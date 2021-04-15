Если во рту "села батарейка". Иммунолог Первого меда назвала самые аллергенные материалы в стоматологии

Лишиться дорогостоящего имплантата или зубного протеза можно из-за аллергии на металл, из которого они изготовлены. Причем, пациент может о ней даже не подозревать. Тот же титан, долго считавшийся абсолютно «нейтральным», способен вызывать аллергическую реакцию. Почему при зубопротезировании в зоне риска любители каш и бижутерии, «Доктору Питеру» рассказала врач-аллерголог Людмила Лазаренко.

Даже «вечный» титан не безупречен

По словам доцента кафедры иммунологии ПСПбГМУ им. Павлова, аллерголога Стоматологической поликлиники №22 Людмилы Лазаренко, аллергия может возникнуть на любой материал, протезы и имплантаты — подходящих абсолютно всем не существует. Даже если нет наследственной предрасположенности к аллергии, бывает повышенная индивидуальная чувствительность - о ней мало кто знает, пока не случится ее первое проявление. Пациенты стоматологов реагируют даже на титан (материал, из которого в костную ткань устанавливаются имплантаты - "искусственные корни зубов"), он долго считался самым «безопасным».

- Анализ данных по Петербургу за 5 лет показал, что аллергия на титан встречается примерно в 8% случаев. Аллергия — иммунная реакция на повторное введение чужеродного вещества. Первые аллергии на титан были выявлены у пациентов, которые живут с имплантированным кардиостимулятором (металл входит в состав этих приборов), они отреагировали на установку титанового «корня» при имплантации зубов, - объясняет Людмила Лазаренко. - Более прицельные наблюдения показали, что скрытая сенсибилизация к титану (приобретение повышенной чувствительности) начинается практически с пеленок. К примеру, диоксид титана (TiO2) входит в состав большинства таблеток — это вещество придает им белый цвет, а таблетки принимают в том числе и во время беременности. Получается, мы выращиваем целую популяцию людей, которые изначально чувствительны к титану — значит, риск аллергии в будущем у них возрастает.

Аллергия на металлы «рождается» от любви к украшениям и кашам

Аллергия на зубные протезы может появиться, откуда совсем не ждешь. Как рассказала «Доктору Питеру» Людмила Лазаренко, у никеля (никель-хромовый сплав используется при изготовлении металлокерамических коронок) «свои отношения» с иммунной системой — он особым образом стимулирует Т-клетки, которые отвечают за контактную чувствительность, и способен вызывать сильный иммунный ответ.

- Вот почему на никель часто возникает аллергия, - продолжает Людмила Лазаренко. - Этот металл есть также в продуктах, в которых содержатся злаки — в муке, кашах, макаронных изделиях. Как ни парадоксально, гиперчувствительностью к никелю чаще страдают не работники промышленных предприятий, а повара, домохозяйки, поклонники каш.

В зоне риска также любительницы бижутерии.

- Предрасположенность к развитию контактного дерматита на металлы есть у пациенток, которые любят бижутерию. Также рискуют те, кто постоянно носит джинсы с металлической пуговицей или кнопкой, соприкасающейся с телом. Никель, сталь, титан, хром, медь и кобальт входят в эти изделия и могут вызывать повышенную чувствительность к металлам в будущем.

По словам врача, встречаются и особо чувствительные к золоту:

- Золото и серебро считались нейтральными материалами, но это оказалось не совсем так. У меня были пациенты, у которых в крови выявлялись аллергенспецифические иммуноглобулины класса Е (IgE) к золоту. Это говорит о риске немедленной аллергической реакции — то есть у них на золото могла развиться анафилаксия.

Чаще всего аллергия в стоматологии возникает на следующие металлы: никель, кобальт, хром. А из никель-хромовых и кобальт-хромовых сплавов изготавливаются как раз самые популярные металлокерамические протезы и другие конструкции для зубопротезирования, посколько у них - самая демократичная цена.

В списке наименее аллергенных - золото, серебро, палладий, титан, а также коронки из оксида и диоксида циркония. «Но это всё индивидуально», - подчеркивает Людмила Лазаренко.

Когда с новыми зубами приходит чувство «батарейки»

Как отмечает врач, изготовленные из разных металлов ортопедические изделия могут «конфликтовать» между собой. В результате такого конфликта образуются слабые гальванические токи — их можно распознать по неприятным ощущениями во время еды, металлическому привкусу во рту, чувству «батарейки».

