Признак №1 — боль

Если слизистая оболочка желудка раздражена и воспалена, часто, но далеко не всегда, возникает болевой синдром. Обычно боль при гастрите ощущается «под ложечкой» (место, где заканчивается грудина и отходят нижние ребра), нередко неприятные ощущения появляются в области левых нижних ребер. Для этого заболевания типичны боли, связанные с приемом пищи. Они могут появиться или усиливаются от употребления раздражающих продуктов — соленого, кислого, острых блюд или очень горячих.

Если болевые ощущения интенсивные, резкие, жгучие — это чаще всего указывает на обострение гастрита. Если же боль тупая, ноющая и возникает не всегда — это хроническое воспаление вне обострения или с вялотекущим обострением.

Признак №2 — привкус во рту