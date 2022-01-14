Одно из исследований, проанализированных учеными, включало изучение уровня скуки в повседневной жизни жителей США, Германии, Дании. Людям предложили оценить однообразность, повторяемость и рутинность их повседневных занятий, а затем признаться, были ли они жестоки к людям, доставляло ли им удовольствие причинять боль окружающим или унижать других.

Исследование показало, что именно те, кто сообщил, что им чаще всего бывает скучно, также признались и в садистском поведении.

Датские ученые оценили те исследования, в которых рассматривались скука и садизм среди разных типов людей и в разных условиях. Одно из них было посвящено быту и агрессии военнослужащих США.

Оказалось, что военные крайне агрессивно вели себя по отношению друг к другу именно тогда, когда им было скучно во время службы. Причем, это поведение касалось представителей разных родов войск — морской пехоты, флота, авиации.