, термостат выключает отопление, -
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