Казалось бы — домохозяйкой быть здорово, не нужно ходить на работу в офис, толкаться в метро или стоять в пробках. Нет коллег, которые могут раздражать или отвлекать, делай себе потихоньку дела, отдыхай, расслабляйся. Но не стоит думать, что сидеть дома, готовить, убирать, присматривать за детьми легко и просто: зачастую на это уходят силы и собственное здоровье.
Врачи уже выделили ряд «профессиональных» заболеваний домохозяек, которые связаны с особенностью их деятельности и влияниями, с которыми они сталкиваются день ото дня. «Доктор Питер» обсудил эту проблему с неврологом Евгением Мосиным и терапевтом Лидией Голубенко.
Евгений Мосин
Неврология
врач-невролог высшей категории
Ох, спина!
Мытье полов, уборка высоко расположенных полок, ношение тяжелых коробок, развешивание штор может вести к головокружениям и головной боли. Кроме того, нефизиологичные движения, резкое потягивание вверх и нахождение в вынужденном положении могут вести к спазму мышц в шее или защемлению нервов из-за подвижности позвонков, деформации межпозвонковых дисков. Это может вести к резкой боли в шее или пояснице, ограничению движения, развитию ишиаса.
Первое, что нужно сделать в такой ситуации — это прекратить любые действия, причиняющие дискомфорт или боль, лечь и отдыхать, приложить прохладный компресс.
Но это не о русской женщине: она, превозмогая усталость и боль, отдраит до блеска весь дом от пола до потолка, наварит борща, побелит потолок и рухнет без сил с мучительной болью в спине.
В такой ситуации важно помнить — никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Поэтому стоит пожертвовать чистотой и порядком ради здоровья.
Лидия Голубенко
Терапия
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Шел, упал, очнулся… гипс!
Еще одна проблема домохозяек — это различные травмы. По статистике травматологов именно женщины, ведущие домашнее хозяйство — самые частые посетительницы пунктов оказания неотложной помощи. Самые частые травмы у них — это:
переломы и растяжения, потому что мыла полы и поскользнулась на мокром;
травмы головы и конечностей, потому что полезла на стремянке мыть люстру, верхние полки потолок и т.д.;
облилась кипятком (живот, ноги) потому что хотела перенести тяжелую кастрюлю с борщом или грела воду для купания дитя;
порезала руку, палец, когда открывала консервную банку, торопилась нарезать салат.
И это далеко не все травмы женщин, которые заняты домашним хозяйством.
Вся покрылась сыпью
Постоянный контакт с бытовой химией, особенно агрессивной и едкой, может вести к аллергическим реакциям или контактному дерматиту.
Наиболее опасны средства дезинфекции, чистки ванн, раковин, унитазов и для мытья посуды.
При попадании на кожу агрессивные, едкие составы могут приводить к раздражению кожи, а иногда даже ожогам, дерматитам. Если вы вдыхаете раздражающие пары, возможны сильный кашель, насморк и даже приступ астмы, головокружение, дурнота, тошнота, рвота.
От контакта — дерматит
Самое «профессиональное» заболевание у домохозяек — это контактный дерматит на пальцах и тыльной стороне кистей. Частый контакт с слишком холодной или горячей водой, постоянное мытье посуды, полов, уборка санузла без перчаток провоцируют сухость кожи с ее резкой стянутостью, неприятный зуд жжение кожи, раздражение и красноту, мокнутия и трещины.
Это результат нарушения защитной гидролипидной пленки на коже рук из-за воды, агрессивных химических веществ и мыла. Но если вы думаете, что ношение защитных перчаток — это выход, это далеко не всегда так! Внутри перчаток, если руки в них находятся не 5-10 минут, а несколько часов — просто «задыхаются». А потливость провоцирует разрыхление верхних слоев кожи, что тоже — провокатор дерматита.
Телефон и его влияние
Нередко наши женщины умудряются совмещать сразу несколько дел: они мило чирикают с подружкой по телефону, зажав устройство между плечом и ухом, и одновременно с этим варят борщ или пылесосят, моют посуду и т.д.
Доктор Мосин замечает, что подобная поза может приблизить встречу женщины с врачом-ортопедом: резкая боль в шее, обострение остеохондроза в шейном отделе, а то и образование протрузии, грыжи диска — вполне себе вероятный сценарий.
Важно раз и навсегда запомнить — телефон нужно держать только рукой, разговаривать, не сгибая шеи в сторону. Если длительно, часами болтать с подружкой таким образом, возможны хронические головные боли, которые плохо купируются, а также миозит, из-за которого голову будет просто невозможно повернуть.
Кстати, валяться на диване с телефоном в руках, отдыхая от домашних дел — не менее вредное занятие. При просмотре ленты в соцсетях голова наклоняется вперед, выдвигается и занимает неестественное положение, возникает сильное напряжение в мышцах шеи и плеч, что грозит болезненностью и недомоганием, приступами головокружения. При постоянном нахождении в таком положении могут возникать деформации позвонков шеи.
Нет — тяжелым сумкам
Не лишним будет напомнить — походы в магазин тоже должны быть правильными. Важно помнить, женщина не должна поднимать вес более 2,5-3 кг на каждую руку. Другими словами, огромные пакеты, набитые продуктами, из магазина должен таскать муж! Женщине для сохранения здоровья спины и красоты можно нести две небольших сумочки.
Если же вы решили тащить из супермаркета неподъемные пакеты, помните, что поднимать их нужно не рывком, нагнувшись к ним и прогнув спину — так можно запросто заработать сильнейшую боль в спине. Разложите продукты в два пакета так, чтобы они весили примерно одинаково, поставьте их по сторонам, встаньте между ними, и плавно поднимайте из положения в приседе, держа спину ровно. Никаких рывков — медленно и плавно поднимаемся, выпрямляя колени, а центр тяжести держа на пятках.
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