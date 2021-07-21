Российские врачи НМИЦ ТО им. Пирогова провели редкую операцию — медики спасли мужчину с ахондроплазией. Люди с таким диагнозом часто страдают от нарушений двигательных функций, у них появляется слабость в ногах. Болезнь быстро прогрессирует, без оперативного вмешательства они могут остаться лежачими больными навсегда.
Ахондроплазия — системное поражение скелета, врожденная болезнь, которая проявляется карликовостью. При этом заболевании туловище у человека обычного размер, а вот конечности укорачиваются, ноги и позвоночник деформируются. Причина ахондроплазии — мутация генов, причем она может быть и наследственной, и первичной.
Алексей уже не мог добраться до медиков самостоятельно, ноги его совсем не слушались. Мужчину к врачам принес на руках его старший брат. Медики поняли, что Алексею нужна срочная операция.
«Это очень сложная и редкая патология. Нам удалось сохранить опорную функцию позвоночника такой, какой ее предусмотрела природа: без каких-либо конструкций, огромных разрезов и операционных травм. Операцию провели таким образом, чтобы освободить нервы и спинной мозг от сдавления и устранить стеноз», — рассказал заведующий 12-м травматолого-ортопедическим отделением ЦИТО Приорова, врач-нейрохирург, д.м.н., Александр Крутько.
Обычно после такой «щадящей» операции пациенты быстрее восстанавливаются. Через 7-10 дней они уже начинают самостоятельно двигаться.
Алексей тоже быстро идет на поправку. Он уже может вставать на костыли и делать несколько шагов без посторонней помощи. Это далеко не окончательный результат, но отлично видна положительная динамика — это радует как врачей, так и пациента.
Кстати
Ахондроплазия была и у популярной участницы российской рэйв-группы Little Big — Анны Кастельянос. Она вела активную жизнь, хотела показать маленьким людям, что можно быть успешными, несмотря на врожденное заболевание. 1 марта СМИ сообщили, что она скончалась. Это же заболевание диагностировано у звезды «Игры престолов» Питера Динклэйджа.
Что такое ахондроплазия и можно ли ее скорректировать, «Доктору Питеру» рассказал доктор медицинских наук Владимир Кенис.
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