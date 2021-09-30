Кардиолог Литвякова: «Болезни сердца у женщин проявляются на 20 лет позже, чем у мужчин»

«Доктор Питер» разбирался с экспертом, есть ли у инфарктов и инсультов гендерные различия и особенности. И нужна ли мужчинам и женщинам разная терапия.