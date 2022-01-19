Мы нечасто обращаем внимание на то, как выглядят наши локти — зачастую, из-за того, что эта часть тела выпадает из нашего поля зрения. Но если пристрастно оценить кожу на локтях — разглядев ее в зеркале и потрогав руками, можно узнать о своем здоровье много нового — и не всегда приятного.
Анна Карпова
Дерматология
врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДНinstargam.com/karpova.cosmetolog
- Часто пациенты обращаются с жалобами на более грубую, утолщенную кожу локтей, сухую, с выраженным кожным рисунком, — рассказала врач-дерматолог Анна Карпова. — Но зачастую это норма, и при соответствующем уходе все эти изменения легко устраняются. Ведь кожа в области локтей — особая зона, подверженная повышенному трению, травматизации, растяжению.
Но есть и заболевания, симптомом которых может быть сухость, шелушение, иногда даже трещины, потемнение кожи в области локтей.
Тревожные симптомы
1. Появление бляшек
- Если у вас не было особенных изменений кожи в области локтей, несмотря на обычную рутинную нагрузку на нее, и вдруг возникли округлые заметные бляшки серебристо-белого цвета, шелушащиеся, сухие, а также подобные высыпания есть на коже тела, руках и ногах — необходимо обратится к врачу — дерматологу. Подобные высыпания встречаются при псориазе, парапсориазе, — поясняет врач-дерматолог.
2. Утолщение кожа
- Возможен и другой тип изменений кожи локтей — сухая, утолщенная, грубая кожа с выраженным кожным рисунком — это возможный признак кератодермии.Это группа заболеваний кожи, для которых характерно нарушение процесса ороговения. Подобные изменения будут на коже коленей, пяток, — отмечает Анна Карпова.
3. Потемнение кожи
- Такие изменения кожи на локтях встречаются при заболевании щитовидной железы, при недостаточности эстрагенов у женщин, и жалобы на изменения кожи локтей иногда являются причиной поиска и выявления заболеваний внутренних органов и обмена веществ, — обращает внимание врач-дерматолог. — Так, если на фоне появившейся сухости, огрубления кожи в области локтей наблюдается еще и ее потемнение, возможно необходимо обследование эндокринолога. Подобные изменения встречаются при сахарном диабете.
- Встречаются изменения кожи на локтях и сезонного характера, — говорит Анна Карпова. — У людей, которые страдают холодовой аллергией, подобные изменения начинаются зимой и самостоятельно проходят к весне-лету.
Не ставьте локти на стол!
- Кожа локтевых сгибов даже в норме грубее, чем на других участках тела. Это обусловлено минимальным количеством сальных желёз в этой области, ответственных за формирование так называемой водно-липидной мантии кожи (защищает и смягчает нашу кожу), — добавляет врач-дерматолог Анна Большакова. — Если же этот участок кожи испытывает сильное давление (например, при упоре на локти при сидении за столом или выполнении физических упражнений), то кожа дополнительно уплотняется, чтобы защититься от повреждений.
На состояние кожи локтей также влияет сухой воздух — она требует дополнительного увлажнения в период включенного отопления и контактов с водой (при посещении бассейна, бань, ванны), а также применение средств для мытья (мыло, гели доя душа).
- Мыло и гель «смывают» и без того слабую водно-липидную мантию на поверхности кожи локтей, — поясняет дерматолог.
Важно уделить внимание достаточному потреблению воды — она необходима всему организму, а коже «достается», к сожалению, в последнюю очередь.
— Справиться с излишней сухостью кожи локтей может помочь применение специализированных увлажняющих средств — эмолентов (это лечебные кремы, содержащие в своём составе необходимые для восстановления кожи увлажняющие и восстанавливающие компоненты) или масел, — говорит врач.
Что делать, если кожа на локтях сухая
При уходе за кожей локтей важно учитывать, что является причиной сухости и огрубления, обращает внимание эксперт.
- Если причина связана с дерматологическими проблемами или заболеваниями внутренних органов, изменением гормонального фона, то помимо смягчающих, отшелушивающих, увлажняющих средств, нужна терапия основного заболевания, — поясняет врач-дерматолог Анна Карпова. — Для ежедневного ухода за кожей локтей помимо смягчающих средств важно применять мягкие скрабы, отшелушивающие роговые чешуйки, стимулирующие обновление клеток кожи.
Можно также применять моющие гели с AHA—кислотами концентрацией не более 10%. Молекулы AHA-кислот, проникая вглубь кожи, мягко отшелушивают роговые клетки и способствуют увлажнению. Пользоваться такими средствами надо курсом до 4 недель 2-3 раза в год.
Комментарии0