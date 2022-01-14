Австралийские ученые выяснили, мужчины чаще страдают от аутизма, женщины — от тревоги
Фото
iStock/Getty Images

204 страны мира, 12 психических расстройств, 20 лет работы — журнал The Lancet опубликовал итоги исследования, которое провели в Квинслендском центре исследований психического здоровья (Брисбен, Австралия). Ученые оценили, насколько увеличилось количество людей, страдающих от различных заболеваний: депрессивных и тревожных расстройств, биполярных расстройств, шизофрении, СДВГ, гиперактивности, аутизма, умственной отсталости, расстройств пищевого поведения.

- Если в 1990 году таких больных было около 80,8 миллиона человек, то к 2019 году эта цифра увеличилась до 125,3 миллиона, — говорит один из авторов исследования доктор Ализе Феррари из Университета Квинсленда. — В глобальном плане от психических расстройств страдают 1426,5 мужчин на 100 тысяч человек и 1703,3 женщин на каждые 100 тысяч.

Читайте также

Как показывает статистика, слабый пол чаще подвержен тем или иным психическим расстройствам.

- Депрессивные расстройства, тревожные расстройства и нарушения пищевого поведения чаще встречались у женщин, — приводит результаты Ализе Феррари. — У мужчин превалируют СДВГ и расстройства аутистического спектра.

Если говорить в целом, то и по возрасту заболевших, и по полу, два наиболее распространенных психических расстройства — депрессивные и тревожные. А наименее распространенные — шизофрения и расстройства пищевого поведения.

Депрессивные расстройства занимали первое место во всех возрастных группах, за исключением возрастной категории 0-14 лет, у них ведущим нарушением было расстройство поведения.

Конкретно

По данным за 2019 год от всех видов расстройств страдало 462,2 миллиона мужчин и 507,9 миллионов женщин. 

  • Тревожные расстройства

Всего: 301,4.

Мужчины: 113,9.

Женщины: 187,5.

  • Депрессивные расстройства

Всего: 279,6.

Мужчины: 109,2.

Женщины: 170,4.

  • Другие психические расстройства

Всего: 117,2.

Мужчины: 68,3.

Женщины: 48,9.

Читайте также

  • Идиопатическая умственная отсталость

Всего: 107,6.

Мужчины: 54,9.

Женщины: 52,7.

  • Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Всего: 84,7.

Мужчины: 61,5.

Женщины: 23,2.

  • Расстройства поведения

Всего: 40,1.

Мужчины: 26,3.

Женщины: 13,8.

  • Биполярное расстройство

Всего: 39,5.

Мужчины: 18,8.

Женщины: 20,7.

  • Расстройства аутистического спектра

Всего: 28,3.

Мужчины: 21,6.

Женщины: 6,7.

  • Шизофрения

Всего: 23,6.

Мужчины: 12,4.

Женщины: 11,2.

  • Расстройства пищевого поведения

Всего: 13,7.

Мужчины: 4,7.

Женщины: 9,0.

Читайте также

Врачей тревожит то, что в 1990 году психические расстройства находились на 13 месте среди всех заболеваний. К 2019 году они поднялись аж до седьмой позиции.

- В период с 1990 по 2019 годы сократилось количество инфекционных заболеваний, заболеваний матерей, новорожденных и болезней, связанных с питанием, но увеличилось число неинфекционных заболеваний, в том числе психических расстройств, — констатируют австралийские исследователи. — При этом больше всего в 2019 году пострадавших от психических расстройств среди трудоспособного населения — 16-65 лет, на них приходится 80,6 процентов всех заболевших. 9,2 процента — среди людей, моложе 16 лет.

Если судить по странам, то Россия в этом списке далеко не на первых местах.

Читайте также

Самые высокие показатели

  • США;

  • Австралия;

  • Новая Зеландия;

  • Гренландия;

  • Португалия;

  • Греция;

  • Ирландия;

  • Испания;

  • страны Африки к югу от Сахары (Уганда);

  • Северная Африка;

  • Ближний Восток (Палестина, Ливан, Иран).

Самые низкие показатели

  • Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Мьянма, Индонезия);

  • Восточная Азия (Тайвань, Китай, Северная Корея);

  • Азиатско-Тихоокеанский регион с высоким уровнем дохода (Бруней);

  • Центральная Азия (Азербайджан).

Алена Безменова