Согласно выводам исследователей, ожирение является одним из основных факторов риска развития рака щитовидной железы. Избыточный вес становится причиной два из пяти случаев рака щитовидной железы у мужчин и одного из 10 случаев рака щитовидной железы у женщин.

В будущем рак щитовидной железы, связанный с ожирением и избыточным весом у мужчин будет встречаться чаще, чем у женщин.

- До сих пор не совсем понятно, почему именно мужчины, а не женщины больше рискуют получить рак щитовидки, имея лишний вес, — сказал доктор Лааксонен. — Но наши результаты говорят о необходимости остановить текущую глобальную тенденцию увеличения веса и ожирения, и особенно у мужчин.

Доктор Лааксонен отметил, что в исследовании не изучались другие факторы риска развития рака щитовидки, но, скорее всего — они связаны не с образом жизни.

- Риск развития рака щитовидной железы увеличивают воздействие ионизирующего излучения, дефицит йода, некоторые генетические факторы и семейный анамнез, — сказал эксперт. — В чем-то это заболевание похоже на рак простаты. Но его причинные факторы также пока исследованы недостаточно.