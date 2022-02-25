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Многие люди, пытающиеся сбросить лишние килограммы, нередко сталкиваются с тем, что их диета внезапно перестает «работать», вес останавливается, цифры на весах не уменьшаются.

В такой ситуации есть те, кто опускает руки и вновь срывается и начинает есть «яды», раз диета и коррекция питания не помогают, и иногда даже окончательно машут рукой на свой лишний вес и здоровье, продолжая жить как раньше и уже не пытаясь измениться.

С чем связан такой негативный эффект и что надо сделать, чтобы вес снова стал снижаться?

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Как замедляется метаболизм, когда вы худеете

Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме провели исследование, которое показало на примере нескольких десятков женщин, сидящих на диете, что во время похудения сжигается меньше калорий в состоянии покоя, чем до начала диеты. Этот эффект называют «метаболической адаптацией». Но у разных женщин она может проявляться по разному.

- У некоторых женщин метаболизм замедлялся почти на 700 килокалорий в день. То есть им потребовалось бы на два месяца больше, чтобы похудеть до определенного веса по сравнению с теми, у кого не было метаболической адаптации, — заявила Катя Мартинс, одна из авторов исследования.

Камилла Тимошенко

врач-диетолог, кандидат медицинских наук

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- Люди с избыточной массой тела склонны к дальнейшему набору веса, — рассказала врач-диетолог Камилла Тимошенко. — Это данные из доклада на Мировом конгрессе по ожирению. Проблема в том, что организм хочет оставить status quo — все как есть. Это по-научному называется гомеостаз. Мозг и все регуляторные механизмы буквально «замирают» в ожидании, когда вам надоест худеть и в рацион вернется привычная еда.

Если калорийность блюд соответствует основному обмену, энергозатратам, питание сбалансировано, то просто надо подождать, дать привыкнуть себе самой, своему телу и мозгу, советует диетолог.

- Мы налаживаем питание, а не воюем со стрелкой на весах, — отмечает Камилла Тимошенко. — И она все же сдвинется. Причем, чем больше у вас был лишний вес, тем спокойнее надо быть, а не менять стратегию каждую неделю.

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Процесс похудения можно сравнить с термостатом, который регулирует температуру в вашем доме, подтверждает и нейробиолог Сандра Аамодт, автор книги «Почему диеты делают нас толстыми».

- Когда становится жарко, термостат выключает отопление, - поясняет эксперт. — В нашем мозге такой термостат находится в гипоталамусе, который активирует физиологические и поведенческие реакции, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Если вы замерзаете — надеваете свитер или укутываетесь в плед. Тоже самое с похудением. Всякий раз, когда вес начинает снижаться, ваш мозг вмешивается, чтобы вернуть «как было» то, что он считает правильным для вас. Но вы вольны выбирать сами — подчиниться «команде» мозга или нет.

Анна Майская