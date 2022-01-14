Ученые из Орхусского университета Дании проанализировали девять исследований, в которых принимало участие более 4 тысяч человек и обнаружили, что люди, которым чаще всего скучно в повседневной жизни или на работе, чаще проявляют агрессию, допускают мысли о насилии и ведут себя более садистски, чтобы смягчить чувство скуки. Исследование было опубликовано в
Садизм — это склонность к насилию, получение удовольствия от унижения и мучения других. Его иногда считают одной из «темных» черт личности наряду с нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией.
Одно из исследований, проанализированных учеными, включало изучение уровня скуки в повседневной жизни жителей США, Германии, Дании. Людям предложили оценить однообразность, повторяемость и рутинность их повседневных занятий, а затем признаться, были ли они жестоки к людям, доставляло ли им удовольствие причинять боль окружающим или унижать других.
Исследование показало, что именно те, кто сообщил, что им чаще всего бывает скучно, также признались и в садистском поведении.
Датские ученые оценили те исследования, в которых рассматривались скука и садизм среди разных типов людей и в разных условиях. Одно из них было посвящено быту и агрессии военнослужащих США.
Оказалось, что военные крайне агрессивно вели себя по отношению друг к другу именно тогда, когда им было скучно во время службы. Причем, это поведение касалось представителей разных родов войск — морской пехоты, флота, авиации.
Еще одна работа оценивала садистские наклонности родителей по отношению к своим детям. В нем приняли участие мамы и папы из США, Канады и Британии. Их спросили — нравится ли им издеваться над своим ребенком или получать удовольствие от причинения ему вреда. Оказалось, что такое поведение чаще демонстрировали те родители, которые отчаянно скучали от безделья. Они признавались, что чувствовали себя легче, когда проявляли излишнюю агрессию по отношению к детям.
- Наши выводы указывают на потенциальную причину жестокого обращения с детьми, которая до сих пор не рассматривалась в эмпирических исследованиях, — говорят авторы исследования.
Чтобы еще больше изучить связь между скукой и садизмом, команда ученых провела эксперимент. Они решили лично убедиться, как ведут себя откровенно скучающие люди. Участников усадили перед телевизорами в одиночестве в пустой кабинке и предложили посмотреть 20-минутное видео о водопаде, где в течение 20 минут картинка почти не меняется. Смартфоном пользоваться не разрешалось.
Кроме того, участникам эксперимента дали специальную кофемолку и чашку, в которой находилась маленькая гусеница. Некоторые телезрители во время просмотра скучного фильма, коротая время, не нашли ничего лучше, как начать издеваться над гусеницей, пытаясь ее разорвать.
- Из 129 участников 13 пытались разорвать гусеницу и связывали это действие с чувством удовольствия, — сообщили ученые. Отмечается, что ни одна личинка при манипуляциях не пострадала из-за особой конструкции кофемолки.
- Когда нет альтернативы, скука провоцирует садистское поведение по всем направлениям, даже среди людей, которые ранее не проявляли подобные наклонности, — пишут ученые в новом исследовании. — При этом, скука не только способствует садистской (проактивной) агрессии, но также и реактивной (импульсивной) агрессии.
В целом, подобное исследование способствует лучшему пониманию садизма и подчеркивает разрушительный потенциал скуки, резюмируют эксперты.
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