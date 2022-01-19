Тревожные симптомы

1. Появление бляшек

- Если у вас не было особенных изменений кожи в области локтей, несмотря на обычную рутинную нагрузку на нее, и вдруг возникли округлые заметные бляшки серебристо-белого цвета, шелушащиеся, сухие, а также подобные высыпания есть на коже тела, руках и ногах — необходимо обратится к врачу — дерматологу. Подобные высыпания встречаются при псориазе, парапсориазе , — поясняет врач-дерматолог.

2. Утолщение кожа

- Возможен и другой тип изменений кожи локтей — сухая, утолщенная, грубая кожа с выраженным кожным рисунком — это возможный признак кератодермии. Это группа заболеваний кожи, для которых характерно нарушение процесса ороговения. Подобные изменения будут на коже коленей, пяток, — отмечает Анна Карпова.

3. Потемнение кожи

- Такие изменения кожи на локтях встречаются при заболевании щитовидной железы, при недостаточности эстрагенов у женщин, и жалобы на изменения кожи локтей иногда являются причиной поиска и выявления заболеваний внутренних органов и обмена веществ, — обращает внимание врач-дерматолог. — Так, если на фоне появившейся сухости, огрубления кожи в области локтей наблюдается еще и ее потемнение, возможно необходимо обследование эндокринолога. Подобные изменения встречаются при сахарном диабете.