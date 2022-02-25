Многие люди, пытающиеся сбросить лишние килограммы, нередко сталкиваются с тем, что их диета внезапно перестает «работать», вес останавливается, цифры на весах не уменьшаются.

В такой ситуации есть те, кто опускает руки и вновь срывается и начинает есть «яды», раз диета и коррекция питания не помогают, и иногда даже окончательно машут рукой на свой лишний вес и здоровье, продолжая жить как раньше и уже не пытаясь измениться.

С чем связан такой негативный эффект и что надо сделать, чтобы вес снова стал снижаться?