К неожиданным выводам пришли американские психологи, некоторые черты нашего характера серьезно влияют на иммунную реакцию организма . Если вы спокойны, не нервничаете и не расстраиваетесь по мелочам, вы обладаете более сильной иммунной системой. И наоборот.

- Людям, которые эмоционально стабильны, легче контролировать свои побуждения, и они в основном бессознательны, — полагает один из авторов исследования психолог Университета Питтсбурга Анна Марсленд. — Они лучше справляются со стрессом и мелкими разочарованиями. Невротики же обычно обладают негативным мышлением, которое ухудшает их здоровье.