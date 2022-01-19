К неожиданным выводам пришли американские психологи, некоторые черты нашего характера серьезно влияют на иммунную реакцию организма. Если вы спокойны, не нервничаете и не расстраиваетесь по мелочам, вы обладаете более сильной иммунной системой. И наоборот.
- Людям, которые эмоционально стабильны, легче контролировать свои побуждения, и они в основном бессознательны, — полагает один из авторов исследования психолог Университета Питтсбурга Анна Марсленд. — Они лучше справляются со стрессом и мелкими разочарованиями. Невротики же обычно обладают негативным мышлением, которое ухудшает их здоровье.
К таким выводам пришли после эксперимента, который провели с 84 здоровыми молодыми людьми, получившими прививку от гепатита В. Его результаты опубликовали в научном
- Эти результаты подтверждают связь между отрицательными эмоциями и объективными показателями здоровья, — уверена Анна Марсланд. — Невротики могут иметь сниженные защитные иммунные реакции.
Другое исследование касалось общительных и необщительных людей. Экстраверты оказались обладателями сильного иммунитета, так как были склонны взаимодействовать с большим количеством людей. Соответственно, они подвержены большему количеству инфекций. Но чаще всего они обходят экстравертов стороной. Это же показал и генетический анализ.
А вот интроверты, напротив, показали при диагностике слабый иммунный ответ. Подтвердили это генетическими тестами и общим скринингом состояния здоровья. В данном исследовании, результаты которого привели в журнале Psychoneuroendocrinology, участвовали 121 человек.
- Люди, которые, как мы ожидали, были подвержены большему количеству инфекций в результате их социально ориентированной природы, по-видимому, имеют иммунную систему, которая эффективно справляется с инфекцией, — заявила одна из авторов исследования профессор Кавита Вердхара. — Люди же с осторожным характером имеют более слабую иммунную систему.
Но пока мы не можем ответить, что было раньше: это наша биология определяет нашу психологию, или наша психология определяет биологию.
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