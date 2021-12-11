Рак щитовидной железы — злокачественная опухоль, развивающаяся из железистого эпителия щитовидной железы. Заболевание считается относительно редким — на его долю приходится порядка 1% всех злокачественных новообразований и меньше 0,5% летальных исходов. Чаще рак щитовидки диагностируют у женщин —у мужчин он встречается в два-три раза реже.
Но в ближайшие годы ситуация может измениться, считают ученые Университета Южного Уэльса в Австралии. Они провели
Результаты исследования были основаны на семи австралийских когортных исследованиях с участием 370 000 австралийцев. Эти данные позволили оценить факторы риска наименее распространенных видов рака, таких как рак щитовидной железы.
- Мы изучили данные семи исследований, в которых определили связь между индексом массы тела [ИМТ] участников с вероятностью развития рака и смерти от рака, — пояснил доктор Маарит Лааксонен, специалист по анализу данных, один из авторов исследования. — Мы оценили, насколько актуальна проблема ожирения в Австралии, и попытались найти связь между лишним весом человека и риском получить в будущем диагноз «рак щитовидной железы».
Согласно выводам исследователей, ожирение является одним из основных факторов риска развития рака щитовидной железы. Избыточный вес становится причиной два из пяти случаев рака щитовидной железы у мужчин и одного из 10 случаев рака щитовидной железы у женщин.
В будущем рак щитовидной железы, связанный с ожирением и избыточным весом у мужчин будет встречаться чаще, чем у женщин.
- До сих пор не совсем понятно, почему именно мужчины, а не женщины больше рискуют получить рак щитовидки, имея лишний вес, — сказал доктор Лааксонен. — Но наши результаты говорят о необходимости остановить текущую глобальную тенденцию увеличения веса и ожирения, и особенно у мужчин.
Доктор Лааксонен отметил, что в исследовании не изучались другие факторы риска развития рака щитовидки, но, скорее всего — они связаны не с образом жизни.
- Риск развития рака щитовидной железы увеличивают воздействие ионизирующего излучения, дефицит йода, некоторые генетические факторы и семейный анамнез, — сказал эксперт. — В чем-то это заболевание похоже на рак простаты. Но его причинные факторы также пока исследованы недостаточно.
Рак щитовидной железы — симптомы
На ранней стадии симптомы заметить довольно сложно. Однако стоит внимательно наблюдать за своим состоянием:
небольшая шишка на шее рядом с гортанью,
припухшие лимфоузлы на шее, если припухлость долго не проходит и они становятся жесткими на ощупь,
осиплость голоса,
затруднение при глотании,
затрудненное или хриплое дыхание.
Ранее ученые НМИЦ онкологии им. Петрова определили молекулы-маркеры, которые помогут точно диагностировать один из самых сложных в диагностике и лечении видов рака щитовидной железы — фолликулярный. Их открытие поможет еще до операции отличить рак от фолликулярной аденомы, а значит, избавить пациентов с доброкачественными опухолями от ненужной операции и пожизненной гормонотерапии.
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