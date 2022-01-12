Британский хирург-трансплантолог по имени Саймон Брэмхоллиз решил добавить в свои операции немного «креатива»: доктор стал выжигать на печени пациенток свои инициалы. О странном инциденте сообщает британское издание
Как стало известно журналистам, подопытными трансплантолога стали две женщины. Для того, чтобы оставлять «автографы» на печени, врач использовал аргоновый лазер. Саймон Брэмхоллиз «рисовал» заглавные буквы, которые были около 4 см в высоту. О том, что на их печени стоит клеймо, обе женщины не знали. Странное увлечение доктора раскрылось после того, как одну из пациенток через некоторое время взял на операцию другой врач.
Служба Трибунала по делам практикующих врачей расценила это как «действие, вызванное определенной степенью профессионального высокомерия», добавив, что хирург «разрушил» доверительные отношения между пациентами и врачами.
Во время слушания дела также было заявлено, что информация об «автографе» на печени нанесла существенный моральный ущерб одной из пациенток, несмотря на то, что не причинили никакого «физического ущерба».
Саймона Брэмхоллиза ранее уже привлекали к суду — за побои. В 2017 году ему было предъявлено обвинение за нападение, однако доктор все отрицал, в том числе и то, что это именно он оставил на пострадавшем синяки и ссадины. Однако суд распорядился, чтобы врач в течение 120 часов работал бесплатно, а также заплатил штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (1 019 000 рублей — Прим. ред.).
После инцидента с выжиганием инициалов медика вычеркнули из медицинского реестра, теперь ему запрещено заниматься врачебной деятельностью. Положительные характеристики с места работы никак не помогли врачу получить разрешения вернуться в профессию даже через несколько лет.
Ранее «Доктор Питер» писал о редкой операции на печени, которую провели петербургские хирурги. 16-летняя Софья поступила в больницу в критическом состоянии, ее пришлось подключать к аппарату искусственной почки и ИВЛ. Медики провели девочке экстренную операцию по трансплантации печени — действовать пришлось крайне оперативно.
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