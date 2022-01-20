Анемия (снижение гемоглобина)

При нехватке железа (или других веществ — витамина В9 или В12, меди) могут возникать анемии. При них снижается уровень гемоглобина, из-за чего ткани получают меньше кислорода — формируется гипоксия.

Организм пытается компенсировать нехватку кислорода , расширяет сосуды, чтобы усилить кровообращение. При расширении сосудов тело отдает больше тепла, что и ведет к замерзанию. Определить проблему можно, сдав общий анализ крови и оценив уровень гемоглобина и количество эритроцитов.

Избыток или дефицит веса

Нормальный вес (помимо всех остальных его преимуществ) важен для полноценной теплопродукции и теплоотдачи. Люди, у которых отмечается дефицит веса, часто мерзнут, поскольку им сложно сохранить тепло в тканях, у них почти нет жира и мало мышц. Для того, чтобы согреваться, нужно набирать вес — и это должны быть и мышцы, и жирок.