- Это явление называется «гальванизмом». Поэтому важно, чтобы металлические конструкции были изготовлены из одного металла, - говорит Людмила Лазаренко.

И фарфоровая улыбка бывает вредной

Акриловые пластмассы, которые применяются в изготовлении съемных зубных протезов, тоже часто вызывают воспаление слизистой оболочки полости рта. Причем, бесцветные — не исключение.

- Раньше думали, что бесцветная акриловая пластмасса менее аллергенна, чем розовая. Новые данные говорят о том, что наши пациенты реагируют и на бесцветную тоже, - добавляет аллерголог. - Реакция возникает на остаточные мономеры, содержащиеся в акриле. Кроме того, акриловые пластмассы могут приводить даже к развитию кандидозного стоматита (поражение слизистой оболочки рта дрожжевым грибком). Его сначала принимают за аллергию по схожести симптомов — например, жжению слизистой, но это грибковая инфекция и она тоже требует вмешательства врача. Поэтому аллергикам предпочтительно протезирование акрилом, прошедшим двойную полимеризацию («вываривание»).

В зоне улыбки пациентам часто устанавливают керамические или фарфоровые протезные конструкции. Они менее крепки в сравнении с металлокерамическими, но поскольку передние зубы не несут большой жевательной нагрузки, риск повредить их минимален. Зато протезы, коронки, виниры, изготовленные из этого материала, практически не отличишь от натуральных зубов.

- Керамика - менее аллергенная, чем акрил, но входящие в ее состав красители тоже могут спровоцировать аллергические реакции, - говорит иммунолог Первого меда.

Сухость во рту или обилие слюны — признаки аллергии

Как понять, что у тебя аллергия на зубной протез или имплантат? По словам врача, в списке основных аллергических симптомов покраснение или уплотнение десны в области прикрепления зуба, сухость во рту или, наоборот, обильное слюноотделение, зуд слизистой. Скорость появления неприятных ощущений серьезно варьируется — от «немедленной» до «спустя несколько лет» после установки конструкции. «Обычно реакции замедленного типа развиваются в течение полугода после протезирования», - уточняет Людмила Лазаренко.

Если вы заметили что-то похожее, придется идти к аллергологу — само это вряд ли пройдет. Врач проведет необходимые кожные пробы, исследования крови, чтобы подтвердить, что это, действительно, аллергия. Если это так, то выбор небольшой — удаление протеза или имплантата.

- Первое условие — удаление аллергена. Потом проводится терапия — пациенту назначают антигистаминные препараты, сорбенты, при необходимости глюкокортикоиды. Лечение может растянуться на 2-3 месяца. И только после его завершения пациенту подберут альтернативный материал для протезирования, - говорит специалист.

Дешевле провериться до, чем переделывать после

Чтобы не пришлось тратить деньги, время и нервы на замену дорогостоящего протеза или имплантата, лучше подготовиться к процедуре заранее. Вот, что советует аллерголог:

Узнайте у родственников, страдал ли кто-то в вашей семье аллергическими заболеваниями.

Вспомните, бывали ли у вас контактные реакции на бижутерию, ремешки от часов, пуговицы на джинсах, косметику, яркое солнце, стиральные порошки и другую бытовую химию.

Если на какой-то из двух пунктов ответ утвердительный, то обратитесь к врачу-аллергологу и пройдите обследование — вам назначат кожные тесты на аллергены или лабораторные исследования крови. В некоторых стоматологических поликлиниках есть свои аллергологические кабинеты. В итоге врач вынесет вердикт — какой материал лучше использовать, а от какого надо точно отказаться.

Как рассказала Людмила Лазаренко, петербуржцам при льготном зубопротезировании такие исследования проводят бесплатно.

- Предварительное аллергологическое тестирование все равно получается дешевле, чем потом переделывать протезы. Большая часть случаев аллергии на материалы в стоматологии - реакции замедленного типа. Они имеют накопительный эффект и проявляются со временем. Для определения рисков льготникам проводятся аппликационные патч-тесты — кожное тестирование. При «плохой» наследственности (анафилаксии в роду, астме, поллинозе) назначают исследования крови на иммуноглобулины класса Е. Они позволяют избежать самых катастрофичных реакций — немедленного типа, которые могут привести к анафилактическому шоку. К счастью, при зубопротезировании они бывают редко.

Надежда Крылова

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