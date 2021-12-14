В России можно привиться «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт» — все четыре вакцины имеют разный принцип действия и, как отзывались привившиеся, вызывают разные побочные эффекты.
Некоторые не доверяют российским вакцинам и специально улетают в другие страны, чтобы привиться. Однако постоянно летать — это дорого и заморочено, поэтому большинству придется ревакцинироваться на родине. Можно ли прививаться препаратами разных производителей? Какой оптимальный срок ревакцинации? К чему может привести частое введение вакцин? Рассказывает врач-инфекционист.
Андрей Поздняков
Инфекционные болезни
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»
Про комбинирование вакцин
Некоторые предпочитают миксовать вакцины: например, привиться «Пфайзером», а потом «Спутником» или наоборот, или же уколоться «Модерной», а потом пойти на «ЭпивакКорону». Такие варианты возможны, говорит врач.
«Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок — S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип остается тем же — защита организма от вируса. В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса».
Разные вакцины моделируют один и тот же процесс, поэтому комбинировать препараты не опасно.
Еще один плюс от комбинирования вакцин: чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка.
Влияние на иммунитет
Не стоит беспокоиться, что разные препараты могут как-то негативно сказаться на иммунной системе.
«Мы уже смешиваем вакцины по множеству других заболеваний: гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа и так далее. Сначала человек прививается от клещевого энцефалита одной вакциной, а через 3 года, когда наступает срок ревакцинации, ее уже может не быть в наличии. В таком случае его прививают другим препаратом, но он все равно получает нужную защиту. С гриппом такая же ситуация: прививка необходима ежегодно, производители разные, поэтому вакцинацию могут проводить разными препаратами», — пояснил Андрей Поздняков.
Оптимальную схему вакцинации еще не отработали. Пока эпидемиологи рекомендуют ревакцинироваться через 6 месяцев после полного курса вакцинации.
Такой интервал связан с мутациями вируса. Схему вакцинации оптимизируют, когда будет известен защитный уровень антител, уровень нейтрализующих антител, как они снижаются и так далее. Что касается противопоказаний, то у зарубежный вакцин они такие же, как и у российских.
«Человеку можно рекомендовать ревакцинироваться разными препаратами, если у него в первый раз был слабый иммунный ответ. Или же если были побочные эффекты на одну из вакцин, стоит попробовать препараты с другими векторами», — говорит врач.
Про избыточную ревакцинацию
Прививаться чаще, чем раз в шесть месяцев тоже не стоит. Неважно, какую комбинацию вы выберете: российская + зарубежная, зарубежная + зарубежная или российская + российская.
«Если вы не соблюдаете сроки, то тут может быть два варианта развития событий. Либо ничего не произойдет, либо произойдет перегрузка иммунного ответа. Это может привести к обратному эффекту прививки: частое введение вакцин может заблокировать иммунную систему, и организм не сможет обеспечить необходимый уровень защиты», — пояснил эксперт.
Пока нет точных данных, увеличивается ли риск потенциальных побочных эффектов при смешивании вакцин, добавляет Андрей Поздняков. В любом случае, смешанная вакцинация точно не поможет остановить пандемию. Главное — количество привитых. А сейчас целевой показатель — более 90%.
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