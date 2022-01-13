Авторы уверены, что оценка своей жизни как полноценной является одним из важнейших условий психического благополучия и физического здоровья. Многочисленные исследования показывают, что люди, довольные своей жизнью, как правило, более позитивно относятся к старению и чаще испытывают положительные эмоции. Подчеркивается, что подобное исследование — новое направление позитивной психологии.

Созданный учеными тест оценки полноценности жизни включает в себя как когнитивные, так и аффективные аспекты. В то же время тест не эгоцентричен и не основан на ощущении счастья только одного человека.

Тест полноценной жизни составлен в виде матрицы 3x3, в которой три источника реализации (я, жизнь, влияние/наследие) пересекаются с тремя критериями реализации (целостность, соответствие и ценность).

Девять критериев полноценности жизни