Алексей уже не мог добраться до медиков самостоятельно, ноги его совсем не слушались. Мужчину к врачам принес на руках его старший брат. Медики поняли, что Алексею нужна срочная операция.

«Это очень сложная и редкая патология. Нам удалось сохранить опорную функцию позвоночника такой, какой ее предусмотрела природа: без каких-либо конструкций, огромных разрезов и операционных травм. Операцию провели таким образом, чтобы освободить нервы и спинной мозг от сдавления и устранить стеноз», — рассказал заведующий 12-м травматолого-ортопедическим отделением ЦИТО Приорова, врач-нейрохирург, д.м.н., Александр Крутько.

Обычно после такой «щадящей» операции пациенты быстрее восстанавливаются. Через 7-10 дней они уже начинают самостоятельно двигаться.