нарцисс самолюбование токсичность
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Согласно исследованию итальянских ученых, люди с нарциссическими чертами характера поднимаются по карьерной лестнице и встают во главе компании на 29% быстрее, чем служащие, которые имеют среднюю и ниже самооценку. Исследователи выяснили, что руководители с наивысшими показателями «нарциссизма» получали повышение быстрее, независимо от того, была их фирма семейным бизнесом или нет. 

- Это говорит о том, что нарциссические люди извлекают выгоду из недостатков своей токсичной личности, когда стремятся добиться высот в карьере, — делают выводы ученые. — Такие результаты вызывают некоторое беспокойство.

Итальянцы проанализировали ответы 241 итальянского генерального директора на опросник нарциссической личности (NPI), который первоначально был разработан в 1979 году американскими исследователями Робертом Раскином и Говардом Терри для оценки этой черты у людей. 

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В психологии нарциссизм обычно характеризуется чрезмерной самовлюбленностью и завышенной самооценкой — грандиозностью, в большинстве случаев не соответствующей действительности, гордостью, эгоизмом и отсутствием сочувствия к другим, глубокой потребностью в чрезмерном внимании и восхищении. 

Нарциссизм - одна из нежелательных личностных черт «тёмной триады», наряду с макиавеллизмом и психопатией. 

Как распознать нарцисса

Люди с такими чертами личности выглядят слишком самоуверенными, и в самом начале это может ввести в заблуждение других. Они также могут казаться обаятельными и харизматичными. Им нравится окружать себя людьми, которые будут «кормить» их эго, осыпать комплиментами. Однако в глубине души нарцисс — человек с неустойчивой психикой и низкой самооценкой, который чувствует себя уязвимым для малейшей критики.

У истинного нарцисса должно быть не менее пяти из девяти приведенных ниже черт характера

(по данным публикации в журнале EmedicineHealth)

  1. Грандиозное чувство собственной важности.

  2. Озабоченность мыслями о безграничном успехе, силе, красоте или идеальной любви.

  3. Убеждение в том, что он или она «особенный» и уникальный, и может быть понят только другими «особенными» людьми.

  4. Требует чрезмерного восхищения.

  5. Имеет обостренное чувство собственного достоинства.

  6. Эксплуатирует и использует близких в межличностных отношениях, чтобы достичь своих целей.

  7. Не хватает сочувствия.

  8. Завидует другим или считает, что другие завидуют ему или ей.

  9. Показывает высокомерное отношение к людям.

Причины, почему человек становится нарциссом

(по данным Mayo Clinic)

  • Окружающая среда: чрезмерное обожание в детстве или чрезмерная критика, которые плохо соответствуют опыту ребенка.

  • Генетика: унаследованные характеристики.

  • Нейробиология: связь между мозгом, поведением и мышлением.

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Те, кто страдает нарциссизмом, обычно не удовлетворены жизнью. Это может привести к депрессии, тревоге или суицидальным мыслям.

Зигмунд Фрейд, первым начавший научное изучение этого феномена, считал, что у людей есть первичный нарциссизм, который под влиянием неблагоприятных условий перерастает в более сложные формы неврозов и других патологических состояний психики.

Крайний нарциссизм может переходить в психическое заболевание, называемое нарциссическим расстройством личности, которое  чаще встречается у мужчин. 

Анна Майская