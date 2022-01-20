Есть много людей, кто плохо переносит холодную погоду, постоянно носит теплые носочки и кутается в плед. Про таких говорят — мерзляк, и предлагают одеться потеплее. По мнению врачей, это вполне может быть особенностью организма. Если нет других жалоб и недомоганий, не стоит сразу бежать к врачу и искать проблемы со здоровьем, сбои в работе сердечно-сосудистой системе.
Например, южане, которые родились и выросли в теплых регионах нашей страны, переехав в Норильск или Воркуту, будут мерзнуть — у каждого народа есть определенные особенности восприятия холода. Но, кроме того, есть несколько основных причин, из-за которых мы можем постоянно мерзнуть, их назвала врач-эндокринолог Московской клиники Мария Елесина.
Мария Елесина
Эндокринология, ультразвуковая диагностика
Врач-эндокринологmoscowclinic.ru/doctors/endokrinolog/endokrinolog-uzi/elesina-marija-aleksandrovna.html
Анемия (снижение гемоглобина)
При нехватке железа (или других веществ — витамина В9 или В12, меди) могут возникать анемии. При них снижается уровень гемоглобина, из-за чего ткани получают меньше кислорода — формируется гипоксия.
Организм пытается компенсировать нехватку кислорода, расширяет сосуды, чтобы усилить кровообращение. При расширении сосудов тело отдает больше тепла, что и ведет к замерзанию. Определить проблему можно, сдав общий анализ крови и оценив уровень гемоглобина и количество эритроцитов.
Избыток или дефицит веса
Нормальный вес (помимо всех остальных его преимуществ) важен для полноценной теплопродукции и теплоотдачи. Люди, у которых отмечается дефицит веса, часто мерзнут, поскольку им сложно сохранить тепло в тканях, у них почти нет жира и мало мышц. Для того, чтобы согреваться, нужно набирать вес — и это должны быть и мышцы, и жирок.
Казалось бы, полные люди должны хорошо сохранять тепло, но это не всегда так. Среди них тоже предостаточно тех, кому постоянно холодно. Избыток жира сдавливает капилляры, нарушает кровоток в тканях, страдает питание органов и доставка кислорода. Чтобы компенсировать проблему, усиливается отдача тепла, человек теряет энергию, мерзнет. Важно постепенно худеть, при этом тренируя мышцы.
Проблемы щитовидной железы
Чаще всего постоянная зябкость возникает при гипотиреозе — сниженной функции щитовидной железы. Если она производит меньше гормонов, нарушается энергетический баланс тела, меньше энергии тратится на обогрев тканей и органов. Понять, что проблема в щитовидке косвенно можно по постоянно холодным ногам. Но точно поставит диагноз только врач по результатам анализов.
Пониженное давление
Если мерзнут преимущественно ноги, а иногда — руки, это признак того, что страдает периферический кровоток. До конечностей просто не доходит теплая кровь, которая согревает изнутри. Такое обычно возникает у людей с пониженным давлением. В этом случае нужно быть активнее, заниматься спортом. Самое эффективное средство борьбы с замерзанием при гипотонии — это сбалансированное питание, физическая активность, возможно еще закаливание. Кроме того, можно употреблять крепкий чай или 2-3 чашечки кофе в день, чтобы повысить давление.
Диабет
При сахарном диабете страдают стенки сосудов и нервные волокна, возникают нарушения метаболизма и кровообращения, что приводит к нарушению кровотока в конечностях. Возможно постоянное ощущение холода в ногах, дополненное еще и нарушениями чувствительности.
Эмоциональный стресс
Нередко постоянная зябкость может быть связана с проблемами нервной системы, стрессами, неврозами. Чем сильнее переживания и волнения, тем сильнее человек мерзнет. Это связано со спазмом мелких сосудов, который возникает из-за выделения в кровь гормонов стресса.
Как подобрать правильную одежду и обувь тем, кто всегда мерзнет
Выбирая правильную одежду, чтобы избежать замерзания, можно придерживаться нескольких правил:
Чем толще подошва на обуви, тем меньше она будет промерзать.
Из одежды стоит отдать предпочтение объемным фасонам, нежели облегающим, это позволит дольше сохранять тепло.
Так же стоит помнить, что чем больше слоев одежды на теле, тем теплее.
Нехватка в пище жиров
Хотя мы привыкли считать жиры веществами, которые могут навредить фигуре, но без них может страдать метаболизм и терморегуляция. Именно жиры и жирорастворимые витамины А и Е регулируют баланс метаболических процессов внутри печени, которые способствуют выделению тепловой энергии. Если в пище мало жира и этих витаминов, человек может мерзнуть даже в теплую погоду.
Важно употреблять больше полезных, ненасыщенных жиров — это растительные масла, омега-кислоты. А вот от трансжиров стоит отказаться, они не пойдут на пользу телу и не согреют.
Инфекционные заболевания
При развитии инфекционных заболеваний может повышаться температура. Обычно лихорадочные реакции сопровождаются ознобом, ощущением холода. На фоне затяжных или хронических инфекций высокой температуры обычно не бывает, типична субфебрильная, нормальная или даже пониженная температура. Но за счет интоксикации, жизнедеятельности патогенных микробов, снижения иммунной защиты и нарушений метаболизма, типичных для хронических инфекций, возможно постоянное ощущение холода.
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