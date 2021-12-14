Про комбинирование вакцин

Некоторые предпочитают миксовать вакцины: например, привиться «Пфайзером», а потом «Спутником» или наоборот, или же уколоться «Модерной», а потом пойти на «ЭпивакКорону». Такие варианты возможны, говорит врач.

«Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок — S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип остается тем же — защита организма от вируса. В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса».

Разные вакцины моделируют один и тот же процесс, поэтому комбинировать препараты не опасно.

Еще один плюс от комбинирования вакцин: чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка.