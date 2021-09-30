Сердечно-сосудистые заболевания поражают и женщин, и мужчин, только, как оказалось, в разное время и с определенными особенностями. Предполагалось, что у представителей сильного пола позже развивается патология, они дольше терпят симптомы, позже обращаются к врачу и раньше умирают по этим двум причинам. Но выяснилось, что в действительности все несколько иначе. Кому раньше ставят диагнозы, связанные с сердечно-сосудистой системой? Есть ли гендерные различия в течении заболеваний? На вопросы портала «Доктор Питер» ответила врач-кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова.
Ирина Литвякова
Медицина
Кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве, сомнолог, кандидат медицинских наук
Серьезные патологические процессы в сердечно-сосудистой системе у женщин «отстают» от мужчин на 10-20 лет. Связано это, в частности, с особенностями влияния женских половых гормонов — эстрогенов — на защиту внутреннего слоя сосудистой стенки. Его повреждение и приводит к развитию атеросклероза.
Возникающие у женщин сердечно-сосудистые заболевания чаще всего бывают не на фоне атеросклеротических измененных сосудов, что больше характерно для мужчин, а на фоне спазма сосудов. Это влечет за собой развитие стенокардии или острого инфаркта миокарда. Врачи такое состояние у женщин называют «кардиальным Х (икс) синдромом» или вазоспастической стенокардией.
Если говорить о повышении артериального давления, его показатели, на самом деле, прогрессируют быстрее у женщин, чем у мужчин, причем начиная с раннего возраста. Часто это сопровождается наличием избыточной массы тела, гиподинамией, нарушением толерантности к глюкозе.
И это является предиктором неблагоприятных исходов, частности, развития инфарктов и инсультов.
О клинических проявлениях сердечно-сосудистых заболеваний, женщины рассказывают более эмоционально и красочно. Первыми проявлениями ишемической болезни сердца (ИБС) у женщин чаще являются нетипичные боли: в грудном отделе позвоночника, под лопаткой, в области эпигастрия. А мужчины чаще описывают типичные проявления острого коронарного синдрома: давящие и жгучие боли за грудиной, одышку и так далее.
По наблюдению ученых, в течении последних 20 лет заболеваемость и смертность по причине сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин снижается, а у женщин повышается. Поэтому важно вовремя диагностировать заболевание, следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови, иметь оптимальную массу тела, заниматься физическими нагрузками, отказаться от вредных привычек.
В терапии и диагностике выраженных гендерных различий нет. Лечение должны получать пациенты вне зависимости от пола и возраста. Важно учитывать имеющиеся особенности, к которым можно отнести степень и тяжесть сердечно-сосудистого заболевания, сопутствующие диагнозы, переносимость лекарственных препаратов.
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