Врачей тревожит то, что в 1990 году психические расстройства находились на 13 месте среди всех заболеваний. К 2019 году они поднялись аж до седьмой позиции.

- В период с 1990 по 2019 годы сократилось количество инфекционных заболеваний, заболеваний матерей, новорожденных и болезней, связанных с питанием, но увеличилось число неинфекционных заболеваний, в том числе психических расстройств, — констатируют австралийские исследователи. — При этом больше всего в 2019 году пострадавших от психических расстройств среди трудоспособного населения — 16-65 лет, на них приходится 80,6 процентов всех заболевших . 9,2 процента — среди людей, моложе 16 лет.

Если судить по странам, то Россия в этом списке далеко не на первых местах.