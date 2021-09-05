Согласно
- Это говорит о том, что нарциссические люди извлекают выгоду из недостатков своей токсичной личности, когда стремятся добиться высот в карьере, — делают выводы ученые. — Такие результаты вызывают некоторое беспокойство.
Итальянцы проанализировали ответы 241 итальянского генерального директора на опросник нарциссической личности (NPI), который первоначально был разработан в 1979 году американскими исследователями Робертом Раскином и Говардом Терри для оценки этой черты у людей.
В психологии нарциссизм обычно характеризуется чрезмерной самовлюбленностью и завышенной самооценкой — грандиозностью, в большинстве случаев не соответствующей действительности, гордостью, эгоизмом и отсутствием сочувствия к другим, глубокой потребностью в чрезмерном внимании и восхищении.
Нарциссизм - одна из нежелательных личностных черт «тёмной триады», наряду с макиавеллизмом и психопатией.
Как распознать нарцисса
Люди с такими чертами личности выглядят слишком самоуверенными, и в самом начале это может ввести в заблуждение других. Они также могут казаться обаятельными и харизматичными. Им нравится окружать себя людьми, которые будут «кормить» их эго, осыпать комплиментами. Однако в глубине души нарцисс — человек с неустойчивой психикой и низкой самооценкой, который чувствует себя уязвимым для малейшей критики.
У истинного нарцисса должно быть не менее пяти из девяти приведенных ниже черт характера
(по данным публикации в
Грандиозное чувство собственной важности.
Озабоченность мыслями о безграничном успехе, силе, красоте или идеальной любви.
Убеждение в том, что он или она «особенный» и уникальный, и может быть понят только другими «особенными» людьми.
Требует чрезмерного восхищения.
Имеет обостренное чувство собственного достоинства.
Эксплуатирует и использует близких в межличностных отношениях, чтобы достичь своих целей.
Не хватает сочувствия.
Завидует другим или считает, что другие завидуют ему или ей.
Показывает высокомерное отношение к людям.
Причины, почему человек становится нарциссом
(по данным
Окружающая среда: чрезмерное обожание в детстве или чрезмерная критика, которые плохо соответствуют опыту ребенка.
Генетика: унаследованные характеристики.
Нейробиология: связь между мозгом, поведением и мышлением.
Те, кто страдает нарциссизмом, обычно не удовлетворены жизнью. Это может привести к депрессии, тревоге или суицидальным мыслям.
Зигмунд Фрейд, первым начавший научное изучение этого феномена, считал, что у людей есть первичный нарциссизм, который под влиянием неблагоприятных условий перерастает в более сложные формы неврозов и других патологических состояний психики.
Крайний нарциссизм может переходить в психическое заболевание, называемое нарциссическим расстройством личности, которое чаще встречается у мужчин.
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