Локдаун, которого нет: уже несколько дней в утренний час пик в будни в Москве и Петербурге дороги свободны, как это бывает только в выходные или в дни школьных каникул. Пробки на 10 утра 26 января в Петербурге были всего 3 балла, в Москве — 4. Свободно и в метро.
— С начала этой недели в вагонах обычно загруженной с утра «красной» ветки Петербурга пусто, можно даже сидя ехать, — рассказала «Доктору Питеру» петербурженка Мария, которая каждый день около 9 утра ездит на работу в центр.
По данным аналитиков, эпидемия коронавируса затрагивает все сферы — люди массово болеют, меньше ходят по магазинам и ресторанам, не ездят на работу, и это приводит к естественному эффекту непроизвольного локдауна, вынужденного и необъявленного. Подобная тенденция наблюдалась в конце декабря-январе в Нью-Йорке, Лондоне, а также в Израиле и в Австралии.
- Если изучить
В Москве и Петербурге частота перемещений горожан значительно ниже аналогичного периода 2020 года.
В других регионах снижение активности горожан пока не так явно выражено, отмечает аналитик. Например, в Краснодаре и Ростове, где заболеваемость начала быстро расти только неделю назад, активность людей пока выше доковидной.
В Петербурге, несмотря на призывы многих независимых экспертов закрыть школы, дети продолжают учиться очно. Но классы один за другим уходят на карантин. На 26 января более 2 000 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Два дня назад таких было 1018, сообщает ТАСС.
Как «полумеру» губернатор Беглов ввел в Петербурге запрет на посещение несовершеннолетними кинотеатров, катков, музеев, театров, бассейнов, кружков и секций.
Петербуржцы не остались равнодушными к «детскому» запрету, который пока будет действовать с 28 января по 13 февраля. Ведь и правда непонятно, почему школы не торопятся переводить на дистанционный режим, а досуговые учреждения, куда ходит в разы меньше людей, закрывают. При этом детей считают главными переносчиками инфекции.
«Я бы еще мог понять запрет ходить в кино, но бассейны и фитнес-центры? Вообще, в чем смысл ограничений? Дети же не живут отдельно, они живут с родителями, которые ходят везде», — пишут петербуржцы в соцсетях.
«Ну ковид же только в барах, кино и развлекательных центрах… А там, где не весело — в метро, например — его нет!» — отвечают им другие комментаторы.
Признаки естественного локдауна в России
Впервые за всю историю пандемии
По этой же причине полицейское управление в Екатеринбурге также
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В Якутии из-за нехватки медперсонала
Массово болеют медики в
Иммунолог отмечает, что вводить ограничения в России сейчас, в разгар пятой волны коронавируса, может быть уже поздно.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- От момента внедрения ограничений до проявления противоэпидемических эффектов проходит недели три, — поясняет иммунолог Николай Крючков. — На заболеваемости и пиках это уже не сказывается. И это у нас было уже неоднократно. В стране очень поздно принимаются решения реактивного характера.
Сейчас надо, чтобы массовые противоэпидемические мероприятия и масочные режимы фактически соблюдались, а не декларировались.
- На дистанционное обучение стоит отправить всех старших школьников и студентов. Это разгрузит транспортные потоки, уменьшит распространение вируса в часы пик, — считает эксперт.
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