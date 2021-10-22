В апреле 2014 года Дмитрий попал в ДТП. Авария произошла в Кемеровской области, на дороге, где тогда шел ремонт. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина врезалась в столб — основной удар пришелся именно на Дмитрия, сидевшего на пассажирском сиденье.

«Я провел в реанимации больше 20 дней, из них 15 — на ИВЛ. Я ощутил себя где-то на 23-й день, но толком еще не понимал, где я, что случилось. У меня было очень много повреждений, буквально от головы до пяток, и первые операции были направлены на то, чтобы меня снова «собрать», — рассказывает пострадавший мужчина.

Врачи с самого начала старались сохранить руку Дмитрия. Для начала нужно было очистить рану, сделать все, чтобы предотвратить заражение. Однако главная сложность была в другом — у мужчины была сломана локтевая кость, перелом был сложным, с поражением нервов.

«Это непростая история, я это сразу понимал», — добавляет Дмитрий.

В июле 2014 года хирурги Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна провели операцию — остеосинтез правой лучевой кости пластиной с угловой стабильностью, затем полностью заменили локтевой сустав на сломанной руке.

Будто этих сложностей было недостаточно, начались осложнения: после операции в рубце развился патологический процесс, который удалось остановить только с помощью антибактериальной терапии.

Но и это было еще не все. Спустя год, в августе 2015 года у мужчины в области замененного сустава образовался свищ — его спровоцировал сахарный диабет. Ортопедам НИИТО пришлось делать новую операцию — иссекать свищ и удалять эндопротез.