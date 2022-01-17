Гастрит — это воспалительный процесс в стенке желудка. Он может быть в двух формах — острой и хронической. Острая более типичная для пищевых отравлений, побочных эффектов от алкоголя, лекарств и кишечных инфекций. Его симптомы яркие, мучительные, но быстро проходят.
Хронический гастрит — другое дело, его признаки обнаруживаются более, чем у половины взрослых россиян. Это связано со многими факторами — плохое питание, вредные привычки, стрессы, нерациональный прием лекарств и т.д. Насколько опасен гастрит, «Доктор Питер» уточнили у врача-гастроэнтеролога, терапевта Веры Самсоновой. Она назвала 7 признаков, при которых нужно обращаться к специалисту и проводить ЭФГДС (глотать «лампочку»).
Вера Самсонова
терапия
терапевт, гастроэнтеролог
Признак №1 — боль
Если слизистая оболочка желудка раздражена и воспалена, часто, но далеко не всегда, возникает болевой синдром. Обычно боль при гастрите ощущается «под ложечкой» (место, где заканчивается грудина и отходят нижние ребра), нередко неприятные ощущения появляются в области левых нижних ребер. Для этого заболевания типичны боли, связанные с приемом пищи. Они могут появиться или усиливаются от употребления раздражающих продуктов — соленого, кислого, острых блюд или очень горячих.
Если болевые ощущения интенсивные, резкие, жгучие — это чаще всего указывает на обострение гастрита. Если же боль тупая, ноющая и возникает не всегда — это хроническое воспаление вне обострения или с вялотекущим обострением.
Признак №2 — привкус во рту
Еще один признак, типичный для гастрита — это неприятный привкус во рту, который может быть металлическим или кислым. Он ощущается преимущественно в утренние часы или на протяжении дня, может сопровождаться отрыжкой. При гастрите может появиться «кислая» отрыжка, особенно в случае, когда в просвете желудка скапливаются избыточные объемы желудочного сока с соляной кислотой. Другой вариант — это отрыжка со вкусом недавно съеденных продуктов. В этом случае можно косвенно судить о том, что кислоты маловато.
Что делать?
Если вы определили у себя хотя бы один или несколько признаков гастрита, не нужно заниматься самолечением. Первым делом обратитесь к терапевту или гастроэнтерологу, начните с коррекции питания.
При обследовании одним из главных методов будет ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия, а в народе называется глотанием «лампочки».
Это исследование позволяет врачу визуально увидеть — воспалена ли стенка желудка, есть ли гастрит. После этого уже можно назначать лечение.
Признак №3 — дискомфорт в животе
Этот признак сами люди, страдающие гастритом, описывают наиболее ярко и разнообразно. Возможно ощущение давления, тяжести, распирания или сильного переполнения в желудке, даже если съедено совсем немного. Периодически возникает дурнота или приступы тошноты, сопровождающиеся неприятным ощущением в верхней части живота и подложечной области.
Ощущения появляются или резко усиливаются во время приема пищи или после еды, проходят через пару часов, по мере того, как пища покидает желудок, переходя в кишечник.
Признак №4 — метеоризм
Частый признак проблем с пищеварением — вздутие живота, сопровождающееся метеоризмом (отхождением газов). Нередко может появляться ощущение бурления в животе с характерными звуками, увеличение объема талии, неприятные ощущениями по всей брюшной полости. Нередко после отхождения газов наступает облегчение, но метеоризм становится частым и длительным.
Признак №5 — снижение веса
На фоне гастрита человек худеет, но происходит это постепенно, на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Это связано с ухудшением аппетита, которое возникает из-за того, что желудок болит и плохо переваривает пищу, а также дискомфортом после еды, тошнотой и избирательными реакциями на определенные продукты (особенно сладкие, жирные). Это уменьшает чувство радости от приема пищи, иногда приходится буквально заталкивать в себя очередную порцию еды.
Признак №6 — галитоз
Этим сложным термином врачи называют неприятный запах изо рта. Он особенно сильный по утрам, до чистки зубов, но может не исчезать на протяжении дня. Часто сам человек, страдающий гастритом, не ощущает неприятного запаха, зато его отлично чувствуют окружающие. Нередко проблему не решает чистка зубов и ополаскиватели.
Признак №7 — частая изжога
Это самый известный и наиболее частый признак из всех. С приступами изжоги хотя бы однажды в жизни сталкиваются практически все из нас. Это субъективный и крайне неприятный симптом, который описывают как жжение, болезненность, неприятное ощущение жара за грудиной (по ходу пищевода), которое распространяется вверх, к горлу и шее. Нередко изжога может дополняться еще и рефлюксом, забросом части содержимого желудка обратно в пищевод и глотку.
Изжога чаще всего возникает из-за продуктов, стимулирующих выделение кислоты. Среди самых частых триггеров:
шоколад;
кофе;
черный чай (крепко заваренный);
алкоголь;
жирная пища;
томатный сок.
Чаще всего изжога может усилиться при резких движениях с наклонами вперед, лежании после обильного приема пищи, при ношении тугих ремней, узкой одежды.
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