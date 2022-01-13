Ученые из Цюрихского университета создали тест-анкету, позволяющую оценить, насколько полно человек прожил свою жизнь. Соответствующая статья
В рамках исследования психологи изучили, что именно люди подразумевают под полноценной жизнью.
- Мы решили сосредоточиться на полноценности жизни в ретроспективе, поскольку оценка всей прожитой жизни имеет большее значение, чем полноценная деятельность или жизнь в каком-то определенном периоде, — отмечают ученые. — При этом, в целом, удовлетворенность жизнью не является единственным критерием ее полноты. Есть и другие — и они могут позволить взглянуть на вашу жизнь под новым углом.
Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной является одним из важнейших условий психического благополучия и физического здоровья. Многочисленные исследования показывают, что люди, довольные своей жизнью, как правило, более позитивно относятся к старению и чаще испытывают положительные эмоции. Подчеркивается, что подобное исследование — новое направление позитивной психологии.
Созданный учеными тест оценки полноценности жизни включает в себя как когнитивные, так и аффективные аспекты. В то же время тест не эгоцентричен и не основан на ощущении счастья только одного человека.
Тест полноценной жизни составлен в виде матрицы 3x3, в которой три источника реализации (я, жизнь, влияние/наследие) пересекаются с тремя критериями реализации (целостность, соответствие и ценность).
Девять критериев полноценности жизни
полная реализация потенциала;
верность себе;
создание положительных изменений;
ощущение значимости своего существования;
уникальный след, оставленный в мире;
содействие благополучию других;
выполнение значимой деятельности;
озабоченность выполняемыми задачами;
достижение целей, приносящих чувство удовлетворения.
- Важно, чтобы эти качества (критерии) присутствовали в жизни человека в достаточной мере, — поясняют исследователи. — Чтобы человек был целостной личностью, положительно влиял на жизнь других, был верен себе, прожил жизнь, которая ему очень подходила, и смог внести вклад, отражающий то, что ему дорого.
Также психологи отмечают, что полноценной жизнь может быть, когда человек испытывает такие чувства, как внутреннее удовлетворение, благодарность, гармония с собой и окружающими и внутренний покой.
Полноценная жизнь характеризуется отсутствием интенсивных негативных аффективных переживаний, таких как чувство пустоты, глубокое сожаление или разочарование.
Исследователи уверены, что люди смогут использовать шкалу оценки полноценности жизни не только для личных целей. Также она пригодится экспертам-коучам, помогающим клиентам построить жизнь, отношения и карьеру, которые им подходят наилучшим образом.
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