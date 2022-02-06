«Экземой» называют целую группу воспалительных поражений кожи, в результате которых возникает сильная сухость и ощущение зуда. Экзема относится к очень распространенным кожным проблемам, но назвать точную причину, которая бы была актуальна во всех случаях, врачи и ученые не берутся.
Появиться эта болезнь может в любом возрасте: экзема встречается и у грудных детей, и у глубоких стариков.
Тем более, не всегда сухость кожи, сильный зуд или шелушение — это экзема. Нередко похожие симптомы вызывают другие болезни кожи, внутренних органов, инфекции или системные заболевания. Из-за того, что экзема может проявляться в разных формах, ее развитие и лечение окружено множеством мифов.
«Доктор Питер» выяснил, какие из них правда, а в какие — не стоит верить вовсе.
Дарья Смирнова
дерматология, венерология
Дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)www.instagram.com/emc_medical_center/
1. Не все красные зудящие высыпания на коже — это экзема
Экзема — это хроническое заболевание, которое может иметь периоды ремиссии и обострения. Причем рецидивы чаще всего отмечаются в зимний период, когда холодно, а в домах включено центральное отопление.
Но не все, что «красное, чешется и покрыто корками», можно назвать экземой. Диагностика экземы непростая, хотя бы потому, что она не всегда протекает «классически». Если на коже появляются высыпания (в случае экземы — это папулы, бляшки, пузырьки, корочки, шелушение, мокнутие и т.д.), то в первую очередь необходима консультация дерматолога.
Есть разные виды экзем, требующие разного подхода в лечении, врачи помогут вам правильно подобрать терапию и научат как себя правильно вести в период обострения, или как этого обострения избежать. При экземе наблюдается ухудшение защитных функций организма против инфекций, что легко приводит к возникновению инфекционных воспалений, которые могут привести к ухудшению состояния экземы, поэтому визит к врачу игнорировать не стоит.
Наталья Мезина
челюстно-лицевая хирургия, косметология
Врач косметолог, врач челюстно-лицевой хирургwww.instagram.com/dr.nata_cosmetolog/
2. Экземой нельзя заразиться
Каждый человек, страдающий от этой патологии, должен помнить важную составляющую этого заболевания: экзема — не заразна! Она не передается окружающим и не нужно переживать относительно общения с близкими и родными. Да, выглядят высыпания неприятно, но пугаться и шарахаться от человека с экземой не стоит. Именно из-за подобного отношения и изменений внешности это заболевание приносит колоссальный психологический дискомфорт человеку.
3. Стресс не вызывает экзему
Многие считают, что экзема «вылезает» от стресса. Но это неверно. По своей природе экзема — это не одно, а целая группа заболеваний. По сути — это общее название хронических дерматозов (воспалительных процессов на коже).
Конечно же, нужен запуск этого заболевания в виде воспалительной реакции, раздражения кожи каким-либо веществом. Если вовремя не принять мер, далее мы получим истинную «поломку» в иммунном статусе, и как следствие клиническое проявление экземы. Стресс играет роль в развитии обострений, может усиливать зуд, раздражение, реакции на высыпания, но сам он не способен вызвать экзему. На фоне стресса мы можем сильнее расчесывать поражения на коже, что грозит усилением симптомов.
4. Экзема может выглядеть по-разному
У экземы могут быть разные клинические формы. Для заболевания характерен полиморфизм высыпаний — они могут быть разными даже у одного человека на разных частях тела. Часто проявления экземы типичны — страдают лицо, руки и ноги, кожные поражения симметричны.
Высыпания при экземе характеризуются зудом, но степень его может варьировать от легкого до нестерпимого, мучительного зуда с жжением.
Однако, проблема экземы в том, что ее проявления настолько разнообразные, что она может быть похожа на все кожные патологии сразу, поэтому диагностически сложна. Не всегда даже опытный дерматолог может сразу по осомтру сказать — это экзема.
Дополняются проявления гиперемией — так врачи называют сильную красноту, шелушениями, возможна боль.
Если же присоединяется бактериальная инфекция, из-за того, что вы расчесали кожу и занесли в ранки патогенные бактерии, это даст более выраженные клинические проявления в виде нагноений, интенсивных болей, мокнущих ран.
5. Экзема обостряется не только зимой
Мы помним, что кожа формирует защитный барьер от негативных факторов окружающей среды. Но при появлении экземы эта функция ослабевает. Поэтому обострения возможны в любое время года, если кожа подвергается воздействию раздражителей.
Однако в зимнее время этих раздражителей обычно больше: отопительные приборы, которые иссушают и без того сухую кожу, смены температуры, ношение большого количества одежды, которая может натирать, раздражать кожу.
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия
педиатр, патофизиолог, иммунолог
6. При экземе нет аллергена-провокатора
Экзема — это воспалительный процесс на коже. И хотя мы ощущаем жжение и зуд, кожа краснеет и покрывается пузырьками, бугорками, похожими на аллергические сыпи, к истинной аллергии эта болезнь не относится.
Поэтому нельзя выделить и конкретный аллерген — вещество, после контакта с которым появляются зуд и сыпь. Раздражителями одновременно могут быть несколько факторов, которые сушат кожу, нарушают ее защитные функции. Поэтому в лечении экземы бесполезны гипоаллергенные диеты. Более того, строгая диета, если человек ограничивает себя во всем, оставляя в рационе чуть ли не одну гречку и вареную говядину, может привести к обострению. А все потому, что любая ограничительная диета — это дополнительное раздражение, волнение, стресс. Кроме того, организму не хватает питательных веществ для восстановления кожи.
Как жить с экземой
Требуется достаточная увлажненность воздуха. Все помещения, в которых длительное время находится человек с обострением экземы или с экземой в ремиссии (во избежание обострения) должны быть оснащены увлажнителями воздуха.
Следует ограничить контакт с водой. При мытье использовать теплую воду, а не горячую. Не пользоваться мочалками.
После каждого контакта с водой кожа требует увлажнения. На рынке дерматокосметики сейчас множество увлажняющих средств в любой форме (кремы, лосьоны, мази и т.д.).
Носить одежду из натуральных тканей.
Нельзя злоупотреблять отшелушиванием кожи. Грубые эксфолианты (скрабы, пилинги) противопоказаны.
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