«Экземой» называют целую группу воспалительных поражений кожи, в результате которых возникает сильная сухость и ощущение зуда. Экзема относится к очень распространенным кожным проблемам, но назвать точную причину, которая бы была актуальна во всех случаях, врачи и ученые не берутся.

Появиться эта болезнь может в любом возрасте: экзема встречается и у грудных детей, и у глубоких стариков.

Тем более, не всегда сухость кожи, сильный зуд или шелушение — это экзема. Нередко похожие симптомы вызывают другие болезни кожи, внутренних органов, инфекции или системные заболевания. Из-за того, что экзема может проявляться в разных формах, ее развитие и лечение окружено множеством мифов.

«Доктор Питер» выяснил, какие из них правда, а в какие — не стоит верить вовсе.