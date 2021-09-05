Согласно исследованию итальянских ученых, люди с нарциссическими чертами характера поднимаются по карьерной лестнице и встают во главе компании на 29% быстрее, чем служащие, которые имеют среднюю и ниже самооценку. Исследователи выяснили, что руководители с наивысшими показателями «нарциссизма» получали повышение быстрее, независимо от того, была их фирма семейным бизнесом или нет.

- Это говорит о том, что нарциссические люди извлекают выгоду из недостатков своей токсичной личности, когда стремятся добиться высот в карьере, — делают выводы ученые. — Такие результаты вызывают некоторое беспокойство.

Итальянцы проанализировали ответы 241 итальянского генерального директора на опросник нарциссической личности (NPI), который первоначально был разработан в 1979 году американскими исследователями Робертом Раскином и Говардом Терри для оценки этой черты у людей.