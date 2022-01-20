В Чехии — шок из-за последних новостей о скоропостижной смерти известной 57-летней фолк-певицы Ханы Хорка.

Женщина 14 ноября рассказала в соцсетях, что намеренно заразилась коронавирусом от заболевших мужа и сына, тяжело перенесла ковид, и поделилась радостью, что поправляется и скоро получит сертификат переболевшего.

«Теперь будут театр, баня, театр, концерт, баня… и немного моря срочно», — написала Хана Хорка.