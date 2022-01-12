Звезда «Глухаря» Мария Болтнева — мама мальчиков-тройняшек, известная актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей, актриса из сериала «Измены» Глафира Тарханова родила четверых парней, Мария Порошина, сыгравшая в «Елках» и «Дозорах» — мама четверых дочек, у талантливой и активной Чулпан Хаматовой — три девочки.
Мы перечислили только самых известных российских женщинх-актрис, имена которых на слуху. Но наверняка, и в вашем окружении есть семьи, где рождаются исключительно мальчики или только девочки.
Врач акушер-гинеколог изучила теории психологов и исследования на эту тему и проанализировала, почему может так происходить.
Нелли Макарова
медицина
врач акушер-гинеколог семейной клиники Роддом на Фурштатской, мама четверых дочекrody.rd2.ru/
- С древних времен рождение только мальчиков или только девочек обращало на себя внимание людей, — говорит врач-акушер Нелли Макарова. — Например, мать семерых сыновей, не родившая ни одной дочери, становилась главной колдуньей племени. И, наоборот, мальчик, рожденный после 4-5 поколений женщин, был предназначен стать вождем, завоевателем, выполнить некую Миссию, которую ждал от него Род. Мне, как матери четырех девочек, стало любопытно, есть ли какие-то обоснования этим фактам.
Почему рождаются только девочки — мнение психологов
Если у мужчины есть проблемы в общении с женщинами или с матерью, то у него будут рождаться девочки, чтобы он смог «наладить» отношения через своих дочерей и научился понимать девочек.
Если в семье мама недостаточно женственна или обладает волевыми, лидерскими качествами, то будут рождаться девочки, чтобы уравновесить баланс, добавить женской энергии, потому что мама и дочки при воспитании учатся женственности друг у друга.
Почему рождаются дети только одного пола — научные исследования
Традиционно считалось, что пол ребенка определяет мужчина, ведь именно сперматозоид несет в себе или X или Y хромосому. Но тщательное изучении спермограмм мужчин, имеющих только мальчиков или только девочек, не показало значительное преобладание сперматозоидов одного типа.
Есть теория о губительном внешнем воздействии на Y-сперматозоиды (облучение, токсические вещества), результатом которого становится рождение только девочек. Этот факт можно подтвердить, обследовав мужчин «вредных» профессий. Правда это не объясняет рождение только мальчиков.
Имеет значение и окружающая обстановка и состояние здоровья женщины. В ситуациях сильного или хронического стресса преобладает рождение девочек. При этом в организме наблюдается повышенный уровень кортизола, гормона стресса.
Такие наблюдения были сделаны после Великого голода 1959–1961 годов в Китае, после теракта 11 сентября в США и после падения Берлинской стены в Германии. А мальчики, будущие производители потомства, рождаются в более благоприятных условиях.
- Этому есть и научное объяснение, — говорит Нелли Макарова. — Женщина (самка) является хранителем генетической информации и передает потомству уже хорошо закрепленные признаки. А все генетические «эксперименты» природа проводит на потомстве мужского пола, поэтому мальчиков и рождается больше. Катаклизмы и стрессы — не время для эволюционных экспериментов, это время выживания и «сохранения энергии» — время рождения девочек. А вот уже после наступает период восстановления равновесия. Поэтому после крупных войн (Первой и Второй мировых, например) наблюдался всплеск рождения мальчиков.
Рождение мальчиков ученые попытались объяснить наличием особого аутосомного гена, поясняет эксперт. Он есть и у мужчин и у женщин, но проявляется только у мужчин, а женщина является носителем.
Это подтверждает рождение большого количества мальчиков после войны. Чем больше в семье сыновей, тем больше вероятность, что кто-то из них выживет и точно передаст этот ген потомству.
- Феномен рождения у мужчины 4 и более девочек подряд назвали F-тетрадой. Это прослеживается на примере династии Романовых, в семьях которой от поколения к поколению рождалось подряд по 4-5 дочерей. Объяснить этот феномен трудно, организм женщины либо отторгает Y-сперматозоиды, либо не принимает оплодотворенные эмбрионы, — говорит врач-гинеколог Нелли Макарова. — На основании этих данных человечество давно пытается научиться планировать пол будущих детей. Есть разные способы, народные приметы и научно обоснованные… У меня пока не получилось. А у вас?
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