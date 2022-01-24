Обувь, которую полюбит ваш ортопед

Самая правильная обувь для женщины — это удобная обувь! При выборе любой модели, будь то туфли, сапожки или кроссовки, следует обратить внимание в первую очередь на удобство. Туфли не должны сдавливать стопу, а так же ограничивать движения. Подошва должна быть достаточно гибкой, чтобы во время ходьбы не мешала «перекату» с пятки на носок.

Нельзя использовать ортопедическую обувь, если для ее ношения нет прямых показаний и не выявлено определенных ортопедических заболеваний, при которых врач рекомендует носить специальные изделия.

Самая лучшая обувь для женщин с точки зрения ортопеда — это туфли с широким устойчивым каблуком около 2 см (если это касается классической обуви). А так же это могут быть хорошие качественные кроссовки.

Идеальный материал для обуви

Сегодня в магазинах и на сайтах можно найти обувь из всевозможных материалов — натуральных и искусственных. С точки зрения здоровья наиболее оптимально ношение обуви, которая изготовлена из натуральных материалов. Это различные виды кожи, ткани, замша или крэк, нубук. Это связано с тем, что натуральные материалы гигроскопичны — они могут впитывать и отводить излишек жидкости, пота, в них кожа ног «дышит».

Искусственные материалы в этом отношении опаснее — они не дают коже на ногах вентилироваться, плохо впитывают пот, могут возникать проблемы. А еще обувь из синтетических материалов низкого качества может выделять токсичные или раздражающие соединения. Это грозит аллергией, дерматитами, плохим самочувствием. Постоянно потные ноги — это риск переохлаждения в холодное время года. А в теплое — это питательная среда для грибка.