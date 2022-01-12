Звезда «Глухаря» Мария Болтнева — мама мальчиков-тройняшек, известная актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей, актриса из сериала «Измены» Глафира Тарханова родила четверых парней, Мария Порошина, сыгравшая в «Елках» и «Дозорах» — мама четверых дочек, у талантливой и активной Чулпан Хаматовой — три девочки.

Мы перечислили только самых известных российских женщинх-актрис, имена которых на слуху. Но наверняка, и в вашем окружении есть семьи, где рождаются исключительно мальчики или только девочки.

Врач акушер-гинеколог изучила теории психологов и исследования на эту тему и проанализировала, почему может так происходить.