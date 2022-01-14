204 страны мира, 12 психических расстройств, 20 лет работы — журнал
- Если в 1990 году таких больных было около 80,8 миллиона человек, то к 2019 году эта цифра увеличилась до 125,3 миллиона, — говорит один из авторов исследования доктор Ализе Феррари из Университета Квинсленда. — В глобальном плане от психических расстройств страдают 1426,5 мужчин на 100 тысяч человек и 1703,3 женщин на каждые 100 тысяч.
Как показывает статистика, слабый пол чаще подвержен тем или иным психическим расстройствам.
- Депрессивные расстройства, тревожные расстройства и нарушения пищевого поведения чаще встречались у женщин, — приводит результаты Ализе Феррари. — У мужчин превалируют СДВГ и расстройства аутистического спектра.
Если говорить в целом, то и по возрасту заболевших, и по полу, два наиболее распространенных психических расстройства — депрессивные и тревожные. А наименее распространенные — шизофрения и расстройства пищевого поведения.
Депрессивные расстройства занимали первое место во всех возрастных группах, за исключением возрастной категории 0-14 лет, у них ведущим нарушением было расстройство поведения.
Конкретно
По данным за 2019 год от всех видов расстройств страдало 462,2 миллиона мужчин и 507,9 миллионов женщин.
Тревожные расстройства
Всего: 301,4.
Мужчины: 113,9.
Женщины: 187,5.
Депрессивные расстройства
Всего: 279,6.
Мужчины: 109,2.
Женщины: 170,4.
Другие психические расстройства
Всего: 117,2.
Мужчины: 68,3.
Женщины: 48,9.
Идиопатическая умственная отсталость
Всего: 107,6.
Мужчины: 54,9.
Женщины: 52,7.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Всего: 84,7.
Мужчины: 61,5.
Женщины: 23,2.
Расстройства поведения
Всего: 40,1.
Мужчины: 26,3.
Женщины: 13,8.
Биполярное расстройство
Всего: 39,5.
Мужчины: 18,8.
Женщины: 20,7.
Расстройства аутистического спектра
Всего: 28,3.
Мужчины: 21,6.
Женщины: 6,7.
Шизофрения
Всего: 23,6.
Мужчины: 12,4.
Женщины: 11,2.
Расстройства пищевого поведения
Всего: 13,7.
Мужчины: 4,7.
Женщины: 9,0.
Врачей тревожит то, что в 1990 году психические расстройства находились на 13 месте среди всех заболеваний. К 2019 году они поднялись аж до седьмой позиции.
- В период с 1990 по 2019 годы сократилось количество инфекционных заболеваний, заболеваний матерей, новорожденных и болезней, связанных с питанием, но увеличилось число неинфекционных заболеваний, в том числе психических расстройств, — констатируют австралийские исследователи. — При этом больше всего в 2019 году пострадавших от психических расстройств среди трудоспособного населения — 16-65 лет, на них приходится 80,6 процентов всех заболевших. 9,2 процента — среди людей, моложе 16 лет.
Если судить по странам, то Россия в этом списке далеко не на первых местах.
Самые высокие показатели
США;
Австралия;
Новая Зеландия;
Гренландия;
Португалия;
Греция;
Ирландия;
Испания;
страны Африки к югу от Сахары (Уганда);
Северная Африка;
Ближний Восток (Палестина, Ливан, Иран).
Самые низкие показатели
Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Мьянма, Индонезия);
Восточная Азия (Тайвань, Китай, Северная Корея);
Азиатско-Тихоокеанский регион с высоким уровнем дохода (Бруней);
Центральная Азия (Азербайджан).
Комментарии0