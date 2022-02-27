Мы носим красивую, но крайне неудобную, вредную для здоровья обувь, из-за которой ощущаем боль в ногах и сильную усталость, перегружаем мышцы ступней, из-за чего развиваются крайне неприятные болезни. Плоскостопие — это не только уплощение стопы, из-за чего деформируется обувь, ее сложно носить и подбирать по размеру.

Поскольку стопа, по сути, держит все тело, при нарушении ее функции по амортизации возникают крайне непринятые осложнения для всего тела. Если не заметить проблему в самом начале, можно нанести своему организму большой вред. «Доктор Питер» попросил рассказать о плоскостопии и его серьезных последствиях врача травматолога-ортопеда, мануального терапевта Московской Клиники Руслана Акжигитова.