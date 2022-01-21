— QR-коды не сами по себе нужны, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Они побуждают людей вакцинироваться. И это не теоретическое измышление. Летом прошлого года, когда обсуждали вероятность введения жестких ограничений, в России резко подскочило число вакцинированных — до 300 тысяч первых доз в день, а осенью — до 450 тысяч. Наверное, была и часть фейковых сертификатов, но они есть и в обычное время. Но все равно эффект есть. Да, это неприятно, вызывает напряжение, но люди идут делать прививки, понимая, что их реально могут не пустить туда, куда им надо будет попасть или, например, не получится купить билет на самолет.

QR-коды подталкивают к вакцинации не тех, кто против прививки, а тех, кто просто не торопится ее делать или пока не видит в ней смысла. Пинка нет. И так большинство людей ждут — в этом основная проблема.

Эксперт отмечает, что проверку QR-кодов в России надо вводить не только в театрах, кафе и музеях, а в том числе и в продовольственных магазинах.