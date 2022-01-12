Британский хирург-трансплантолог по имени Саймон Брэмхоллиз решил добавить в свои операции немного «креатива»: доктор стал выжигать на печени пациенток свои инициалы. О странном инциденте сообщает британское издание Express.

Как стало известно журналистам, подопытными трансплантолога стали две женщины. Для того, чтобы оставлять «автографы» на печени, врач использовал аргоновый лазер. Саймон Брэмхоллиз «рисовал» заглавные буквы, которые были около 4 см в высоту. О том, что на их печени стоит клеймо, обе женщины не знали. Странное увлечение доктора раскрылось после того, как одну из пациенток через некоторое время взял на операцию другой врач.

Служба Трибунала по делам практикующих врачей расценила это как «действие, вызванное определенной степенью профессионального высокомерия», добавив, что хирург «разрушил» доверительные отношения между пациентами и врачами.