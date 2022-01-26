Локдаун, которого нет: уже несколько дней в утренний час пик в будни в Москве и Петербурге дороги свободны, как это бывает только в выходные или в дни школьных каникул. Пробки на 10 утра 26 января в Петербурге были всего 3 балла, в Москве — 4. Свободно и в метро.

— С начала этой недели в вагонах обычно загруженной с утра «красной» ветки Петербурга пусто, можно даже сидя ехать, — рассказала «Доктору Питеру» петербурженка Мария, которая каждый день около 9 утра ездит на работу в центр.