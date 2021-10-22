В апреле 2014 года Дмитрий попал в ДТП. Авария произошла в Кемеровской области, на дороге, где тогда шел ремонт. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина врезалась в столб — основной удар пришелся именно на Дмитрия, сидевшего на пассажирском сиденье.
«Я провел в реанимации больше 20 дней, из них 15 — на ИВЛ. Я ощутил себя где-то на 23-й день, но толком еще не понимал, где я, что случилось. У меня было очень много повреждений, буквально от головы до пяток, и первые операции были направлены на то, чтобы меня снова «собрать», —
Врачи с самого начала старались сохранить руку Дмитрия. Для начала нужно было очистить рану, сделать все, чтобы предотвратить заражение. Однако главная сложность была в другом — у мужчины была сломана локтевая кость, перелом был сложным, с поражением нервов.
«Это непростая история, я это сразу понимал», — добавляет Дмитрий.
В июле 2014 года хирурги Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна провели операцию — остеосинтез правой лучевой кости пластиной с угловой стабильностью, затем полностью заменили локтевой сустав на сломанной руке.
Будто этих сложностей было недостаточно, начались осложнения: после операции в рубце развился патологический процесс, который удалось остановить только с помощью антибактериальной терапии.
Но и это было еще не все. Спустя год, в августе 2015 года у мужчины в области замененного сустава образовался свищ — его спровоцировал сахарный диабет. Ортопедам НИИТО пришлось делать новую операцию — иссекать свищ и удалять эндопротез.
Через несколько лет, в 2018 году, нейрохирурги провели невролиз лучевого нерва — освобождение от рубцовых тканей. Однако тех улучшений, на которые так рассчитывали врачи, не случилось.
Еще одну операцию, которая бы помогла вернуть руке подвижность, врачи сделали летом 2021. Пациент перенес ревизионное эндопротезирование локтевого сустава. Несмотря на осложнения, операция прошла успешно — врачи заметили положительную динамику. В общей сложности мужчина перенес около 20 хирургических вмешательств.
К счастью, все было не зря: благодаря многочисленным операциям медикам удалось добиться долгожданного результата — Дмитрий начал двигать кистью. Вскоре он уже должен сгибать руку в локте.
«Нужно относиться философски — как к одному из испытаний», — именно так Дмитрий говорит про свое многолетнее восстановление.
Однако его точно ждет еще операция — ортопеды планируют сделать транспозицию сухожилий для выведения кисти и первого пальца в правильную позицию.
Сейчас Дмитрий учиться заново пользоваться рукой, которой не мог пошевелить в течение 7 лет. Главное, что у него теперь есть надежда на полное восстановление, а самое страшное уже позади.
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