Если женская обувь подобрана правильно, она поможет сохранить здоровье женских ног и хорошее настроение, выглядеть привлекательно и не испытывать при этом боли в стопах, голенях или спине (да-да, наша спина часто болит именно из-за неправильной обуви). Правильно подобранные туфли для работы или прогулок, зимние ботинки или сапоги, спортивная пара обуви (кроссовки либо кеды) — залог здоровья скелета.
Именно наши ноги принимают на себя всю массу тела, а при ходьбе или прыжках, беге, нагрузка увеличивается в несколько раз. Если туфли неудобные, колодка подобрана неверно, вы ошиблись с размером и высотой каблука, то вы однозначно уже не выпорхнете из дома летящей походкой. Идти будет трудно, а иногда есть риск падений и серьезных травм. Как подобрать правильную обувь для женских ног — мы расспросили у врача-травматолога, ортопеда Самвела Тенежьяна.
Самвел Тенежьян
травматология, ортопедия
травматолог, ортопед детского поликлинического отделения №1 Волгоградwww.instagram.com/doctor_ortoped_34/
Шпилька: в чем проблема
Однозначно назвать женскую обувь на высоком каблуке, а тем более на шпильке, безопасной и здоровой — никак нельзя. Причем, чем выше каблук (а зачастую еще и платформа в области пальцев, по передней части стопы), тем хуже это для женских ног и всего скелета в целом.
Обувь на высоком каблуке с точки зрения врача-ортопеда опасна в первую очередь тем, что неустойчива. Если женщина ходит в такой обуви быстро, по неровной поверхности, очень легко подвернуть ногу. Это может привести к печальным последствиям: падению, травме голеностопного сустава и костей голени, стопы, вплоть до серьезного перелома. Некоторые переломы внутри голеностопного сустава могут потребовать даже операции.
Второй отрицательный момент: при ношении шпилек нагрузка на стопу распределяется неравномерно. Особенно страдает передний отдел стопы. Центр тяжести перемещается, вес тела давит на эту зону, что вызывает дискомфорт и болевые ощущения, формируются отеки, тяжесть в ногах, онемение пальцев.
«Шишки» у большого пальца — это вина каблуков
Частично обувь с высоким каблуком может быть виновницей и образования деформаций в области большого пальца — так называемых «шишек» у основания большого пальца стопы. Все это от того, что женская обувь на шпильке чаще всего сочетается с узким носом, что приводит к сдавлению пальцев, нарушению их нормального анатомического положения, сдвижения большого пальца в сторону мизинца.
Это является одной из причин столь неприятного, инвалидизирующего заболевания — Hallux valgus (деформация 1 пальца стопы).
Дополнительно страдают и другие пальчики — часто деформируются, искривляются 2-ой и 3-ий пальцы на стопе, формируются так называемые «молоткообразные» деформации. То есть крайняя фаланга с ноготком утолщается, палец изгибается в сторону пола, формирует «горбинку».
Плоская подошва — грыжа позвоночника
Хотя, казалось бы, в противовес высоким каблукам — балетки, мокасины с мягкой тонкой и хорошо гнущейся подошвой должны быть идеальной обувью. Но нет! Плоская подошва на обуви, полное отсутствие каблука приводит к неправильному положению стопы при ходьбе, провоцирует ее деформацию. Постепенно могут растягиваться сухожилия, связочный аппарат. Нередко при постоянном ношении подобной обуви могут болеть пальцы на ногах, особенно область большого пальца. Но это не все, постепенно присоединяется боль в ступнях и коленях.
У женщин, которые постоянно носят обувь без каблука, плоскую и мягкую подошву, постепенно может сформироваться поперечно-продольная форма плоскостопия. Помимо него ношение балеток может грозить артритом, патологическими процессами в области ахиллова сухожилия, тромбофлебитами, искривлением пальцев (особенно, если это узкий нос балеток). Самый ключевой из симптомов этой патологии — боль в ногах, особенно к вечеру или после длительного пребывания на ногах.
Еще одна проблема — это нагрузка на позвоночник, которая распределяется против физиологических законов. Это ведет к тому, что формируются дегенеративно-дистрофические процессы, прогрессирует остеохондроз. Возможно формирование даже протрузий и грыжевых выпячиваний в области межпозвонковых дисков. Поэтому балетки — это тоже обувь «на выход».
Обувь, которую полюбит ваш ортопед
Самая правильная обувь для женщины — это удобная обувь! При выборе любой модели, будь то туфли, сапожки или кроссовки, следует обратить внимание в первую очередь на удобство. Туфли не должны сдавливать стопу, а так же ограничивать движения. Подошва должна быть достаточно гибкой, чтобы во время ходьбы не мешала «перекату» с пятки на носок.
Нельзя использовать ортопедическую обувь, если для ее ношения нет прямых показаний и не выявлено определенных ортопедических заболеваний, при которых врач рекомендует носить специальные изделия.
Самая лучшая обувь для женщин с точки зрения ортопеда — это туфли с широким устойчивым каблуком около 2 см (если это касается классической обуви). А так же это могут быть хорошие качественные кроссовки.
Идеальный материал для обуви
Сегодня в магазинах и на сайтах можно найти обувь из всевозможных материалов — натуральных и искусственных. С точки зрения здоровья наиболее оптимально ношение обуви, которая изготовлена из натуральных материалов. Это различные виды кожи, ткани, замша или крэк, нубук. Это связано с тем, что натуральные материалы гигроскопичны — они могут впитывать и отводить излишек жидкости, пота, в них кожа ног «дышит».
Искусственные материалы в этом отношении опаснее — они не дают коже на ногах вентилироваться, плохо впитывают пот, могут возникать проблемы. А еще обувь из синтетических материалов низкого качества может выделять токсичные или раздражающие соединения. Это грозит аллергией, дерматитами, плохим самочувствием. Постоянно потные ноги — это риск переохлаждения в холодное время года. А в теплое — это питательная среда для грибка.
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