Ох, спина!

Мытье полов, уборка высоко расположенных полок, ношение тяжелых коробок, развешивание штор может вести к головокружениям и головной боли. Кроме того, нефизиологичные движения, резкое потягивание вверх и нахождение в вынужденном положении могут вести к спазму мышц в шее или защемлению нервов из-за подвижности позвонков, деформации межпозвонковых дисков. Это может вести к резкой боли в шее или пояснице, ограничению движения, развитию ишиаса.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации — это прекратить любые действия, причиняющие дискомфорт или боль, лечь и отдыхать, приложить прохладный компресс.

Но это не о русской женщине: она, превозмогая усталость и боль, отдраит до блеска весь дом от пола до потолка, наварит борща, побелит потолок и рухнет без сил с мучительной болью в спине.

В такой ситуации важно помнить — никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Поэтому стоит пожертвовать чистотой и порядком ради здоровья.