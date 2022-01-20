В Чехии — шок из-за
Женщина 14 ноября
«Теперь будут театр, баня, театр, концерт, баня… и немного моря срочно», — написала Хана Хорка.
16 января певица, уже одетая для прогулки, пожаловалась на боль в спине и поднялась к себе в спальню, а через 10 минут ее нашли мертвой. Причина смерти пока не установлена.
Сын Ханы Хорка заявил, что матери «больше нравилась идея заразиться ковидом, чем сделать прививку».
Смерть после ковида — Рудаков
20 января на Троекуровском кладбище Москвы похоронили актера Ивана Рудакова. Ему было всего 43 года. Он скончался 16 января от последствий коронавируса. Актер известен по ролям в сериалах «Кухня» и «Склифосовский».
Родители 43-летнего актера рассказали, что он попал в реанимацию и был подключен к аппарату ИВЛ из-за проблем с сердцем и легкими — последствий перенесенного летом 2021 года ковида.
Инфаркт Зеленского
19 января тоже на Троекуровском кладбище в Москве похоронили известного тележурналиста Михаила Зеленского. Он умер на 47-м году жизни 11 января в Доминикане от сердечного приступа.
Известно, что Михаил Зеленский в мае прошлого года перенес COVID-19. Переболел телеведущий легко. Но друзья ведущего
Несколько лет назад медики предупреждали Михаила Зеленского о проблемах со здоровьем, когда телеведущий проходил медобследование прямо в эфире проекта «Подари себе жизнь», пишет
Анна Сотникова
медицина
заведующий отделением пульмонологии. Врач — пульмонолог ФНКЦ ФМБА России
- COVID-19 способен поражать организм не только в острой фазе заболевания, последствия и осложнения перенесенной инфекции могут проявиться и спустя некоторое время после выздоровления, и даже через несколько месяцев, — рассказала врач-пульмонолог ФМБА Анаа Сотникова. — Помимо вирусной пневмонии и тяжелой дыхательной недостаточности в «разгар» болезни, вирус может стать триггером для дебюта тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой, иммунной, бронхолегочной, нервной и пищеварительной систем.
К сожалению, после ковида опасные заболевания довольно часто манифестируют у молодых людей и людей среднего возраста. В первую очередь это связано с вредными привычками (курение, злоупотребление алкоголем), которые есть у многих мужчин и женщин младше 50 лет.
- Кроме того, представители молодого поколения зачастую халатно относятся к собственному здоровью, поэтому могут не догадываться о наличии некоторых хронических заболеваний, которые протекают в организме бессимптомно, а перенесенный COVID-19 становится «толчком», запускающим стремительное развитие имеющейся болезни, — говорит пульмонолог. — Часть врачей и ученых считают, что некоторые молодые люди и люди среднего возраста переносят новую коронавирусную инфекцию тяжело и с серьезными осложнениями из-за генетических особенностей организма, однако эта теория на данный момент не имеет достаточной доказательной базы.
Врач отмечает, что последствия ковида могут проявиться даже через полгода после заболевания.
- В этот период необходимо быть особенно внимательным к своему здоровью, стоит пройти комплексное обследование организма, чтобы выявить возможные отклонения и вовремя начать лечение, — советует пульмонолог. — Миокардит, сердечная недостаточность, легочный фиброз — одни из наиболее частых последствий коронавируса, которые нередко приводят к смерти людей любого возраста и пола.
Несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжается уже более двух лет, патогенез заболевания до сих пор окончательно не изучен.
- В структуре смертности среди пациентов с коронавирусом 85% летальных исходов приходится на людей старше 60 лет, — обращает внимание Анна Сотникова. — Пожилые люди в большей степени предрасположены к тяжелому течению заболевания, так как у многих из них имеются тяжелые хронические заболевания, из-за которых развиваются серьезные осложнения. Кроме того, иммунная и лимфатическая система людей пенсионного возраста функционируют не так хорошо, как у представителей молодого поколения, поэтому организму пожилых людей становится тяжелее бороться с инфекцией.
Тем не менее, часть молодых людей и людей среднего возраста переносят COVID-19 в тяжелой форме — приблизительно в 15% случаев болезнь заканчивается летальным исходом. На сегодняшний день существует 7 основных штаммов коронавируса COVID-19, самым опасным для молодых людей является штамм «Гамма».
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