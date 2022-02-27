Мы носим красивую, но крайне неудобную, вредную для здоровья обувь, из-за которой ощущаем боль в ногах и сильную усталость, перегружаем мышцы ступней, из-за чего развиваются крайне неприятные болезни. Плоскостопие — это не только уплощение стопы, из-за чего деформируется обувь, ее сложно носить и подбирать по размеру.
Поскольку стопа, по сути, держит все тело, при нарушении ее функции по амортизации возникают крайне непринятые осложнения для всего тела. Если не заметить проблему в самом начале, можно нанести своему организму большой вред. «Доктор Питер» попросил рассказать о плоскостопии и его серьезных последствиях врача травматолога-ортопеда, мануального терапевта Московской Клиники Руслана Акжигитова.
Руслан Акжигитов
травматология, ортопедия, мануальная терапия
Врач травматолог-ортопед, мануальный терапевтwww.instagram.com/moscow_clinic/
Виды плоскостопия
Плоскостопие — это, как понятно из самого названия, формирование плоской стопы. У нас два свода стоп — продольный (от пальцев к пятке) и поперечный (от основания большого пальца к основанию мизинца). Соответственно, плоскостопие бывает:
продольным;
поперечным;
продольно-поперечным.
Своды стоп — это природные амортизаторы, которые первыми гасят ударную волну при шаге. Соответственно, если амортизатор разрушается, страдают не только сами ноги, но и весь организм в целом. Опасна любая форма плоскостопия, причем, чем тяжелее изменения в стопе, тем хуже.
На что обратить внимание
Плоскостопие имеет 4 степени развития, от первой, начальной и по возрастающей. Важно отмечать тревожные «звоночки» и сразу обращаться к врачу-ортопеду. Чем раньше начнется коррекция, тем меньше серьезных осложнений вы заработаете.
Если вы заметили усталость в ногах и боли, стоптанность обуви, то стоит обратиться к специалисту — ортопеду.
Это важно потому, что если это вторая или более тяжелая степень, они провоцируют цепь событий, приводящих к болям в спине, повреждению суставов или позвоночника.
1. Проблемы с осанкой и внутренними органами
При уплощении стопы страдает осанка. Чтобы не было больно, человек принимает вынужденную позу, нагрузка распределяется неправильно, позвоночник искривляется, мышцы работают неправильно. Если тело принимает неверную позу, страдают кровообращение и дыхание, смещаются внутренние органы.
2. Постоянная усталость
Логично, что если тело находится в неестественной позе, с сильно изогнутой спиной, на вдохе легкие хуже заполняются воздухом. В ткани попадает меньше кислорода, что негативно отражается на работе сердца, сосудов, всех тканей и органов, включая и головной мозг. Из-за проблем дыхания и гипоксии мы ощущаем сонливость, вялость, снижение работоспособности. А если это сопровождает еще и боль в спине, проблемы с тем, чтобы принять удобную позу, вы устаете еще быстрее и сильнее.
3. Головная боль
Казалось бы — где стопы, и где голова! Однако, плоскостопие влияет на весь позвоночник, из-за чего на межпозвонковые диски возникает неравномерная нагрузка, в том числе в области шеи. Гjлова занимает неестественное положение, мышцы напрягаются, нарушается кровообращение мозга, возникает головная боль.
4. Натоптыши
Из-за того, что тело давит на не физиологичные участки стопы, в области подошвы образуются сухие мозоли — натоптыши. Это попытка ступней защитить себя от перегрузок, чтобы не травмировать кожу, хотя бы частично компенсировать ударную нагрузку. Но чем дольше длится проблема, тем толще и грубее будут натоптыши. Иногда к ним присоединяются еще и болезненные мозоли с образованием ранок, что мешает нормальной ходьбе.
5. Варикозное расширение вен
Плоскостопие может частично спровоцировать или ухудшить течение варикоза. При нарушении амортизационной функции стопы нарушается работа так называемой мышечно-венозной помпы. Она осуществляет движение крови в венах голени против силы тяжести. При плоскостопии мышцы н голенях постоянно напряжены, перегружаются, поэтому они не могут эффективно качать кровь по верам. Это провоцирует застой в венах, расширение и постепенное формирование проблемы.
Какие еще могут быть проблемы
Если вы заметили у себя деформацию пальцев, как правило, к этому приводит поперечное плоскостопие. Собственно, уплощение стопы говорит об изменении в организме с формированием ответной реакции. Из-за перераспределения нагрузки пальцы занимают неестественное положение.
При плоскостопии третьей-четвертой степени могут быть серьезные проблемы не только с суставами и позвоночником, но и с внутренними органами. Это связано с тем, что ударная волна проходит через уплощенные стопы, которые не амортизируют, передается на суставы и наносит удары по органам.
Очень часто при осмотрах врачи замечают укорочение ног, которое приводит к деформации позвоночника и нарушению анатомической (правильной) походки.
Людей с серьезным плоскостопием не будут брать в армию и на работу с повышенной активностью. Все потому, что они не смогут долго стоять или ходить, им будет очень больно.
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